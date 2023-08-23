在辛耘、台光電賺到大波段 郭恭克：目前不建議追高AI股！這5檔可逢低承接

【撰文‧林心怡】

隨著上半年財報公布，台股面臨震盪加劇的修正走勢，究竟現階段的投資方向為何？4位今年投資績效亮眼、身價億元的投資贏家，在此分享他們目前的台股看法與觀察標的。

「觀察台股大盤走勢，我認為現階段會是一個修正比較大的中波段整理。」獵豹投資長郭恭克認為，台股長線多頭架構不變，但在美股修正、總經面仍追不上股市的漲勢環境下，台股跌破季線後負乖離10％之前有支撐，低檔在15716點有守，最壞的狀況是下探15200點，「但這不容易看到。

不追過熱股

留意國內密封元件龍頭、汽零族群

他先從總經數字來看，美國6月的躉售存銷比為1.41倍，較去年同期的1.26倍高，「代表存貨尚未調整完畢。」主要原因恐是終端消費需求仍然偏弱，而今年以來台灣外銷出口訂單也仍是負成長，郭恭克認為，這代表總經成長幅度依舊追不上台股漲勢，盤勢可說全憑藉著市場充沛資金追捧AI股所致。

「投資人若一定要追逐AI熱潮，一定要做好資金控管，又或者投資人可以考慮像我一樣，逢低布局獲利基本面穩健、可以安心持有的標的。」郭恭克認為，股市雖說是經濟的領先指標，或許最壞的狀況即將過去，但即使他同意AI是長線不可逆的趨勢，「然而，漲多就是最大利空的歷史經驗告訴我們，當大股東持股逐漸減少，就要提高警覺，做好一定的風險控管，比方說廣達、緯創目前都有這樣的跡象。」今年曾在辛耘、台光電賺到大波段的他，目前並不建議追高AI股。

郭恭克一再提醒，只要用心尋找，還是有很多股價相對便宜的好公司值得布局，他點出，台灣7月的外銷出口訂單，僅「資通與視聽產品」出口大幅成長，單月年增率54％，投資人倒是可以從相關產業，尋找營收絕對金額上升，且六百張、千張以上大股東持股比率漸增，又兼具獲利亮眼的好公司。

他建議，現階段害怕高風險的穩健型投資人，可專注於挑選營收、獲利有成長，營益率佳且現金流穩健、趨勢向上的公司，雖然短期漲幅或許有限，但長期持有，大多能穩健獲利。

以密封元件廠茂順為例，目前相關產值排名全球第五大、台灣第一大，相對不受目前消費性電子去化庫存的影響，訂單能見度佳，依應用比重來看，有四成分別在汽車、工業用，近2成用於農業及建設，從目前工業及汽車產品接單暢旺來看，今年將可望賺到一個股本，EPS（每股稅後純益）上看12元。

而受惠美國汽車景氣開始復甦，相關汽車零組件與車用小螢幕業者亦可留意，他指出，像東陽、帝寶、欣銓、全台、晶采都可逢低承接，「以晶采為例，去年每股賺3.82元，上半年賺1.87元，且近10年現金流都是正的，加上目前股價並不算高，即可留意。」其他像是耕興、神準、宇智，都是他長線布局的口袋名單。

展望未來，億元教授鄭廳宜則相對樂觀，他認為，隨著美國聯準會啟動升息告一段落，明年將有機會啟動降息循環，美股與台股未來依舊有再創新高的空間。當然，這期間難免將遇到短期回檔修正，因此可留意「外資在期貨未平倉口數的多空口數」增減，作為多空風向的觀察指標，他認為，目前美國聯準會利率處在5％以上高點，未來降息空間不小，有利於債券價格大幅度上升，此時，建議可買些美債ETF，做好股債配置，降低投資風險。

布局美債ETF降風險

蘋概股旺季到、網通股可關注

至於個股，鄭廳宜目前率先看好蘋概股先進光，他指出，蘋果供應鏈7月營收是以成長居多，代表受惠蘋果訂單旺季即將來到，其中，先進光7月營收3.55億元，創14個月新高，年成長30％，表現亮眼。

而受惠10月初蘋果將發表三奈米中央處理器的新iPad，先進光的新廠目前產能已經開始量產，除了因應NB鏡頭與指紋辨識訂單，目前iPad已經進入試產階段，第一批NB與iPad訂單須於明年四月前出貨完畢，市場預期，不含iPad與車用產品訂單，公司下半年有機會年成長約30％至40％。此外，先進光被納入MSCI全球小型指數成分股，未來在各投信基金可望持續加碼下，相對具有籌碼優勢，值得後續關注。

另方面，在美國寬頻網路基建的需求帶動下，台灣網通廠的網通設備出貨開始成長，高階電源管理IC廠來頡也將成為主要受惠的廠商之一。來頡產品應用於通訊領域Wi-Fi路由器、Type C傳輸線及消費性電子產品，包括固態硬碟、智能家電等，近期營收下滑，主要因組裝廠與通路商庫存調整所致，下半年因Wi-Fi規格提升趨勢持續，有利於來頡相關業務重新轉強，營收預估將回到過去歷史水準。

法人預估，來頡今年第三季營收為2.89億元，在上游晶圓代工及封測廠成本下降的效益持續發酵下，預估毛利率再上升至46.11％，單季EPS將達1.53元，全年稅後EPS上看5.54元。展望明年，在景氣復甦下，消費性電子產品需求料將回升，加上Wi-Fi 7於明年上半年可望大量出貨，法人估明年EPS有機會挑戰7元。

此外，金屬機殼廠華孚，原本受惠汽車輕量化於電動化趨勢，以及燃油車擴大採用鎂鋁合金材質等大量需求，股價一度飆漲，卻在歷經特斯拉訂單變數後，股價跌破季線進入修正；不過，近期市場再度盛傳將接獲特斯拉新訂單消息，已有籌碼悄悄布局，股價挑戰收復季線，也值得關注。至於若想參與熱門的AI概念股，鄭廳宜則建議以伺服器指標股廣達為主，但以逢拉回布局為宜。

AI二軍或有可用之兵

IP、散熱、PCB族群輪漲

「攻擊可以得分、防守才能夠贏得比賽。」控盤高手鬼山人對台股的長多看法仍然不變，認定未來還是會突破歷史高點，而他目前以AI為主結構的布局計畫也沒改變；「但，再強勢的股票都會急速回檔，攻守兼備，是我們應該具備的態度。」如今持股水位降到6成的他認為，現在的中期回檔，是採取「下跌的空間整理」，而不是「橫盤的時間整理」，換言之，反而提供一個更好的買進機會。

不過，由於美國科技股的AI指標股輝達（NVIDIA）已經進行中級整理，費城半導體、那斯達克也剛剛跌破季線，即使美股長線看好，市場也充分反映未來升息機率偏低，股市卻仍利多不漲，顯見市場的追價力道仍顯不足；短期內，輝達8月23日的財報將是重中之重，直接影響到AI概念股的多空轉折，與大盤整理態勢何時結束。

在台股大盤方面，鬼山人認為下檔在15850點附近有支撐，倘若美股並無出現意外的跌勢，8月股市有機會結束整理型態。在個股布局上，他會優先選AI貢獻度高、能帶動業績強勁成長的個股，並視季線為中線大買點；其中以廣達、華碩、營邦為優選，其中又以有望進入輝達供應鏈，並隨著今年PC景氣落底復甦進而受惠的華碩，未來的漲幅最值得期待。

「在轉機股AI二軍方面，隨著通過輝達認證，上詮股價長線具有想像空間；旭品則受惠於水冷式散熱展望良好，明年營收還有跳升機會，加上前述公司都準備辦理增資，正在等待訂價的時候，待籌碼整理後，股價均可望有上漲空間。」其中，旭品表示今年九成營收是電競機殼，剩下是水冷機殼，而電競機殼毛利率12％至18％，水冷機殼毛利率是25％至30％，明年水冷機殼營收比重將超越傳統機殼，市場預估，明年EPS上看3.5至4元。

不過他提醒，若大盤仍處於多頭架構的格局下，AI二軍或許還有多頭可用之兵，否則，市場資金較易集中在AI一軍身上，買進二軍轉機股宜提防籌碼排擠效應，要特別留意風險控管。至於AI供應鏈，像是IP、散熱、高速PCB、CoWoS設備股，未來也都會輪流表現，其中創意因為財報不如預期，股價大幅調整過後，他認為在長線趨勢仍看好下，年線附近是長線買點，也可以密切關注。

轉進非AI概念

留意遊戲股王、電源供應器廠

億元贏家王韋閔過去核心持股也是集中在AI股，如今資金布局水位已降至6成。他認為，除非8月23日輝達法說捎來好消息，否則在中國房地產爆雷引發國際擔憂，美元指數也來到近一個月高點等不利因素下，台股大盤接下來以反覆測底的機率較高。

他指出，AI族群經過8月修正後，個股已開始強弱有別，像是廣達、川湖、金像電等股價明顯較強，持續看好廣達的原因，除了受惠AI伺服器需求爆發，土洋券商目標價維持在285元至350元不等，值得一提的是，廣達在電動車領域也大有斬獲，車用相關產品打入第一級供應鏈，且毛利率相對較高，評價會更優於AI代工同業。

在金像電部分，受惠新伺服器平台及AI伺服器帶動交換器PCB規格大增，再加上金像電在客戶端滲透率提升，市場樂觀看待，明年獲利有機會重返高峰，而從第二季毛利率超過23％，優於市場預期來看，後續將隨著AI產品加速出貨，可望持續帶動下半年營運動能。

不過他坦言，目前依舊不會貿然大幅提高持股水位，「尤其在把緯創獲利了結、資金部分移轉進廣達後，我暫時還不會貿然大幅加碼AI股。」王韋閔坦言，雖然持續認同AI是趨勢及未來主流，但認為非AI產業也得要慢慢跟上來，對盤勢會更為健康。

「現階段，做好水位控制並保持耐心，把部分資金轉進非AI概念股，也是一個不錯的時間點。」他指出，比方說，遊戲股王鈊象上半年賺進二個股本，近年擴大海外授權規模，目前積極申請歐洲博弈執照，明年可望挹注營收貢獻，長期以來配息也相當穩健，是值得逢低布局的對象之一。

此外，最近他觀察到電源供應器廠僑威、大眾控的「合約負債」，季成長率分別達到27.8％與12％，由於主要包括了「預收工程款」與「預收備料款」兩大科目，代表在手訂單增加、庫存消化近尾聲；另方面，PCB及載板設備廠群翊，今年上半年獲利能力大增，EPS達6.47元，賺回逾半個股本，合約負債的季成長率也有20.8％，都是產業趨勢正向的標的，可留意買進機會。

奧運概念、儲能題材

可望接棒AI補漲

至於全球前三大TPU薄膜產品供應商鼎基，雖然7月營收月增率小幅下滑，但受惠手機客戶新訂單利潤較高，加上9月適逢另外兩大高毛利率產品車漆保護膜及手術保護套皆有提升出貨量，預料下半年獲利可望成長；其他像是奧運概念股聚陽、儲能題材的華城，目前也已被他放入「AI接棒梯隊」的口袋名單中。

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