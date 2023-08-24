茶二代滿山頭逛茶園、跟老師傅學技術！東方美人茶「茶王」楊世瑩的得獎秘密心法

【文．鄭鴻達】

獲得今年度新竹縣夏季東方美人茶優良茶評鑑特等獎的茶農楊世瑩，可謂自「娘胎」就開始種茶，身為「茶二代」的他，從基本功開始打起。 楊世瑩是直到退伍後才開始認真投入製茶，他常利用晚上空閒之餘騎著機車滿山頭跑，四處觀摩老師傅如何做茶，最終慢慢摸索出獨有製茶管理心法。 談到如何做出得獎連連的優質東方美人茶，楊世瑩透露，如今製茶師們技術都很純熟，主要是靠茶園管理做出差異，秘訣不外乎掌握「天時、地利、人和」。 例如要有好的天氣、選對茶園，以及有人力配合採茶，其中最重要也是最困難的，就是如何掌握在小綠葉蟬最多時，讓茶葉發芽。

三代種茶與製茶 楊世瑩出身茶業世家

在夏日午後雷陣雨洗禮下，《今周刊》採訪團隊隨著雨後雲霧飄渺的蜿蜒山路往上探尋，終於抵達座落於新竹峨眉七星村的「瑩記茶葉」。抵達後首先映入眼簾的，是綠意盎然中矗立著一棟白色外觀的茶廠，楊世瑩與夥伴們穿梭在茶廠中，忙著將東方美人茶打包出貨。

瑩記茶業負責人楊世瑩出身新竹峨眉獅頭坪楊氏家族，一家三代都靠種茶、製茶維生，從祖父開始是幫忙種茶的小農，到父親這輩開始同時從事買賣與製茶，常滿山遍野造訪個茶園收購茶葉來做生意，並將這個棒子傳到楊世瑩手上。

瑩記茶業目前主要管理的茶園主要是承租而來，其茶園分佈北起龍潭、關西、峨眉，南至頭份、苗栗、大坪頂，面積約20公頃。除承租的茶園外，楊世瑩也陸續收購地質、位置適合種茶的土地，目前規模逐漸累積到1公頃左右。

▲楊世瑩手捧著烘焙完的東方美人茶茶葉，細細品聞著茶香。 今周刊提供

打從娘胎起開始做茶 直到為照顧父親接棒家族事業

談到與東方美人茶的淵源，64年次的楊世瑩笑稱他「從還在母親肚子裡就開始做茶」。

他說在服兵役前主要幫忙家裡開貨車載茶送貨，將飲料茶外銷日本，每個月出貨量可達3個貨櫃，但後來這一塊的生意，逐漸被價格低廉的中國、越南茶取代。

楊世瑩22歲退伍後就返鄉幫忙家裡，順便開貨車幫忙到處收茶、載茶，但若要說認真開始投入製茶，是到楊世瑩24歲時父親中風再也無法從業，他正式接手家族製茶的事業，並就近照顧父親，此時，楊世瑩下更多工夫深入學習製茶。

從基本功開始做起 騎機車到處跑茶園和老師傅學做茶

楊世瑩在學習製茶伊始，時常利用晚間的空擋，騎著機車滿山頭跑，到處看經驗老道的製茶師傅們如何做茶，只要師傅願意教就會去學，若不願意教製茶技術，他也會到處逛茶園，觀摩人家是如何管理茶園，研究老師傅們所做的好的地方為何。

他回憶，「好在老師傅們不嫌棄！」他坦言在投入製茶工作之初，曾經有一段時間遭遇難以突破的瓶頸，所幸靠著到處觀摩製茶前輩、老師傅們製茶的技術，最終慢慢摸索、研究出一番心得，如今才能發展到現在的程度。不過他直言，從老師傅身上學習很重要，但基礎功仍要靠自己慢慢累積、摸索。

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製茶苦在曬太陽、睡眠時間零碎 楊世瑩拚出自己的管理心法

談到製茶的辛苦之處，楊世瑩開朗地笑說「看到太陽我們就累！」他表示做這行辛苦的，是一早6點就得出門曬太陽，例如近日天氣炎熱，就得頂著大太陽除草、採茶，無論如何防曬，背後都會曬傷一片。但他強調，除草是重要基本功，若茶樹底下草太多，「讓小綠葉蟬吃草不『咬茶』（著涎）就不行！」

「管理茶園的重點，就是要設法得到小綠葉蟬的青睞，讓他們喜歡我的茶園」。

他笑稱他的秘訣，在於他每年都會「Line」（通訊軟體）給小綠葉蟬，請牠們來茶園，只要茶樹修剪得宜就容易「著涎」，因此挑選茶園也是一門技術。

在每年5月初至12月中的製茶期間，製茶師在辛苦採茶一整天後，還得不分晝夜地持續製茶，楊世瑩坦言「做茶時覺得時間過很慢，一直都很想睡覺」，因為做茶時期得在白天掌握零星時間補眠，晚上繼續做茶，只要一有機會，他就會坐在椅子上小睡，「但不能到床上睡，會睡過頭！」他笑著說。

掌握天時、地利、人和 做出得獎茶的秘訣在於茶園管理

身為各級東方美人茶評鑑常勝軍的楊世瑩，在今年度新竹縣夏季東方美人茶優良茶評鑑中，一口氣囊括特等獎、頭等2、頭等5、頭等6等獎項。談到做出得獎茶的訣竅，他謙虛地說，其實還是要靠天時、地利、人和，以及烘焙後剛好獲得評審的青睞。

何謂製茶的「天時、地利、人和」？楊世瑩解釋，「天時」最重要的就是要好天氣，秘訣在於掌握如何讓茶發芽的時機，剛好遇到小綠葉蟬最多的時間，「這也要因緣際會」；至於地利，就是選適合的茶園並管理好它；人和，則是要有適合且足夠的人力配合採茶作業。

今周刊提供

採茶辛苦且人力短缺 楊世瑩憂製茶業因缺工沒落

關於採茶人力，楊世瑩目前聘請的採茶工，多數是60歲到80歲的阿婆，最年輕成員是59歲，最年長則是高齡86歲，他善用政府的農業移工政策，申請數名移工協助採茶，這些採茶工除了客家人傳統的節慶外，每年有280多天都跟著楊世瑩，每天一早6點就出門上山採茶。

談到製茶業人力短缺困境，楊世瑩肯定政府適度開放農業移工，及時填補農業人力空缺，但他表示這些採茶阿婆們，再過10年就再也無法工作，而年輕人多數都是到都市或科學園區就業，地方面臨缺工，因此相當擔憂製茶業會因缺工逐漸沒落。

這些年長的採茶阿婆個性質樸，也有客家人刻苦耐勞的性格。楊世瑩分享趣聞表示，最近因為天氣炎熱，有次他說能休息一兩天恢復體力，但一名85歲的阿婆說其他人都被他請去採茶了，「這樣我要找誰玩、找誰聊天？」原來是採茶阿婆們在工暇之時，最愛到處串門子聊天，若放她們一個人在家，反會感到無聊。

鑑於農業人力的缺乏，楊世瑩希望政府能加大開放農業移工，並正視目前的失聯移工現況，可以採取合法合理且公開透明的方式，讓失聯移工們經輔導後重新投入產業，留用有一定技術的人才，如此不但能有穩定挹注就業安定基金、提升相關產業產值，更可做好移工管理，減少治安疑慮。

本文授權自今周刊，原文見此。

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