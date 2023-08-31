灰度戰勝SEC訴訟！加密貨幣應聲上漲 全球首支比特幣現貨ETF有機會問世？

【文．朱偉銓】

加密貨幣圈在周二(8/29)時迎來大利多事件，加密貨幣基金公司灰度(Grayscale Investments)在與美國證券交易委員會(SEC)的訴訟中取得了勝利，這一消息的傳出，不僅使加密貨幣全面上漲，也促使全球首支比特幣現貨ETF將有機會問世，加密貨幣交易所的股價也隨之上漲。

據CNBC報導，法院表示SEC無法充分解釋為什麼它批准了兩個比特幣期貨交易所交易產品(Exchange-Traded Products, ETP)，卻不能批准比特幣現貨ETP，在缺乏一致解釋的情況下，這種監管機構對兩個相似產品採取不同處理方式是不合法的，灰度於去年6月向SEC提起訴訟，抗議之前該公司的比特幣投資信託基金(GBTC)轉換為ETF的申請遭到拒絕。

先前在SEC於2021年10月批准ProShares公司的比特幣期貨ETF後，灰度決定也跟進推出比特幣現貨ETF，該ETF主張與比特幣直接連接，而非比特幣衍生品，也就是所謂的比特幣現貨ETF。

然而，灰度的申請遭到SEC多次拒絕，在2022年8月，SEC最後一次拒絕申請，理由是灰度未能回答有關市場操縱和投資者保護的問題，隨後，灰度決定對SEC提起訴訟，對於這次上訴法院的裁決，灰度的發言人表示，這對美國投資者、比特幣生態系統以及一直主張通過ETF進行比特幣投資的人來說都是一個重要的里程碑。

該發言人也表示，灰度公司和其法律顧問團隊正在積極審查法院意見，並將與SEC一起採取下一步行動，並將盡快分享更多消息，至於SEC，他們表示正在審查法院的裁決，以確定下一步的行動計劃。

這一裁決可能會影響其他希望申請比特幣現貨ETF的公司，如貝萊德、VanEck、WisdomTree和Invesco等，這些公司已向SEC提交申請，正在等待本周的審查結果，對於這些等待批准的公司來說，這一判決無疑是一個鼓舞人心的消息。

利多消息一出，比特幣價格大漲逾7%，來到27974美元，以太幣也跟著上漲逾5%，來到1741美元，其他熱門的加密貨幣如狗狗幣和柴犬幣價格也跟著隨之上漲，而美國加密貨幣交易所Coinbase大漲約15%，今年以來已經上漲約152%，對於SEC的勝訴，似乎也表達加密貨幣圈正在吹反攻號角，讓過去一年低迷的幣圈注入活水。

但也有許多專家認為利多消息有限，瑞穗銀行(Mizuho)分析師多夫(Dan Dolev)直言，比特幣現貨ETF對Coinbase利多有限，原因是ETF會搶走比特幣的成交量，而Coinbase營收及獲利主要來自交易手續費，勢必面臨衝擊，多夫給予Coinbase股票「劣於大盤」(Underperform)評級，似乎不認為加密貨幣牛市即將來臨。

但近期幣圈確實是喜訊連連，8月中傳出SEC有意核准推出「以太幣期貨ETF」，引起廣泛關注，而「女股神」伍德(Cathie Wood)所領導的方舟投資(ARK Invest)隨之迅速提出相關申請，該公司計畫同時推出兩支關於以太幣期貨的ETF產品，根據8月24日向SEC提交的申請文件顯示，方舟投資與瑞士加密貨幣交易所產品供應商21Shares的美國子公司達成合作協議，雙方計畫攜手推出兩支以太幣期貨ETF，分別為「ARK 21Shares 活躍以太幣期貨 ETF(ARKZ)」與「ARK 21Shares 活躍比特幣以太幣策略 ETF(ARKY)」，此舉將對加密貨幣市場帶來顯著影響，也展現了投資界對於這一領域的高度關注與信心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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