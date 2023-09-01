台灣半導體在地供應鏈聯盟成軍！為何家登邱董說先有信任、再來做生意？

【文．劉煥彥】

台灣半導體產業的本土供應鏈，首見由在地廠商發起的供應鏈聯盟！ 台積電重點供應商家登精密（3680）董事長邱銘乾號召成立的台灣半導體在地供應鏈聯盟，已經有30多家廠商加入，目的不僅希望隨著重要客戶進入3奈米以下的先進製程，同步提升技術服務及支援能力，讓本土供應鏈也具備世界級的實力，也希望成為重要客戶在美國設廠的重要在地供應鏈夥伴。 邱銘乾周四（8/31）在聯盟發布記者會中指出，在沒有標準答案的先進製程中，與外國供應鏈相比，台灣供應鏈的優勢在於彈性、效率、溝通速度及溝通頻率，幫助重要客戶一起找答案，「我們可以隨著護國神山的技術增長而增長」。

在地供應鏈聯盟 廠商從材料、環境控制到設備都有

根據家登精密今天聲明，家登與多家半導體上中下游關鍵供應鏈廠商合作，打造台灣半導體國家隊，提供全球半導體關鍵客戶最佳服務，已創造許多優異成績。

藉由整合全球關鍵性材料及創新技術服務，在過去一年多，成功克服產業循環、經濟發展、地緣政治等帶來之不確定因素，讓台灣半導體供應鏈在全球大客戶的帶領下，自主成為一股穩定的力量。

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在半導體材料方面，家登與意德士（7556）、耐特等材料廠商在高階複合材料專線合作上，鎖住特殊製程技術，提供高品質物料提升客戶潔淨度的特用材料解決方案。

在環境控制上，家登與濾能（6823）、奇鼎（6849）、聖凰依據大客戶製程所需特殊規格，借重專業偕同打造最高等級的AMC微汙染控制環境。

半導體設備部分，家登、家碩（6953）、迅得（6438）、科嶠（4542）合作無間，搭配家登載具，加上微程式科技的軟硬技術系統整合，已完整建構一站式解決方案服務家登全球半導體關鍵客戶。

家登偕同關鍵供應鏈建置異地備援機制，複製台灣全方位服務的成功模式，跟隨大客戶的腳步服務全球，為全球客戶提供即時供貨保障，並確保供貨品質和即時服務。

聯盟要隨關鍵客戶拓展全球，建立海外服務基地

家登說明，與前述這九家材料、設備、系統與微塵污染防治半導體供應鏈廠商合作，借助彼此長處，打造半導體本土供應鏈聯盟，共同服務客戶，以整合性方案，佈局未來十年產能。

展望未來，隨著AI 人工智慧、5G 通訊、雲端運算、電動車及CoWos的興起，半導體大聯盟在地供應鏈整合能量將逐步展現，跟隨關鍵客戶腳步拓展全球市場，建立海外服務機制與基地，共創零時差服務效能。

家登與夥伴廠商一起打造台灣半導體國家隊，為全球客戶提供堅實又穩定的供應鏈。

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為何八家台廠共同成立德鑫半導體？「因為一群人去打群架，效率、成本都是最佳的」

邱銘乾在記者會會中說明，由家登、迅得、濾能等八家聯盟廠商合資組成的德鑫半導體，投資了家登美國子公司51%股份。

這個做法是希望先滿足重要客戶在美國的在地化需求，「因為一群人去那邊打群架，效率、成本都是最佳的（跟單一廠商相比），希望成為大客戶在那邊設廠的重要支援系統」。

據了解，成立德鑫半導體的想法始於2022下半年，並於今年上半年落實，資本額1.6億台幣，已經在台積電亞利桑那州工廠所在地的鳳凰城有據點，公司董事長是由同為聯盟成員的意德士科技董事長闕聖哲擔任。

也是聯盟成員的微程式資訊董事長吳騰彥說明，成立德鑫半導體至少有以下幾個好處：

1. 台灣各家供應商在鳳凰城不需要單打獨鬥，各自設點去聯絡及服務客戶。

2. 對大客戶來說，德鑫半導體就有如供應鏈的統包或單一窗口，美國產線若有問題要處理，只需要通知「統包」，「統包」會負責聯絡相關供應商處理。

3. 對於鳳凰城當地政府或州政府來說，由德鑫半導體代表出面接洽談事情，比單一廠商出面更有效果及效率。

「台灣半導體產業很發達，可是在地化很低」

此外，邱銘乾講了一個故事，說明為何他想成立這個聯盟。

「曾有分析師好奇來問，家登在一些關鍵零組件、載具，竟然有機會打敗現有競爭者，為什麼？」

他回答對方，「Because we are Taiwanese（因為我們是台灣人）」

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邱銘乾分析，過去30年台灣是半導體技術的引進者，從材料、載具、設備到化學品，全要靠外國供應。「台灣雖然半導體產業很發達，可是在地化（程度）很低，甚至只有個位數（百分比）。」

現在相反了。

「現在我們（台灣）是pioneer（先鋒），（供應商）需要提供（台積電）更快速回應，因為沒有人知道（先進製程）問題應該怎麼解。」

「他們有夜鷹部隊解問題，解問題需要support的人，我們就是支援（台積電）夜鷹計畫的重要推手。」

「我們就是支援夜鷹計畫的重要推手」

他也認為，台灣供應商能在支援半導體先進製程成功的最大原因，在於彈性、效率、溝通速度及溝通頻率，可以隨著護國神山的技術成長而跟著成長。

還有一個故事是，邱董十多年前曾經在載具材料上，被外國廠商斷料，因為對方想要取得競爭優勢。這是讓他後來堅持，要扶植本土材料供應鏈的一大動機。

「我們是先交朋友，再來做生意」

此外，邱董也說明，為何成立這個半導體在地供應鏈聯盟，核心成員幾乎都來自青創總會下的創業投資委員會。

「談合作很容易，一旦牽涉到利益分配，市場分配 …… 為什麼先從青創楷模的連結開始？因為我們是先交朋友，再來做生意。」

「我們不是今天開始，才找一群人做這件事，而是認識很久，打球了很久，彼此知道彼此的個性。」

「今天在座的各位，都是青創總會（中華民國全國創新創業總會）投資委員會的成員。最初是有青創總會天使基金的概念，就是輔導新創公司。」

「後來想說，如果我們能幫別人把事業做更好，我們自己是創業楷模，可不可以彼此連結，彼此幫助彼此？」

本文授權自今周刊，原文見此。

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