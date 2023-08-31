Lulu飛北海道友人行李遭搜！2關鍵被盯上「扣留9小時」哪些東西踩雷？入境日本藥品有規定

【文．黃明惠 整理】

女星Lulu(黃路梓茵)與好友去北海道遊玩，沒想到過程一波三折，不只帶錯護照，導致全員來不及搭上飛機，最後再花15萬重買機票，友人過海關時還被質疑攜帶非法物品，被帶去搜身，一行人被扣留9小時才成功出機場。 Lulu將這段影片上傳到YouTube個人頻道，同時提醒大家出國應注意的事項，沒想到意外引發風波。

影片中，Lulu一行人飛往北海道旅遊，到了機場才發現帶到舊護照，不得已只能退票改買其他航空公司機票，但光是退票就先花15萬元，這還不包含新買的機票錢。

等到抵達新千歲機場後，眾人行李被緝毒犬嗅出異狀，一行人被帶去小房間扣留訊問，直到晚間11點多才釋放。至於行李出了什麼問題？Lulu解釋是其中一位好友的行李中，因為有一些過敏藥、減肥藥、美白蔓越莓錠、中藥粉（Lulu解釋是台灣合法有開處方簽的中藥診所開立的藥品），被海關一一嚴格審問用法及服用時間、另外經紀人因為帶了精油及聖木，被懷疑其中含有有毒物質，於是被扣留化驗。

Lulu影片說明指出，經紀人一出來看到他們就流眼淚，「他說他沒事，海關人全程都很客氣地對他，只是在裡面做的事情完全像是犯人一樣，物品一個一個被攤開上在地上編號、保健食品一顆一顆擺出來、中間要去上廁所竟被要求外褲內褲都要脫掉、要彎下腰來讓他們檢查，還必須要有海關人員陪同去上廁所，尿完要檢查小便斗。」

幾經折騰，最後一行人在機場滯留9小時才離開，但因為藥物有待化驗，暫時被扣留護照正本，Lulu也不忘提醒到日本玩的民眾，出國旅遊務必事先檢查護照是否過期、若攜帶藥物，最好帶著處方籤、保留完整包裝，標示不清的藥物容易被海關查扣。

入境日本攜帶藥品要注意

Lulu這支影片引起討論，有網友認為一行人行李有一大堆無標示的粉末和藥錠，也難怪海關會特別關照；也有人說「看到中藥包跟分裝藥袋的時候有點傻，要連藥袋都帶上比較好」。

此外，有網友說「臨時買機票大概是導火線」，「之前看discovery的邊境偵查節目，海關在查毒品和人口販賣大多靠的是事前的情報搜集，再來就是當天臨時買機票的人，可能就是因為臨時買機票，他們才更嚴格檢查，又剛好兩位工作人員帶了不是很必須的東西和一堆藥」。

（示意圖／Ingimage）

事實上，根據日本海關網站資訊公告，入境旅客攜帶自用藥物有相關規定：

以西藥來說：非處方藥每種至多十二瓶(盒、罐、條、支)，合計以不超過三十六瓶(盒、罐、條、支)為限、處方藥未攜帶醫師處方箋(或證明文件)以二個月用量為限。處方藥攜帶醫師處方箋(或證明文件)者不得超過處方箋(或證明文件)開立之合理用量，且以六個月用量為限。

中藥材及中藥製劑：中藥材每種至多一公斤，合計不得超過十二種、中藥製劑(藥品)每種至多十二瓶(盒)，合計以不超過三十六瓶(盒)為限。攜帶入境之中藥材及中藥製劑(藥品)，應檢附醫療證明文件(如醫師診斷證明)，且不逾三個月用量為限。

錠狀、膠囊狀食品：每種至多十二瓶(盒、罐、包、袋)，合計以不超過三十六瓶(盒、罐、包、袋)為限。

本文授權自今周刊，原文見此。

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