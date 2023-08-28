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00929、00878、0056…十大人氣榜「這檔」登高股息ETF三哥 連外資也敲進

聯合新聞網／ 今周刊
圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage
圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage

【文．胡肇芳 整理】

8月台股ETF因除息大戲接力上演，交投熱度升溫，不過受AI概念股震盪衝擊，市值規模出現兩樣情，新掛牌的新兵挾價格較低、不錯的配息金額及年化殖利率數據，吸引資金轉進，其中，訴求月配息的復華台灣科技優息(00929) 最吸金，規模大躍進登上台股高股息ETF三哥寶座。

8月以來因AI概念股漲多、籌碼鬆動，台股由漲轉跌，並跌破月、季線支撐，也讓台股ETF市值規模版圖出現變化，前三大元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878) 8月以來市值各蒸發174.9、145.3、125.9億元首當其衝。

不過，也有不少投資人趁此波回檔進場撿便宜，並鎖定配息型ETF，讓相關標的規模不減反增。掛牌交易不到3個月的復華台灣科技優息(00929)因連兩個月配出0.11元、預估年化殖利率約8%，加上股價比00878、0056低，且兩次除息當日皆完成填息，持續吸引大量買盤進駐，近期單日成交量屢登ETF之冠，帶動市值8月以來大增187.9億元，規模攀升至389.6億元，排名連趕兩個席次，超越元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)，登上台股高股息ETF三哥位置。

其餘今年新成立的群益台灣ESG低碳(00923)、永豐ESG低碳高息(00930)、群益半導體收益(00927)在產品特色帶動下，8月以來規模亦有成長；另外，因行情出現較大回檔，促使投資人加大槓桿力度進場布局，讓元大台灣50正2(00631L)也榜上有名。

復華台灣科技優息(00929)ETF經理人許忠成表示，AI概念股震盪，加上近期美債殖利率攀升，致使美股承壓，連帶影響台股走勢，不過長線AI趨勢仍將持續帶動產業升級及獲利提升，將有利台股電子產業後市獲利表現，建議可採一籃子布局的電子科技ETF，分批或透過定時定額掌握類股輪動的投資機會。

外資敲進00878、00929

此外，輝達財報開獎在即，根據《旺得富理財網》報導，外資自8/2以來，除1天小幅買超00878約1000多張外，幾乎每天幾千張、幾萬張在賣，但從周一（8/21）開始小幅回補2000多張後，周二（8/22）再回補逾萬張。另外外資也同時買超00929（復華台灣科技優息），繼周一買超2300多張後，周二再加碼7993張。

財經部落客安娜媽咪日前分享，投資人想要月月配就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

而00929，以目前兩次配息紀錄來預估年化殖利率預計在7-8%，不過過去兩個月的配息表現，不等於未來的配息表現，建議投資人還是要先觀察接下來的殖利率表現。

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