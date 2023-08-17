他想換10萬這款車被勸退 機車為何這麼貴？1方法享補貼「最高8300元」

【文．林依榕整理】

一台新的機車不到4萬元有找你相信嗎？光陽日前祭出市場上最大優惠，「國民神車GP125」只要3萬9800元就能帶回家，且業者喊話力拚年底前交車完畢，短短幾天已經破萬張訂單。 一名母親打算替剛升大一的兒子也添購一台GP125，沒想到兒子當場變臉，認為機車便宜難把妹也會被同儕笑，表示想要購買要價10萬元的帥氣「新勁戰」。如果最近有想買機車或換車打算，其實政府也有相關政策，最高補貼可享8300元。

「光陽GP125」超便宜訂單爆量 他拒買：綽號被叫39800誰負責

光陽為搶攻暑假商機，祭出「國民神車GP125」只要3萬9800元就能帶回家的史上最大優惠，吸引不少有買車、換車需求的民眾注意，短短幾天訂單爆量，業者也承諾工廠產線全開，力拚年底前全部交車完畢。

一名男大生想趁開學前添購機車，母親因家裡經濟因素，和機車行老闆不斷勸他購買優惠價不到4萬的GP125，沒想到男大生立刻變臉嗆媽媽「只會買便宜的給他」，直指想要店內那台要價10萬元的「新勁戰」遭到網友砲轟。

該名男大生隨後在臉書社團「匿名2公社」發文，表示2台機車擺在一起就是想買帥氣的勁戰，認為「國民神車GP125」不僅有太多長輩在騎、很難把妹，加上廣告不斷宣傳，等到一開學所有人都知道自己騎了一台不到4萬的機車，怒轟「你們不要事不關己就講很輕鬆，如果我綽號被叫39800，你們要負責嗎？被笑的是我又不是你們」。

▲圖片來源：翻攝自臉書社團「匿名2公社」

騎一台機車10萬真的很誇張？ 2原因讓車價逐年攀升

曾有一名網友面臨類似的困擾，他同樣看中了一台要價10萬元的機車卻遭到母親反對，讓他好奇現在機車價位到底多少算是合理價格？

其他人表示機車真的越來越貴，以前5、6萬的新車就很好騎了，現在沒有8～10萬元很難買到好的新車，如果買5～7萬元的通勤車，容易因為配備關係，騎快、風大就會晃或是根本煞不住。

其實機車價格飆漲已有不少討論聲浪，多數認為是因為受到稅務以及環保法規的影響。根據《貨物稅條例》第12條規定，「凡機器腳踏車、機動腳踏兩用車及腳踏車裝有輔助原動機者均屬之，從價徵收17%」，2020年台灣也推動七期環保法規，希望降低機車排放氣體對環境的汙染，導致車價居高不下。

購車補助再加碼 想換車的你最高可享8300元補助

行政院環保署推行車輛汰舊換新補助，只要在2023年底前符合補助申請資格，就可享有2000元的補助款，加上每台報廢機車都享有300元的回收獎勵金，一共可領到2300元補助。

淘汰老舊機車補助申請資格： 96年6月30日(含)前出廠的燃油機車。 於111年1月1日至112年12月31日完成車籍報廢及車體回收 機車無「機車汰舊換新補助辦法」申請及補助紀錄。

而國稅局也於4/10宣布，汽車每輛減徵5萬元、機車每輛減徵4000元的貨物稅補助政策，期限將延長到2026年，呼籲若有換車需求的民眾可善加利用。

經濟部工業局8/15也砸重金配合環保署「汰舊換新」政策，宣布只要民眾將老舊燃油機車改為電動機車，每輛電動車就能在溫室氣體排放、空汙染減量項目中得到2000元補助金，名額1萬輛。

上述補助計算下來，有換機車需求的民眾，最多可以領到8300元的補助金。要注意的是，目前工業局的補助金，僅限於雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等五縣市，最快年底才會在環保署「車輛汰舊換新抵換媒合平台」開放申請。

年底前我就想換車 還有其他補助可領嗎

▲圖片來源：取自環保署官網。

如果急著在年底前換車的民眾，環保署「車輛汰舊換新抵換媒合平台」也有其他補助，像是新竹縣政府環境保護局、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局和行政院環境保護署，都有針對不同車種提供1000以上不等的獎勵金。

除了新竹縣政府環保局，獎勵金僅供新竹縣外，其餘單位補貼皆為全國適用；環保署也說明，獎勵媒合方案還有「開發單位收購」可選，至少可領到3800元獎勵金，不過這項方案得看有無開發單位提出需求，不一定每次都可供民眾選擇。

▲圖片來源：取自環保署官網。

本文授權自今周刊，原文見此。

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