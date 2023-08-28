玩股10年結算竟倒賠2萬...他白忙一場：不如記帳+投資7%ETF 打造被動收入

【文．盧沛甫】

投資ETF成為近年來顯學，理財作家雨果在《毛利小姐變有錢》節目中分享，過去自己投資股市十年、最後帳面竟倒賠2萬元，不只白忙一場、過程中還心驚膽跳，最後他轉向年化報酬率只有7-10%的ETF，報酬率可能不如一檔飆股，但過程中不用過度在意個股表現，長期投資累積部位，還可打造出退休被動收入。

回顧投資生涯，雨果表示自己是在2007年進入台股，起初只想賺快錢，於是從財經雜誌中挑選一檔30多元個股買進，隨著帳上報酬來到10%左右就獲利了結「第一次賣掉賺到3000元！」讓他頓時覺得：「原來股票賺錢是這麼容易的事！」

接著雨果開始買書研究K線等技術指標，操作部位也持續放大，他回憶當年由於貪心，一心只想買入股價有機會翻倍的標的，於是資金多半都押在股本小的中小型股票。隨著操作頻率不斷提升，後續更遭逢2008年金融海嘯，雨果不僅沒賺錢，甚至還慘賠。「當時投入資金的6、7成都被我賠光了！」雨果坦言。

金融海嘯過後，許多投資人轉向研究價值投資，雨果也開始觀察個股基本面，甚至鎖定財經節目個股說法，但由於先前慘賠經驗，讓雨果不敢貿然出手，心裡總想著：「股市一定還會下跌！」眼睜睜地看著大盤反彈回升，當他把錢投進股市時，股價反而進入盤整，長達2-3年都沒有表現，此次經驗，讓他再次心灰意冷。

一晃眼十年過去了，雨果攤開投資績效表現，才發現十年下來根本白忙一場。「打開券商軟體一算，帳面還倒賠2萬元！」隨著年紀步入中年，比起年少時期只想快速致富的心態，40歲的雨果更在意風險，他開始思考「換一種投資方式」，於是轉向研究指數化投資，並接觸ETF理財工具，終於在尋尋覓覓後，找到屬於自己的投資之道。

雨果認為，ETF風險分散是最大投資優勢。他表示，之前投入個股基於風險考量，每檔標的只敢投入所有資金5%-10%，導致資金分散在數十檔個股，即使其中一檔報酬率翻倍成飆股，由於所佔資金比重不高、真正獲利也有限；但ETF分散持股特性，讓他敢投入更高比例資金，即使報酬率只有5%、10%，但由於絕對金額較大，絕對報酬反而更高。

但不受個股飆漲誘惑，把資金都投入ETF，並不是件簡單的事。雨果分享邁入中年心態：「40歲，我發現能存的錢變少了，但付出的錢卻越來越多！」他心態上不再追逐快速致富，而是逐漸走向踏實，開始思考要怎麼累積一筆被動收入，能在未來退休後，支應日常生活。

歷史經驗告訴他，指數化投資經過20-30年後，平均年化報酬率達7-10%，雖然看似不過一根漲停板績效，但只要認真存錢，7%也可以創造一筆可觀收入。

雨果透過以下方式，規畫未來退休財富自由生活：

1.先記帳算出自己的生活開銷費用

節目中他分享記帳習慣，不記繁頊細項，只記分類（如：飲食費、娛樂費等），從中了解每年實際花費多少錢、設定分類預算、年度特別預算，也了解自己每年可以存下多少錢。他坦言：「計算結果，可能比自己原本預估或想像高出一倍！」他已有十餘年記帳習慣，藉此推估未來退休生活所需資金。

2.用ETF創造被動收入COVER生活開銷

透過整理資產負債表及記帳，洞悉平日花費開銷後，反推當自己退休時需要多少資金、離目標還差多遠，透過紀律投入7%~10%ETF工具，轉出自己的被動金流。

他提到坊間常建議退休族要存下1000萬元，但他建議推估不要太樂觀、要高估，「也許不是1000萬，可能要設定1700萬！」這數字需考量個人開銷習慣及通貨膨漲等因素。「千萬別忽略通膨，這個數字最好要高估！」

至於雨果如何建立自己記帳SOP？長期投資，他有哪些建議？歡迎收聽這一集《毛利小姐變有錢》：https://bit.ly/3KZK8L4

延伸閱讀》

退休想月領5萬被動收入，領股息還是收房租好？她身價破2億「存股400張0056理財術」晚年無憂

2023重陽敬老金懶人包，最高領2萬！全台各縣市65歲以上領取資格、發放金額、何時能領一次看

台灣2工程師「搞鬼」報復！在程式加入「1符號」 讓全球前5大加密貨幣公司蒸發4千萬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】