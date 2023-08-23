「我希望鑽石生技成『核電廠』 培育更多獨角獸」 路孔明10年創17倍報酬走向IPO

【撰文‧段詩潔】

十年磨一劍，鑽石生技將成為國內首家掛牌上市的創投公司，由於鑽石認列營收是依據所投資公司的評價，投資人該如何看待鑽石的營運模式？

「我希望鑽石生技能成為『核能電廠』，培育更多獨角獸。」鑽石生技董事長路孔明一語道破自己的期許。

創投這個產業，一向被認為披著一層神祕面紗，如今創立10年的鑽石生技將在9月下旬掛牌，成為第一家上市掛牌的創投公司，不但在資本市場掀起漣漪，投資人面對這個掛牌的新產業，也有不少疑問。

聚集金融大咖 撐腰生技研發

談起當年進入生技領域，路孔明形容自己是踏入叢林的兔子，一開始沒想到做新藥，只是有感於生技產業的高附加價值相當迷人，「無意中走進去，才發現創新是要付出相當代價的，這才體會到代誌大條了！」

1997年進入生技領域，路孔明隨後創立中天生技，「原本我自認是有足夠的現金，才敢去做這件事；但是到了二○○四年，發現什麼產品都上不了市、所有認證都沒有通過，所有都是時間、時間、時間⋯⋯，這個行業就是需要時間。」

在錢就要燒完的前一刻，中天旗下保健品終於通過認證，也開始創造營收，「老天爺不要滅掉你的時候，就開了一扇窗。」2006年中天上櫃，隔年《生技新藥發展產業條例》通過，產業雨露均霑；他形容這是「死裡逃生」，度過了最困難的一關。

這件事帶給路孔明很大的影響。「我從前做生意是無畏無懼的，我從來沒有怕過；但後來我都會保留足夠的現金，現金流是一間公司能夠長久讓員工安定的保證，非常重要。」

也因為對生技產業需要長期扶植的親身體悟，不同於近年來不少新設創投設有7至10年的投資期限，2013年由中天生技集團發起，結合富邦金控、台新金控及潤泰集團成立的鑽石生技，公司章程第一條就強調「以永續經營為宗旨」。

「研發創新，講好聽是科學，講難聽是在搏命⋯⋯。研發動輒需要10年以上啊！誰願意投資10年才收成？金控、壽險業滿手是錢，但原本它們不敢投，因為投下去九死一生。他們有錢、我有專業，就這樣創辦了鑽石生技，專門投最高風險的早期投資。」

至於被投資的那端，路孔明強調，經營事業不是科學家的專長，鑽石與中天在經營管理、財務、稽核、資訊、法務、專利與制度等，有豐富專業的經驗與人才，可以無條件幫忙。「小到取公司名字，大到擔任董事長或總經理，很多人脈、SOP都給他們，讓他們可以專心研發，不要再跌跌撞撞，所以速度非常快，5年左右進入資本市場。」

鑽石表示，10年來公司原始股東投報率已達17倍，也支持6所大學及研究機構，衍生出7家生技新創企業，創造了合一與醣基兩家市值超過3百億元的生技新藥公司。至於在各項投資實現獲利的時間選擇上，路孔明打趣地說：「不要只賺一個饅頭。」他表示，鑽石投資的成本低，站在一個有利的地位，就像一個小孩好不容易長出來，不可能在他念小學時就分手，「但當peak（高峰）出現時，就會伺機回收。」

路孔明自評鑽石的優勢，最大的關鍵是從生技研發者的角色來看投資案，而不是從財務角度看。「只看財務報表，那是霧裡看花，我們就是新藥研發者，看很多細節，這個實驗成功、那個實驗失敗，各自代表什麼意義？每個實驗都是價值判斷，而不是表面上考了幾分。」

目前鑽石投資的案子中，比較成熟的是新藥與細胞治療的合一、醣基、欣耀與永笙，路孔明說，鑽石不是ETF股票組合，而是十年磨一劍，當初投資的案子，現在陸續進入收成期，目前持續觀察合一、醣基與欣耀後續的幾個重要里程碑。

除了獲利出場點外，投資人更關心鑽石生技的下一步是什麼？

瞄準市場端 二檔基金將問世

鑽石上市現金增資預計募集40億元，計畫將與國內外金控、壽險、基金等，共同成立二檔基金，規模合計約100億至160億元資金，預計明年第一季成立。

未來這兩個大型投資基金，投資思惟也與過往截然不同。鑽石生技當年成立時，是考量做早期投資，「（每股）十塊錢，成本低，進去後整地、播種、施肥⋯⋯。」但到了現階段，「全身傷痕好不容易逐漸恢復了，叫我再去做一個早期投資，我不願意。」

他強調，新的投資會集中在後段的市場端，以較少的時間創造最大的價值。「你千山萬水、筋疲力竭後，我來幫你度過最後段的困難部分。」不同於原本的永續型投資，新的基金也規畫約八至十年後退場，讓股東能夠退場分紅，回收也相對快。

一家大型創投業者表示，對於創投到市場掛牌募集資金，抱持樂觀其成的態度。因為一般創投與基金都有投資年限，但投資標的可能是掛牌後、或是數年後才迎來業績大爆發，「從零走到一最辛苦，但一到一百可能是賺最多的，如果只是陪他走完最辛苦的一段，卻享受不到後面爆發的那一段，對創投基金都是滿可惜的。」

業者進一步指出，創投可以透過多元籌資管道走上市櫃途徑，可以把基金期限拉長，並讓績效好的基金再去籌資，放大整體績效。

接軌國際 成當前最大挑戰

路孔明說，鑽石上市要集資成立的兩個大型投資公司，就是要做併購與市場推廣，主要應該是在美國，這是生技新藥產業的最後一哩路，也是價值鏈中最大價值的板塊。「台灣電子業已經接軌國際，生技還有一段路要走，但這是台灣生技業必須堅持、遲早要走的路，否則都是為人作嫁。」

台灣首家掛牌創投來了

解析鑽石生技營運模式

資本市場迎來首家創投公司掛牌，也帶來不少認知上的衝擊，例如營收可能出現負數、業績波動幅度極大⋯⋯，投資人又該如何看待鑽石生技的營運模式？

由於鑽石認列營收的方式是依據所投資公司的評價，若是有掛牌且市場交易活絡的標的，就以收盤價認列，其他公司則依據「可類比」的公司之公允價值進行評價。

依《企業會計準則公報》第15號解釋，「活絡市場」是指「有充分頻率及數量交易、能持續提供定價資訊的市場」。據鑽石2022年報，去年底公司的「無活絡市場」金融資產為4.5億元，僅占總資產4％。

換言之，已進入資本市場的主要投資標的，其市場價格變動很容易影響鑽石各期營收，一旦投資標的股價大幅上漲，連續幾個月的負營收可能一次轉正，但這些營收波動事實上是受到短期資本市場影響。

路孔明解釋，營收負數並不是鑽石做倒貼的生意，而是短期相對比較的差異，打個比方，原本電梯在1樓，升到20樓，就出現+19的數字，接著電梯降到了16樓，比第20層樓下降了4層樓，這時又出現-4的數字。「與其關心電梯上下（營收），不如關心投資標的的基本面。」

交易所也祭出史上最嚴格要求，鑽石每日得在官網公布有掛牌的投資標的公允價值，每月以重大訊息公布所有投資標的股數變動及公允價值、鑽石的每股淨值及現金等，並每季舉辦法人說明會。

事實上，證交所也附帶延長大股東股票強制集保時間，有別於一般公司大股東在股票上市後強制集保一年可領回，鑽石內部人及十大股東上市屆滿兩年後，每屆滿六個月才可領回四分之一，滿四年後才能全數領回。

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