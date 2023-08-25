旅日刷哪張最划算？達人推這5家最優惠 這張回饋5%、辦JCB匯率更優

【文．彭蕙珍】

在疫情過後出國旅遊大爆發，日本是台灣人出國旅遊的首選，加上日幣貶值，到日本無論是購物，或是吃美食都更是超值。到日本旅遊如果再選擇幾張適合的信用卡，還能花得更精省。 信用卡達人Jerry分享到日本最適合使用的5張超值信用卡。 Jerry特別提醒，很多信用卡都會提供額外加碼回饋，但有些回饋限定新戶，或是限制名額並需要搶登錄，他推薦的信用卡以無門檻、無名額限制高回饋為主。

1. 聯邦吉鶴卡（JCB）

聯邦吉鶴卡絕對是今年赴日旅遊必備信用卡，也是最推薦的一張。國內2%回饋無上限，在日本當地消費3.5%回饋無上限，以上都沒有名額限制。

此外，在日本消費加碼回饋1.5%，總計有5%回饋。活動期間到2024/01/31。

今周刊提供

2. 國泰cube卡

國泰cube卡是日本旅遊好夥伴。這張卡片可以切換5種不同通路，包括：玩數位、樂響購、趣旅行、集精選、慶生日。

國內一般消費回饋0.3%，5大方案有各自加碼回饋至少3%回饋無上限。活動期間：2023/08/08~2023/12/31。

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3. 玉山熊本卡

今年7月才推出的新卡，國外消費享1%現金回饋，回饋無上限，於當期帳單直接折抵；國外消費免收1.5%國外交易服務費，但僅限玉山熊本熊日圓雙幣卡。也就是必須在玉山銀行申辦日幣帳戶。活動期間：2023/7/24~2024/6/30。

在日本地區消費最高享2%現金回饋（含基本回饋國外1%和日本地區消費加碼1%現金回饋，後者於當期帳單直接折抵），若用日幣圓雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，等於有3.5%回饋。

在指定日本商店消費最高享8.5%優惠（基本回饋國外1%+日本地區消費加碼1%+指定日本商店消費加碼5%+雙幣卡國外消費免收1.5%國外交易服務費）

指定日本商店加碼5%現金回饋，歸戶每期回饋上限500元，於當期帳單直接折抵一般消費。

指定日本商店如下：

1. 熊好玩：日本航空、 JR 鐵路公司、日本四大訂房網 (樂天、JALAN、一休、RELUX)、日本三大租車公司(TOYOTA Rent a Car、Times CAR RENTAL、NIPPON RENT-A-CAR)

2. 熊好用：SUICA、PASMO、ICOCA儲值

3. 熊好買：BIC CAMERA、Yodobashi、松本清、唐吉軻德、大國藥妝

4. 聯邦幸福M卡

聯邦幸福M卡國內1%、海外3%回饋無上限，申辦電子化帳單享指定交通/旅遊6%刷卡金回饋（月上限500元），達回饋上限後回饋以1%計算，很適合海外旅遊使用。使用期間至2023/10/31止。

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旅遊交通指定6%通路有哪些？

1. 高鐵、台鐵、指定客運（含國光、統聯、和欣、阿羅哈、葛瑪蘭）、聯邦租車。

2. 旅行社，東南、山富、五福、雄獅、鳳凰、可樂旅遊。

3. 訂房網及旅遊平台，Booking.com、Agoda、Hotels.com、Expedia、Trip.com、AsiaYo、ezTravel、Airbnb、Klook、KKday、Funnow。

以上通路享6%旅遊交通回饋，每月上限回饋500元，約刷8,333元。

5. 中信英雄聯盟信用卡

國內一般消費1%，海外2.5%回饋無上限，加碼2.5%回饋（每月上限300元，等於每月可以刷12,000），總計最高有5%回饋，活動期間至2023/12/31止。

這張信用卡可以當成備用卡，若是其他張信用卡回饋刷滿，可以刷這張。

Jerry指出，在日本最好用的是JCB，免刷機票、免消費、本人使用就能進入機貴賓室，最多可免費使2次。在泰國、新加坡、馬來、韓國、法、英國、越南、中國（上海/北京）機場也能使用。

加上JCB在日本消費提供的優惠比VISA、MASTER更多，重度日本旅遊者，或是喜歡消費的人，可以辦一張。

▲信用卡達人Jerry分享到日本最適合使用的5張超值信用卡。 今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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