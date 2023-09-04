0056、00878大漲是否該獲利了結？ ETF符合2大條件長期持有必賺

【文．盧沛甫】

AI熱潮帶動下，截至8/31收盤價，國泰永續高股息（00878）今年以來上漲超過29%，元大台灣50（0050）漲幅約14%。高股息ETF績效表現超越大盤型ETF，不少投資人看著帳上亮眼獲利，不禁思考該不該獲利了結？理財作家雨果建議長期投資ETF「不動心法」：照計劃操作，不必因為大漲而改變策略。

想長期持有ETF，先符合兩大條件！

雨果在節目中分享自身投資ETF方式，他強調，市面上有各式各樣ETF種類，但並非每一檔都合適長期持有，若想進行20-30年長期投資，他建議選擇符合以下兩項條件：

1.持股產業夠分散；

2.持股總數越多越好；

雨果以大盤型ETF，元大台灣50（0050）與富邦公司治理（00692）為例，前者持有台灣市值前五十大的企業，產業橫跨金融、塑化、電子等；後者更加入ESG選股，並將其持股總數擴大至100檔，兩檔皆符合產業分散、持股多的特性。

至於主題型ETF，雨果認為無論投資單一產業或單一國家，投資人必須勤做功課，買進相關ETF時，先問問自己是否足夠了解商品？「投資越南ETF，對於該國經濟發展掌握度夠不夠？買進電動車ETF，這產業熟不熟悉、何時會爆發，何時會衰退？」雨果說。

雨果補充，ETF根據持有標的股價與發行數量產生的淨值。「淨值的概念就像是買便當，便當中每一樣食材都有單價，加總起來為100元，當便當價格超過100元，代表買貴了，反之當便當比100元還便宜，代表此時出現便宜價。」雨果建議，當市場ETF成交價高於淨值1%以上，建議先觀望，等待市價回落再布局。

何時需要用錢，將會影響自己的資產配置！

許多人會透過股債比來完成資產配置，並依照年齡大小分配比例，但雨果認為：「資產怎麼配置跟年齡無關，重點在於你何時要用到這筆錢。」

雨果引述多位美國理財作家研究：「長期持有股票報酬，比長期持有債券亮眼。」

若以存退休金為例，一位40歲上班族希望在60歲退休，他將有20年可以面對市場波動，雨果建議，可以將資金以股債比8:2進行配置，等到接近退休的三年前將比例慢慢調整至5:5，可避免在60歲退休時，遭逢股市崩盤等風險。

買房基金、子女教育金都可運用此方式，先將資金投入高報酬高風險的資產，隨著用錢時間逐漸接近，再將資金移至低波動資產，如債券、定存，鎖住獲利，避免受股市崩盤、經濟衰退等風險干擾。

ETF短期大漲請忽略，照原先策略操作就好

面對今年高股息ETF大漲行情，雨果認為投資人不必糾結是否獲利了結，而是保持原先操作策略。他強調，ETF本身定期篩選持股特性，隨著AI股股價飆上天，殖利率大幅滑落，如此一來個股便不符合高股息的選股條件，未來可能被剔除。

雨果分析，若在剔除前，AI股股價沒有修正，那投資人一樣可以享受到ETF出清AI股的資本利得；即便AI股在剔除前，股價開始回落，它本就屬於超漲行情，對高股息ETF的長期投資人並無太多負面影響。「你買高股息本來就不是要賺40%價差，而是領股息。」雨果說。

至於買ETF應採取定期定額、定期不定額、不定期不定額哪一種？除台股ETF外，雨果是否建議配置其他海外型ETF？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://bit.ly/3qV1FgX

本文授權自今周刊，原文見此。

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