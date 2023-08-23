國小生被導師從教室拖行下樓…校園霸凌吃案頻傳 誰讓老師「先把良心放家」？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「其實大家都看到了，A生長期被導師咆哮謾罵，有次老師情緒失控，把他從教室一路拖行下樓，穿過大半個操場。」目擊者嘆了口氣說，「後來A生狀況愈來愈糟，幾次在走廊哭喊『我不要在這個世界上，我要死⋯⋯』，但我們能怎麼辦，學校暗示不要通報，對不聽話的老師施壓送考核，誰敢出面？」

這所被控訴的學校，是位在桃園中壢的「百年大校」新街國小。2021年，該校因多起學生意圖自殺及自傷事件未通報、特教生霸凌案件處理瑕疵、辦理特教計畫等「違失重大」，遭監察院提出糾正案，不只時任校長、輔導主任等失職人員被記過、申誡，桃園市教育局案關人員也因督導不周，受到懲處。

負責調查此案的監察委員葉大華直說，「這一年多來，學校陸續回覆改善狀況，書面看起來都很漂亮，問題是仍有各方檢舉陳情進來，告訴我們，學校實際改善的狀況，與回報的情形落差極大！」

多名校內人士向本刊敘述，監察院糾正後，失職遭懲處的新街國小前輔導主任蕭旭成轉當導師，經常當著全班面前怒罵A生，「你那麼臭，誰要跟你當朋友」、「沒人喜歡你」，更多次以「干擾上課」為由，將他趕出教室，連帶導致A生遭班上排擠，曾被同學打到眼睛瘀青。長達幾個月，孩子處在水深火熱中，情緒愈來愈不穩。

「學校告訴我們，不必什麼都通報，加上之前去監察院作證的老師被秋後算帳，大家都很害怕，如果被校長盯上，真的會沒工作。」說這話的同時，吹哨者焦慮地反覆向記者確認身分不會曝光，才接續說，曾有其他家長看不下去，私下向教育局檢舉，事後校方雖啟動蕭師霸凌調查案，卻在外部人員來校調查前，「先把學生找來，教他們會問什麼，要怎麼回答。」結果，霸凌案以「不成立」收場。

今年3月，新街國小一名資深導師墜樓身亡，生前與友人對話曝光，字裡行間顯示的，盡是對校方控訴的斑斑血淚，他揭露班上曾有重度憂鬱自殘個案，被校長張明侃阻擋通報，眼看性平、霸凌隱藏件數增多，但為自保工作只能妥協「每天上班先把良心放家裡」，「如果有一天我撐不下去，你一定要當吹哨者舉發出去。」

2021年5月，一名特教生家長向新街國小反映女兒疑遭性侵，校方得知後，未主動進行性平案件通報，直到教育局接獲家長訊息詢問學校，校方才啟動流程，事後竟似還想「搓案」。

據本刊取得當時新街國小學務處陳姓主任致電家長錄音，電話那端，她勸說家長撤銷調查，挑明「調查，其實對學校會是很大的壓力，提出調查的不是那麼多，媽媽是不是要再考慮一下？」無論是延遲通報、企圖吃案，校方都已明確違反《性別平等教育法》。

對上述情節，新街國小校長張明侃向本刊強調，墜樓老師生前與校方友善相處，對行政沒有任何抱怨，「所謂寒蟬效應，應是被有心人士惡意做文章。」蕭旭成的霸凌案則是被「黑函」檢舉，外聘調查小組訪談老師和學生，都說沒這件事，調查結果已還蕭師清白。

本刊致電及傳訊向蕭旭成求證，截稿前未獲回應。是誰築起高牆，打造一座座封閉的校園王國，讓涉及性平、霸凌等校園危機事件，在牢不可破的共犯結構下，輕易被掩蓋、縱放？從通報、調查到懲處三大面向，檢視相關法規和機制，處處存在裂縫。

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