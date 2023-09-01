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需要更多護國神山！捍衛台積電「一個人武林」 謝金河點3台廠快蛻變

聯合新聞網／ 今周刊
圖擷取自謝金河臉書粉專
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【文．謝金河】

護國群山的探求：創新技術與核心競爭力

昨天財訊雙週刊舉辦了一場論壇，探討護國群山，我坐在台下聆聽雲達總經理楊麒令對AI發展及趨勢，應用的新未來，徬彿上了一堂課。一起參加與談的有中鋼董事長翁朝棟，穩懋半導體董事長陳進財及國喬石化總經理曾嘉雄⋯⋯

歸結最後的核心：企業核心競爭力才是永續發展最重要的根源！我閱讀林宏文兄大作「晶片島上的光芒」，他提到台積電不只要創新技術，更要投資創新技術！這句話切入最核心的梗。台積電為什麼能成為護國神山？這單從去年台積電淨利1.06兆元，就可看到威力！

要成為護國神山或護國群山，最起碼要產品有世界最強大的競爭力，營收，獲利都能扶搖直上。這次Nvidia公布季報，一看這是一張漂亮得不得了的成績單，現在Nvidia市值1.2兆美元，領先AMD至少一兆美元，這就是最現實的差距。這次台灣的AI供應鏈有機會，是因為科技運用及地緣政治！

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我也對中鋼公司翁董事長說，中鋼要朝著特殊鋼品及高質化產品邁進，甚至必須在氣體氖氣找到出路。同樣在石化產業也是如此，今年AN跌21%，丁二烯跌3.6%，Ldpe跌7.15%⋯⋯中國石化廠產能全開，價格失速墜落，再多的ECFA加持也救不起石化業。大家要想想像林德的氣體打遍天下無敵手，這是核心競爭力！

台灣要有更多護國群山才能捍衛台積電一個人武林的金雞獨立，如果廣達，台達電，聯發科可以再蛻變，台灣可以躋身世界的企業更多，台灣經濟實力也可以更上一層樓！

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本文授權自今周刊，原文見此

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