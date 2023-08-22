美股即將崩盤？「大賣空」本尊重壓放空、巴菲特囤大筆現金…全看好「這1類股」

【文．朱偉銓】

電影「大賣空」主角原型貝瑞(Michael Burry)近期又有驚人舉動，根據美國證券管理委員會(SEC）公布的文件，貝瑞的投資公司「Scion資產管理」(Scion Asset Management)在第二季購入了價值8.66億美元的標普500指數ETF賣權，以及7.39億美元的那斯達克100指數ETF賣權。

貝瑞曾在金融海嘯時準確預測美國房市崩潰，投入6億美元做空次貸CDS（信用違約交換），替投資者賺了7.5億美元，成為少數能在金融海嘯中獲利的投資人，這次他押注超過16億美元（約新台幣510.85億元），賭華爾街股市將會崩盤。

今年受惠於AI題材與科技股反彈，標普500指數和那斯達克100指數已經分別上漲了近14.60%和35.41%，但近期聯準會(Fed)的後續政策受到全球關注，許多華爾街分析師認為Fed將不會再執行進一步的升息動作，據路透社於8月14日至18日的調查，110名受訪經濟學家中，高達9成(99人)表示，Fed 9月利率政策將按兵不動，維持在5.25%-5.50%水準，與市場預期相符，同時有80%受訪者表示，Fed升息尾聲大致底定，今年底前都不會升息，所以貝瑞大力做空美股，引起許多投資人熱烈討論。

知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）在福斯財經台的「Cavuto: Coast to Coast」節目上表示，巴菲特已配置了1,470億美元在短期美債上，大賣空的貝瑞則正在做空市場，羅伯特清崎推斷巴菲特和貝瑞可能都在等待市場崩盤後進場，現在有太多錢都還在場外，準備伺機而動。

貝瑞跌落神壇？7次預測股市崩盤都落空

但也有國外投資人分析貝瑞的預測能力大不如前，甚至統計出貝瑞過往的預測結論，據Investing.com整理，自 2015 年以來，在貝瑞的每一次悲觀預測之後，標普500指數實際上都出現了積極的表現，整理如下：

(1)2015 年 12 月，貝瑞預測接下來的幾個月股市會崩盤，但標普500 指數在接下來的 12 個月裡上漲了 11%。

(2)2017年5月，貝瑞預測新一輪金融崩潰，標普500指數在接下來的12個月內上漲了19%。

(3)2019 年 9 月，貝瑞預測股市將因「指數ETF泡沫」而崩盤，但標普 500 指數在未來 12 個月內上漲了 15%。

(4)2020年3月，貝瑞一直看空，隨著聯準會的量化寬鬆政策救市操作，標普500指數卻飆升了72%。

(5)2021 年 2 月，貝瑞預測投機泡沫導致股市大幅下跌，但標普500 指數在隨後幾個月上漲了 16%。

(6)2022 年 9 月，貝瑞預測市場會進一步衰退，並且尚未觸及低點，結果標普500指數表現積極，上漲 21%。

(7)今年1月，貝瑞預見到經濟衰退和新一輪通脹，但標普500指數今年以來表現強勁，上漲了近14.60%。

全球投資人關注貝瑞是否能再次預測成功，或是從此跌落神壇，但這次主要的漲跌關鍵，可能還是取決於聯準會的利率政策。

英雄所見略同？巴菲特和貝瑞都看好能源股

據Business Insider報導，曾準確預測3次重大市場泡沫，而被稱為「泡沫預言家」的資產管理公司GMO聯合創辦人葛拉漢(Jeremy Grantham)近日表示，Fed主席鮑爾所訂立的2%通膨目標，現在看來可能會變得艱難可及，甚至質疑，過去十年來通膨水平一直維持低平，但未來通膨是否永遠不會再像過去那樣偏低，尤其在寬鬆貨幣政策和低利率環境逐漸式微的情況下，隨著利率的上升，其影響力將漸漸滲透到市場的各個角落，對各個層面造成拖累，可能也會引發一波經濟衰退，其影響或許還會持續至明年。

除了做空美股外，13F報告也顯示出貝瑞大量買入了能源及航運類股，在第二季買進了Vital Energy、Precision Drilling、Costamare、Safe Bulkers及其他六家屬於石油探鑽、航運領域的個股，瑞銀(UBS)歐洲證券及全球衍生性金融商品策略長弗勒(Gerry Fowler)表示，貝瑞買進這些股票很可是採取反向、不對稱操作策略。

弗勒認為能源、航運類股現在價格相對便宜，盈餘也跌到谷底，貝瑞可能是在尋找能暴賺的機會，貝瑞當初就是靠著反向、不對稱的投資策略，在房市泡沫危機中一戰成名。

而英雄所見略同，巴菲特在第二季也不約而同地大舉加碼西方石油等能源公司，顯示能源股或許正處於被低估的價格區間，13F報告讓全球投資人看到這些傳奇操盤者的投資策略與趨勢，一窺一流投資者的思維，進而去對自己的投資組合做出調整。

本文授權自今周刊，原文見此。

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