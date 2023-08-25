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借屍還魂、多重人格…無法用科學解釋的這些事 腦科學權威教授：「不代表不真實」

聯合新聞網／ 今周刊

【文．林韋伶】

「台灣有一個非常有名的案例，朱秀華的借屍還魂，比較年紀大的朋友，對這個事件應該都還有記憶，這案例還被拍成電影、轟動一時。」

陽明交通大學腦科學研究所創始人謝仁俊，在由慧炬機構舉辦的【慧炬公益 人文論壇】系列2：佛、道、腦科學對生命現象「靈附與靈療」的觀察與回應中，提出這個讓許多人記憶猶新的案例。

陽明交通大學腦科學研究所創始人謝仁俊。（照片：慧炬機構提供）
陽明交通大學腦科學研究所創始人謝仁俊。（照片：慧炬機構提供）

朱秀華事件發生在台灣雲林麥寮，當地一名女子林罔腰突然聲稱自己是「來自金門縣的已故少女朱秀華」，且從一位體弱多病、精通廚藝、不識字，只說臺語的傳統婦女，突然變得能識字、說國語，且帶著濃厚金門腔。

此事件，在1981年被改編為電影《借屍還魂》。

靈附、靈療、多重人格　科學無法解釋　不代表不存在

事實上，不只是在台灣，在美國也曾有一名叫詹姆斯萊寧傑（James Leininger）的男孩，被認為是二戰飛行員詹姆斯休斯頓（James M. Huston Jr.）轉世的故事。

謝仁俊分享，在二戰時期，詹姆斯休斯頓所駕駛的飛機被日艦擊落，後來在一個小孩子的身上展現出這些記憶，僅3歲的詹姆斯萊寧傑展現出對飛機結構驚人的了解，這些是連他的父母都不知道的知識。

另外一個科學無法解釋的現象為器官移植對人的影響。

謝仁俊指出，器官移植後，受贈者產生的個性與人格改變，在醫學界一直沒有很好的解釋，過去英國《太陽報》曾報導，一名16歲少年在接受肝臟移植後，嘴巴、舌頭開始不受控制，動不動就罵髒話，後來發現肝臟捐贈者是一名18歲的太妹。

還有一位從來不煮飯、討厭進廚房的父親，在接受一位廚師捐贈進行心臟移植後，開始為太太與女兒煮飯。

對這些用科學難以解釋的情況，謝仁俊指出：「還有很多事不在科學的範圍內，但不代表它不真實。」

另一方面，在經過許多書籍與電影的描繪後，大家對「多重人格」並不陌生，但目前相關的研究卻非常少，因為案例並不是那麼好收集。

謝仁俊分享，在2014年，歐洲曾有一個知名的研究發現，當不同人格出現時，腦部的神經活性完全不同，至今仍沒有很清楚的解釋。

用腦科學看意識、靈附與靈療　謝仁俊籲醫學界認知極限所在

「在我的疼痛門診裡，我看到了非常多個案，不太能夠用自有的醫學知識跟經驗來解釋。」謝仁俊分析，儘管無法以已知的知識來解釋，但應該以開放的態度來嘗試理解。

談到靈附，謝仁俊指出，是一種非自然、超自然概念，意思是說身體的全部、局部，或是某個器官被超自然的意識體或靈體依附，導致暫時、長久，甚至是一輩子的干擾現象。

「靈附通常分成兩類，一種是一次性、一種是病態型  。一次性的就如同在廟會活動中可看到，某些人會進到一種狀態，有時候變成是神的代言人，他們具有某種功能，可能可以引導社會或提供醫療，提供人生困難時的一種指引。」

在靈療的部分，謝仁俊指出，就是將好的意念集中，通過手部接觸或不接觸，也不是用傳統的能量、機械化等方式，來幫助一個生命體，最著名的案例就是基督教裡面的耶穌，聖經中充滿他透過靈療治癒人的案例。

謝仁俊進一步分享：「人生來以人的形式實現了生命，基本上不求成仙、成佛、成菩薩，而是要完成我們的生命功課。」

謝仁俊因此撰寫了《誰劫奪了笛卡爾的腦袋？腦科學看意識、靈附與靈療》一書，希望通過這本書讓科學界與醫學界知道，自己的極限在哪裡。

「目前很多的自然科學、生命科學…等，對一些現象的解釋是有疆界的，但這些現象是真實存在的。」

在論壇的最後，謝仁俊也建議大家，在完成生命功課的期間，應記得「不以善小而不為，不以惡小而為之」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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