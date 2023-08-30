哪種公務員CP值最高？「這工作」超多人推：月薪54K還休17天

鐵飯碗工作穩定，時至今日許多人仍然以報考公務員為人生目標，就有網友表示，看朋友考上公務員後也想跟著去考，想知道考哪種類組的公務員CP值最高？貼文曝光後，許多人推薦「監所管理員」，月薪5萬、月休可達17天。

網友在PTT發文列舉許多公務員類型，認為警消感覺很累，行政大概一堆刁民，技術類一堆肥宅，而「一日土木終生土城」，國營難考，除非技術類賣命，想問大家，可以考取哪一種呢？

網友回應「監所」、「監獄，再轉作業導師」，認為CP值最高就監所管理員，「四等錢最多、休假又多」，習慣作息的話也沒什麼事，不然就法警，錢少一點事更少，而且越偏遠的越好。

不過也有人表示，「監所管理員根本操，不然哪來一堆缺」，會這樣問應該是被補習班教壞掉，好像答案都是絕對的，也有人認為，沒有任何一個缺是完美的，其實要看單位。「應屆考公務員慢慢爬上去，有點年紀的還再考，報國營比較好」。

監所管理員是否真如網友認為的好？根據公職王官網，「監所管理員」屬於矯正機關，是實施特殊勤務制度及走動式管理，包括收容人的一舉一動，戒護男女收容人，均由同一性別擔任工作保障自身的安全。

此外，包含舍房、工場、提帶接見、外醫戒護等戒護管理工作、被告押送及脫逃者追捕、受刑人解送移監、工場監舍之查察管理及身體、物品搜檢皆包括在內。

而薪水與內容部分，由於監所管理員需要輪班，所以休假天數也會比較多，可達17天，其薪資約48000元至54000元（本俸、專業加給及值勤津貼等），且任滿6年後，可轉任一般行政單位。

至於考試資格為中華民國國民，年滿18 歲（算至考試前一日，戶籍登記年齡為準），且符合考試相關規定即可報。官網表示，法律系本科生大多將目標鎖定在司法官、律師、檢察事務官、書記官等司法類科考試，因此非本科系者報考，也不用怕落人於後。

本文授權自今周刊，原文見此。

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