碧桂園、中植系爆雷！永豐金朱士廷：中國壓力大「我們每周、每月都在看曝險部位」

【文．林韋伶】

永豐金控周四（8/17）召開第二季法說會前記者會，受惠銀行子公司穩健與證券子公司獲利大幅成長，永豐金7月自結單月稅後淨利達23.74億元，創歷史單月新高；前7月稅後淨利124.44億元，亦再續創歷史同期新高。

對於大眾相當關心的碧桂園、中植系爆雷事件，永豐金控總經理朱士廷表示：「永豐在碧桂園、中植系都是零曝險。」

朱士廷也進一步分析，中國並不是最近才出現問題，因此近2、3年金融業對中國的曝險都比較謹慎，金管會主委黃天牧也才出面喊話：「對台灣金融業的韌性有信心」，背後的主要原因之一就是金融業在中國的曝險已大幅下降。

以永豐金來說，上半年中國曝險占淨值約4成，2年前數據則是6成，也就是說在2年內降低2成。

永豐金表示，目前中國的曝險中，授信占約66%、投資約33%，在投資的部分也包含子行在內；永豐金指出，在中國授信採分散方式，對單一產業占比有風險控管，整體部位也是依淨值成長來調控。

朱士廷也透露，看起來中國的確面臨很大壓力，「因此金控幾乎每周、每月在看中國曝險的部位」，近年來永豐金在中國的投資偏保守，並已慢慢將投資移到東南亞，對下半年展望持「審慎樂觀」態度。

永豐銀在中國子公司如何避雷？莊銘福：盡量與熟悉廠商往來

永豐銀總經理莊銘福也解釋，永豐在中國的子行營運要持續，但近幾年都很謹慎，因此前3年NPL（逾放比）幾乎為零，在今年即便微幅上升也在「可控範圍」內。

莊銘福進一步分析：「目前我們盡量跟熟悉的廠商、客戶往來為主，土建融開發案我們沒有做過，所以跟碧桂園、恒大都沒有往來，主要承作有租金的商辦、倉儲為主，資產品質很不錯。」

在營運成績的部分，永豐金上半年稅後淨利達100.7億元，年增22.4%，不僅創同期歷史新高，也是首次出現上半年獲利突破百億元的紀錄。上半年每股盈餘0.85元，年化ROE（股東權益報酬率）為12.42%，每股淨值14.26元。

朱士廷表示，在策略主軸執行成功下，永豐金長期獲利成長性優於同業，稅後淨利截至2023年上半年，5年CAGR（年均複合成長率）16.2%，同樣優於金控同業的1.7%；若以年度的角度來看，截至2022全年度，永豐金5年CAGR 11.9%亦優於同業的-1.4%。

永豐銀、永豐證繳出亮眼營運成績 再推「大戶豐」、「智慧收支帳本」服務

在子公司永豐銀的部分，2023年上半年稅後淨利82.4億元，年增9.9%，獲利創下歷年同期新高。莊銘福表示，成長動能主要來自於金融交易利得，其他淨收益較去年同期增加112.5%。近5年上半年稅後淨利CAGR 11.5%，優於全體金控旗下銀行同業的5.7%；資產品質保持優異，逾放比率僅0.09%，備抵呆帳覆蓋率高達1416%。

另一家子公司永豐金證券2023年上半年稅後淨利17.3億元，則較去年同期大幅增加93.9%，主要受惠於資本利得年成長512%。

永豐金證券總經理張李章隆表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，上半年包括複委託、基金保險、借券佔整體手收比重達到37%，因此雖然上半年台股市場總成交量下滑10%，永豐金證券整體手收仍與去年同期持平。

除了公布營運成績，永豐金證券在會中也推出「大戶豐」APP及永豐銀行「智慧收支帳本」兩項數位創新服務。

其中，「大戶豐」統整客戶7大資產，並提供數千檔國內外共同基金及海外債券之交易；新上線的「智慧收支帳本」則突破業界，首度提供10年收支明細查詢，為客戶打造整合查詢銀行帳戶、信用卡與投資的出入金、利息及消費紀錄的創新服務。

本文授權自今周刊，原文見此。

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