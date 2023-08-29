2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

【文．黃明惠 整理】

台灣少子化問題嚴峻，關鍵原因在未婚族群逐年擴大。據內政部2021年統計，25歲到44歲適婚人口中，未婚率已達49.36%。 除了找到適合的另一半共度餘生不容易之外，每個人的擇偶條件不同，也成為隱藏原因。 桃園市中壢區美滿服務中心資深社工指出，有一名76歲的阿嬤帶著分別為83年和79年次、都是碩士學位、有正當工作，身高180以上的孫子到美滿中心，並拿出一本有800多萬定存的存摺，揚言要給先結婚的孫子500萬，後結婚給300萬。

《今周刊》今年發表「2023台灣婚育意願大調查」，結果發現台灣未婚族56％想結婚、生子，卻因「找不到對象」、「經濟條件不足」兩大因素，難以步入紅毯。

綜合媒體報導，一名76歲的阿嬤帶著兩個孫子到美滿中心，氣急敗壞說，原本清明就在墳前告訴老公，會在祭拜後帶孫子到美滿中心報名，沒料到兩個孫子竟開溜。這次她帶著兩名分別是83年和79年次，都是碩士學位，有正當工作，身高180以上的孫子到美滿中心，並拿出一本有800多萬定存的存摺，揚言要給先結婚的孫子500萬，後結婚給300萬。

美滿服務中心主任徐乃義則告訴老人家，可以鼓勵孫子結婚，但錢最好留著當老本。也有不少網友對此事發表看法，認為「就算結婚也可能半年後、一年後就離婚，不如自己留著養老」、「算虧！一個小孩養到18歲超過500萬」，「婚結不好家破人亡．，確定要這樣催婚？」

▲台灣未婚族56％想結婚生子，「經濟條件不足」為主要因素之一，此為示意圖。（示意圖／Ingimage）

年收6百萬「找嘸對象」 科技男要求只能43公斤

美滿服務中心的主任徐乃義直指出想婚男女如果設了太多條件，恐會把自己的姻緣越推越遠。

據三立新聞網報導，他指出有不少參加聯誼的男女條件都不錯，但是卻因為開出的條件讓他們遲遲找不到對象。像是有年收百萬的科技新貴指定要另一半只能「月薪3萬」，理由是認為女生收入高一定是大女人、愛發號施令。

徐乃義還說也碰過取得美國某知名大學碩士學位的34歲女性，表示自己家世不錯，希望未來另一半是富二代，是律師、醫師、會計師等高收入「師」字輩男生，身高要180公分以上，年收入至少200萬以上，外表必須陽光帥氣，可以帶「出場」。

甚至也碰過一位年收入超過600萬的科技新貴，要求女生體重不能超過43公斤，不管女生身高172或身高156，體重務必要43公斤以下。

（示意圖／Ingimage）

住台北一個月基本開銷要多少？

理財達人雨果曾舉例分析，若一對新婚夫妻，尚未有小孩，男方家長拿出一筆錢當作購屋頭期款，男方只需要負擔之後每個月的房屋貸款，而這對新婚夫妻也不願意過很拮据，粗略估計這對夫妻一年需要的費用為：

三餐(87,500元)x2、大眾交通(15,360元)x2、買房貸款(360,000元)、水電瓦斯(36,000元)、瑣項支出(72,000元)x2、娛樂費(36,000元)x2、海外旅遊(40,000元)x2、孝親費(120,000元)，這個小家庭每年需要的收入總計超過104萬，夫妻平均收入須超過43,500元，或是一位收入5萬元，另一半的收入3.7萬。

看到這應該就已經覺得要在大台北工作生活很不容易了，如果這對夫妻有了小孩，除了小孩的花費以外，考量帶小孩出門方便與安全，他們決定買一台百萬以內的汽車。

從上面的總金額104萬多再繼續增加，拿掉大眾交通工具費用，改成汽車油稅(48,000元)、租停車位(48,000元)、汽車保險(30,000元)，還有育兒伙食用品(120,000元)，目前小孩還小不需要教育費，父母也願意幫忙帶小孩，不需要托嬰費用，以上總計每年費用已來到126萬，平均夫妻收入需要達到52,500元。

上面的幾個例子是很多在大台北地區工作生活的人很可能要面對的困難，如果要生兩個小孩，家庭月收入至少要有13萬元，而且還有父母可以幫忙在上班時間照顧嬰幼兒才能辦到。

本文授權自今周刊，原文見此。

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