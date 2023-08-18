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8年前股價僅36.1元今翻20倍！健策老董從黑手做起 不平凡的創業路「對手看不到車尾燈」

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
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【文．謝金河】

健策老闆不平凡的創業路

每一次的公司參訪，除了看產品，其實我花了更多時間在閱讀老闆！這次到龜山的工業園區來拜訪健策，我跟團員們說，如果早幾年來，我們的機會可能更大。

這家生產均熱片的公司，1987年成立，董事長趙宗信拿著一張備好的紙致歡迎詞，歡迎大家到訪，接著由總經理林錦隆及財務副總郭逢春為我們作簡報。這個均熱片是放在CPU或GPU上面的散熱材料，和先前高力的熱交換不一樣。

圖擷取自謝金河臉書粉專
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董事長趙宗信兄弟胼手胝足創業，趙董事長最高學歷是高中肄業，但是他是技術底出身，一生鑽研模具。沒有讀過高學府的他，創業初期到德國考察，他不會說英語，卻能在考察中摸索出新技術。健策走過的創業辛苦路，正也是台灣產業發展的一部歴史。

從汽車音響，電視搖控器，一直到Led導線架，現在到均熱片，健策不斷提升技術，去年一股賺了近20元，股價一度大漲到697元，市值逼近千億元，這是一家了不起的好公司。8年前，健策的股價只有36.1元，現在是廿倍大躍升！

圖擷取自謝金河臉書粉專
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趙董事長告訴我，到今天為止，他每天最大的樂趣是在研究模具，他把這個黑手事業發揮到極限，也讓對手看不到他們的車尾燈。台灣有很多窮一生之力研發專利技術的工業人，就像高力的韓顯壽一樣，我對趙宗信先生肅然起敬！

圖擷取自謝金河臉書粉專
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本文授權自今周刊，原文見此

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