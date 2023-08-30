運動商機旺！2年前它被打入全額交割 靠馬拉松轉虧為盈…現成全台最大慢跑平台

【撰文‧黃阡阡】

從一個下載數60萬的App開始，能率集團要一步步整合電商、自行車與訓練等服務，這個長達7年的布局，瞄準的是國內運動產業的會員經濟。

9月將登場的線上馬拉松賽事『秋日森林跑』，截至目前就有3千多人線上報名參加！」打開馬拉松世界的App，能率集團旗下正能量智能董事長胡湘麒說，「現在參賽數大概3千多人，報名截止前還會再成長，像這樣的線上賽事高峰，大約能到5、6千人的規模。」

這個全台最大慢跑平台，累計下載數達60萬，實際活躍用戶逾15萬。打開App，用戶除了能記錄慢跑、單車、健行等運動成績，還能報名線上馬拉松賽事、購買運動用具，甚至能讓素昧平生的慢跑愛好者分享裝備、慢跑路線及運動心得等，包辦了慢跑愛好者所需服務。

代工轉進投資 企業迎轉機

去年營收雙位數成長約來到1.3億元的馬拉松世界，其實早已是擁有佳能企業、能率創新（原名應華精密）、能率網通、第一化成，及正能量智能（原名系通，以下簡稱正能量）等多家上市櫃公司的能率集團旗下一員。

原來，能率集團早就涉獵運動產業，但個別掛在能率網通底下，並未實際整合。像是正能量一直做代工生意，主要生產智能運動穿戴裝置，又以智能三鐵手錶及腳踏車用等電子產品為主。但製造業的生意難有顯著成長，過去年營業額在1億元上下，且時有虧損，更沒有新事業能刺激成長曲線，終於在7年前有了轉機。

「馬拉松世界原本是我們客戶，過去生產的智能穿戴裝置就在這個平台上販售，因緣際會下，先是成為能率網通旗下的子公司。」胡湘麒不諱言，集團看準國內運動產業與會員經濟潛力，2016年能率網通先轉投資手握數十萬線上慢跑用戶、三家線下實體店面的馬拉松世界，並以打造全台最大運動產業OMO（虛實融合）平台為目標。

「當時我們也要將流量變現，所以開啟App線上購物的服務，但後來才發現，從軟體創業的我們，沒有辦法面對庫存管理與現金流的快速成長。」馬拉松世界創辦人蕭世芳因此決定與老字號的能率集團結合，「他們補足了我們這些新公司在財務、管理的經驗。」

緊接著2020年開始，能率網通再累計斥資逾億元，先後拿下佰勁國際、運動市集、領頭羊等運動相關中小企業，試圖透過整合運動產業，挖掘更多商機。

沒想到大舉投資後，能率集團並沒有立刻展開轉型大計，反倒進入鴨子划水階段。直到今年，能率集團才正式啟動運動事業的整併，除了6月底把系通更名，原本掛在能率網通旗下的馬拉松世界也正式併入正能量。

「就像孩子一樣，他們都先到能率網通調整體質，等到長大、穩定之後，再整併到正能量智能『歸隊』。」胡湘麒透露，像做自行車代理的佰勁國際、做電商的運動市集，或以鐵人三項訓練為主的領頭羊等，發展到一個階段無論在資金或管理都需要調整，才能往下階段邁進，策略上就是先由控股公司能率網通提供資源，等到像馬拉松世界發展穩定後，才會歸隊到正能量。

除了這些新血需要調整外，正能量過去也因為財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，二一年被打入全額交割。胡湘麒解釋，過去幾年正能量因營運不穩定並沒有穩定獲利，不過今年上半年EPS（每股稅後純益）卻交出0.14元，是去年同期約莫兩倍。8月中，正能量已脫離全額交割。

整合中小企業 創導流效應

「今年正能量智能由虧轉盈後，馬拉松世界去年營收也來到1.3億元的規模，下一步就是以正能量作為運動事業的核心，開始整併能率網通旗下運動類型的子公司。」胡湘麒強調，今年就是能率集團運動事業啟動整理的起點，馬拉松世界也開始貢獻正能量營運，預期製造本業與馬拉松世界各將挹注五成營收，未來馬來松世界營收占比有望逐步擴大。

「對於旗下這些子公司，能率除了在資金與管理上給予幫助，未來整合後更能做到導流效應，」蕭世芳舉例，現在馬拉松世界App主要用戶是慢跑愛好者，但未來也可能想挑戰三鐵，同集團的領頭羊就能提供相關訓練服務，「這樣的整合能為各公司創造新機會，幫助過去只是中小企業的公司再成長。」

目前，接下集團本業的董烱雄長子、能率創新董事長董俊仁，以及負責集團投資布局的董烱雄次子、能率創投董事長董俊毅的能率集團二代，都是協助集團重組運動事業的關鍵人物。

董俊仁不諱言，「現在運動產業的發展，就像是從過去的雜貨店，開始整合出一條龍服務的便利商店，接下來還能陸續看到運動事業的調整。」隨著能率集團持續投入資源，兩兄弟瞄準的運動商機，有機會愈燒愈旺。

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