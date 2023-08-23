誰是蕭漢森？砸逾22億買力致18.33%股權躍最大股東…原來是第1代少年股神

【文．數位內容部】

公開資訊觀測站週五(8/18）晚間揭露，神秘大戶蕭漢森8/9至8/10間，斥資22.87億元於集中市場取得散熱廠力致(3483)高達1.4499萬張持股，神秘大戶一次掃貨，引發市場討論。 力致(3483)董事長饒振奇周二(8/22)表示，公司已和蕭漢森取得聯繫，對方表示只是純投資，並沒有要介入力致經營。

媒體人蔡玉真在臉書上寫道，原來用22.87億買下力致的神秘大戶蕭漢森，就是她24年前在財訊訪過的「華碩證券」蕭氏兄弟！

「市場沒有絕對的贏家，也許有一段我也會跌倒，所以，不要吹捧我們，不要拍照。」當年31歲的弟弟蕭漢彬，就跟我說了這麼有遠見的話，這對兄弟一直神秘低調。

蔡玉真說，後來看到教會的見證資訊，母親蕭黃美津的追思會，才知道原來蕭家幾乎都是主內弟兄。

「除了父親蕭志仁一直是永和知名的中醫師，行醫助人，兄弟倆在股市賺了錢，還成立得榮基金會，從事青少年生命教育」。

蔡玉珍說，蕭漢森買力致已經是第一大股東了，「就是在明年展開一場經營權大戰，值得關注！」

圖片來源/力致官網。

16億是自有資金、6.85億為貸款資金

根據公開資訊站內容揭示，蕭漢森這次買進的股份總額占力致已發行股份總額18.33%。由於證交法規定，單獨或他人共同取得公發公司股份總額超過10%時，就應向主管機關申報，力致因此發布重訊揭露此訊息。

公告還揭露，蕭漢森的資金來源有資金來源有16億是自有資金，另有6.85億是貸款資金，取得目的僅公告為投資，並沒有標註股權行使計畫。

談起台灣第一代的少年股神，就要說到神秘大戶蕭漢森、蕭漢彬兄弟，蔡玉真說，他們在90年代還只是30初頭，每天就在股市殺進殺出，兄弟檔甚至為了不讓退佣讓別人賺走，1998年乾脆開起華碩證券。

10幾歲就開始看盤，其實是「家學淵源」

蕭漢森、蕭漢彬兩兄弟非常低調，蔡玉真透露，分別為1966年次與1969年出生的蕭家兄弟，從10幾歲時就開始看盤，其實是有「家學淵源」的，他們母親有投資「投顧公司」，所以蕭漢彬退伍前後都在投顧公司打工學看盤。

當年的華碩證券客戶並非散戶，都是一些短線大戶，白天營業廳冷冷清清，晚上研究部燈火通明，業績在各券商中名列前茅，一個月交易金額達400億元，蔡玉真說：「換言之一個月光退佣就可賺到4000萬」。

2001年股市崩跌，大小金主幾乎全滅、蕭家兄弟還能活躍

財訊也曾在233期台灣股市金主壯烈犧牲秘錄中也提到，2001年股市崩跌、大小金主幾乎全部遭滅絕，文中點到還能活躍的金主，其二就包括蕭漢森、蕭漢彬兩兄弟，在專業證券商中，仍然保持當時的第一名。

圖片來源/力致官網。

蕭漢森：感謝母親教導學會投資，成為改變一生重要推手

另外，根據基督教論壇報去年11月報導，蕭漢森也曾在母親蕭黃美津的追思聚會上分享，60年前自己母親白天要在父親的中醫診所當護士、晚上又要照顧四個孩子非常勞苦，直到民國76年診所業務好轉才請了護士幫忙，媽媽轉換跑道創立台灣第一家證券投顧公司。

蕭漢森說，自己和弟弟非常感謝母親教導他們學會投資，成為改變一生的重要推手。蕭漢森在家中排行老三，他也是得榮基金會董事長，致力推展青少年生命教育。

力致科技為上櫃公司，主要專注在發展散熱管理相關產品，譬如風扇、熱導管、散熱模組等。客戶均為知名大廠宏碁、仁寶、鴻海、緯創等，提供PC、NB、等高階伺服器的散熱模組。力致7月營收為7.5億，月增14%、年增率達27%。

成為力致第一大股東後，明年可能掀經營權大戰

年初還與英特爾攜手合作，建立「先進散熱冷卻技術聯合實驗室」，要共同打造業界最強浸沒式水冷散熱技術，據稱已接獲美國能源部訂單。

這次公開資訊站內容揭示蕭漢森大手筆買進力致股權18.33%引發市場關注，蔡玉珍說，他已經是力致第一大股東了，「就是在明年展開一場經營權大戰，值得關注！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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