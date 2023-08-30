CPU霸主英特爾、GPU一哥輝達！為何台灣在AI時代 有機會從這家新創小公司勝出？

【撰文．劉煥彥】

國內AI晶片設計新創公司耐能智慧的創辦人暨執行長劉峻誠認為，輝達（Nvidia）固然以GPU成為AI時代的最大咖，其長年推動的設計平台CUDA更架構了外界認同度很高的生態系。 但隨著GPT時代來臨，使用CUDA的成本偏高又耗電，不符合節能減碳的全球趨勢。 反觀耐能創業至今投入研發的NPU（Neural Processing Unit，神經網路處理器），主要是走邊緣運算的「非主流」方向，而非科技巨頭、雲端服務巨擘提供的大型資料中心，不僅輕薄短小，也有機會為台灣在未來5~10年在AI大時代打出全新市場。

「我們要嘗試，讓大家習慣來開小客車，我們晶片在AI比較合適的」

劉峻誠在周日（8/27）播出的《數字台灣》節目，接受財信傳媒董事長謝金河訪談時表示，今天Nvidia在AI界受到大家高度認可，主因是其生態系非常強，也就是CUDA平台，大家開發AI時已經很習慣用CUDA。

問題是，外界也發現，用CUDA開發AI很貴、很耗電，對地球不健康。

「我們在做的，就是重新定義一個全新架構，叫NPU，其實就是產業的疊代，就是從CPU到GPU，我們認為（未來）NPU會發生，但它是很新的東西。」

數字台灣節目影片截圖

他說明，這就好像許多駕駛習慣了開卡車，耐能則是做了一款省電的小客車，駕駛方式與卡車大大不同。

「我們要嘗試，讓大家習慣來開小客車，小客車相對較大客車省油，我們晶片在AI是比較合適的。」

鴻海、華邦電、阿里巴巴 都是重要投資人

耐能成立於2015年，從原先的IP公司轉型至AI晶片設計公司，主打可重構式的NPU設計，可兼容於智能監控、安防、語音、物聯網等不同的低功耗使用情境，中國空調公司格力和自動駕駛軟體公司Teraki都是耐能的合作客戶。

2021年9月，耐能獲得龍頭鴻海及華邦電子的A-3輪融資，將與鴻海在電動車開放平台MIH上及工業4.0領域上合作，也將和華邦電子（2344）共同開發基於AI的微控制器（MCU）和內存計算（Memory Computing）。

當時耐能並未透露融資金額，僅表示是屬於千萬美元級別。

在此之前，耐能已獲得7300萬美元的A輪融資，投資者包括李嘉誠旗下的Horizons Ventures、阿里巴巴創業者基金、中華開發資本、奇景光電、高通、中科創達、偉詮電、紅杉資本子基金Cloudatlas等。

到了今年8月初，鴻海宣布再次透過子公司，對耐能投資1400萬美元。

陳良基：耐能特色在於，整個改變計算機架構

在科技部長任內，大力協助耐能在國內發展的國立台灣大學電機系特聘教授陳良基，昨天在節目中說明，之所以扶持耐能在台灣面對AI時代的產業意義。

「英特爾主導了電腦時代，是以CPU為主；Nvidia這一波就是GPU，它是個平行運算。」

「AMD（超微）有個包袱，它是CPU加上GPU，是個平行架構。」

數字台灣節目影片截圖 數字台灣節目影片截圖

「可是面對AI將來各種運算、生成的架構，它需要新的計算架構。現在耐能的特色在於，整個改變計算機架構，這也是所有做電腦架構的人，心中的期望。」

「當時我們看到，台灣將來要在這一波趕上，你還是要靠真正的技術本位。你沒有技術，什麼東西你也搶不到。」

「當時找耐能回來，它應該是可以變成台灣未來在AI，提供一個比較好的載具。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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