10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

【文．黃明惠 整理】

「我叫白姜賢，今年9歲，學長姐我們明年見喔，請多多指教。」 門薩測驗IQ 204、被封為「迷你莫扎特」的南韓天才兒童白姜賢（백강현，音譯），曾在Instagram發文開心寫下跳級進入首爾科學高中就讀的感想，更在校門口拍照打卡；但沒想到才讀一個學期，他就宣布退學。不過令南韓民眾震驚的是，他爸爸向媒體公開其他家長寄的誹謗信件，並說兒子是因為在校受排擠，才決定在惡化成更嚴重校園暴力前離開，消息震驚南韓社會。

為什麼一件看似普通的退學事件會引起南韓民眾討論？

2012年出生的白姜賢，2016年上SBS電視台知名綜藝節目「英才發掘團」（現已停播），當時年僅3歲多的他，不但會彈鋼琴、作曲，還會計算數學方程式，讓節目來賓都嘖嘖稱奇，因此在南韓一夕間聲名大噪。

回顧白姜賢的就學之路，他小學及中學都是提前畢業，中學更只念了1年，之後就跳級進入南韓知名特殊高中之一的「首爾科學高中」。

只不過，進了高中才念還不到一學期，白姜賢卻在個人YouTube頻道宣布自行退學，原因是他在某天一早刷牙洗臉時照鏡子，突然覺得自己就像是一台「解題機器」，不想再背數學公式，只想找回久違的音樂創作、桌遊及跆拳道等活動，未來會同時準備修能測驗（大學入學考試，如同台灣學測）。

然而，事情似乎不是這麼簡單。

同校家長：不要讓其他學生名聲被拖垮

根據南韓媒體《京鄉新聞》、KBS報導，白姜賢宣布退學後，白東基（白姜賢的爸爸，音譯）收到自稱是其他學生家長的嘲笑信件，內容嘲笑白姜賢是因為「期中考只答對1題數學」才退學，考試除了數學，其他科目都不會，根本不是因為變成「只會解題的機器」。

這名家長不滿白姜賢用其他理由美化退學原因，「看到報導真的無法忍受」，甚至說全校沒有一個人不知道這件事，還說其他家長都很驚訝學校竟然沒考試就讓他入學，質疑白姜賢是憑什麼的程度讓社會將他視為天才。

信件內容寫下：「拜託，我家小孩也是17個月大就會英文ABC大小寫、4歲就會四則運算，這座校園裡哪個學生不是這樣的？你（指白姜賢）說不想成為只懂解題的機器而退學，實際上是因為考試成績全校倒數第一、無法理解課堂內容吧？如果你不敢說原因，至少不要讓同校學生的名聲被拖垮....」。

▲白姜賢曾在Instagram發文開心寫下跳級進入首爾科學高中就讀的感想，更在校門口拍照打卡。（圖／Instagram@ganghyeon_baek）

被同儕當透明人 神童變成「什麼都不會的混蛋」

對於收到的信件，白東基駁斥兒子是靠著正當手段、和其他學生一樣經過招考合格才入學，該家長說期中考只會寫數學題的說法也非事實，「雖然分數沒有特別優異，但所有科目的分數都很平均」。

他也澄清，退學的原因根本和學業無關，其實是因為無法忍受其他同學的「校園暴力」、「肢體霸凌」，且其嚴重程度已經達到可以到警局提告的程度。

白東基還原兒子遭到同學霸凌的過程，他說：「首爾科學高中，有很多小組項目和小組報告，姜賢的同學會說『如果這傢伙加入我們的小組，我們就完了』、『（姜賢）進來的話，我們小組就跟沒人一樣完蛋』 諸如此類的話」。

不只如此，在進行小組報告時，同學也不會讓白姜賢發言，只是讓他坐著什麼都不能做，如果白姜賢拿出手機看一下，他們就會說「看手機，玩遊戲」，把他誣陷成壞孩子，沒有人跟他說話，把他當透明人一樣對待；甚至在一個名為「디씨인사이드」 的論壇上，發文罵白姜賢是「該死的混蛋，笨蛋，宅男，什麼都不會的混蛋」。

白東基忿忿不平，「有兩名學生帶頭，其他學生也跟隨並且支持帶頭的學生，當帶頭的學生嘲笑時，其他學生會咯咯地笑，看著不管。」

體重從27公斤掉到22公斤

5月份中期考試結束後，白東基才得知兒子遇到這種情況，「姜賢說著的同時，淚水流了出來，他說這種情況讓他覺得快要死了」。

白東基跟學校說了學校暴力的事情，但學校卻阻撓處理，「學校說他們會確保不再發生這樣的事情，並希望這件事過去」。在此之後直接的騷擾確實停止了，但是孩子卻變得非常孤立，在學校整天沒有人跟他說話。

對於決定退學一事，白東基說：「我用他入學前開心的照片製作了影片，想以美好的回憶來結束」，也說白姜賢不會想聽到「看吧，之前還說是天才，結果還是學不好，退學了」 這樣的話，所以希望能夠遺忘噩夢，以美好的回憶作為結束。

為什麼決定公開這件事？

白東基說在兒子上傳宣布退學的影片後，收到一封電子郵件，內容說：「如果不刪除影片，就會公開姜賢在學校所有科目中排名最後的事情」。同時也因為在YouTube上也收到很多惡意評論，「如果我們不揭露這件事，每次上傳YouTube影片時都可能會持續受到這種惡意評論和威脅，所以想要切斷這個惡性循環。」

此事在南韓網路引起討論，探討校園霸凌的相關問題。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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