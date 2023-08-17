報復性出國潮！機場接送案量增3成 包車服務超缺司機 業者揮手：新手轉行、老手歸隊

【文．彭蕙珍】

因疫情3年出國受限，機場接送服務腰斬，但在今年出現報復性出國潮，今年案量比疫情前2019年的月平均還多出３成！ 疫後國旅和出國旅遊大爆發，尤其暑假檔期，出遊規劃更加頻繁，接案平台 PRO360達人網觀察平台近5年旅遊運輸相關服務每月平均案量，國內包車服務雖然在疫情期間縮減，今年平均案量已經恢復到疫前水準。

PRO360達人網董事長李倫家表示，疫情期間防疫首重減少接觸，不少人因擔心大眾運輸人多複雜，選擇以包車出差，或採固定包車通勤上下班，因此包車服務的影響並不劇烈。

另外，受惠於國門開放，以及暑假出國潮，今年許多海外華人歸國，國際旅客來台增加，以及家庭出遊計畫，都讓機場接送的案量暴增。因疫情3年出國受限，機場接送服務腰斬，但在今年出現報復性出國潮，今年案量比疫情前2019年的月平均還多出３成！

疫後國旅和出國旅遊大爆發，尤其暑假檔期，出遊規劃更加頻繁，接案平台 PRO360達人網觀察平台近5年旅遊運輸相關服務每月平均案量，國內包車服務雖然在疫情期間縮減，今年平均案量已經恢復到疫前水準。

PRO360達人網董事長李倫家表示，疫情期間防疫首重減少接觸，不少人因擔心大眾運輸人多複雜，選擇以包車出差，或採固定包車通勤上下班，因此包車服務的影響並不劇烈。

另外，受惠於國門開放，以及暑假出國潮，今年許多海外華人歸國，國際旅客來台增加，以及家庭出遊計畫，都讓機場接送的案量暴增。

包車爆滿 歡迎歸隊

根據桃園機場的統計，今年上半年客運量超過1500萬人次，和去年同期僅73萬相較，成長19倍，顯見疫後國際旅遊熱潮。

由於需求大增，旅遊相關服務業，或是包車服務容易出現檔期爆滿，或供不應求的問題，旅遊和餐飲服務業也積極向之前因疫情轉行的從業人員招手，歡迎歸隊。

李倫家表示，疫後旅遊服務業需求大增，有經驗的從業人員，可以評估回流機會成本，或是透過接案方式來兼差，彌補前３年的損失。

出國提早預約 ibon就可叫車

此外，提醒出遊者，若旅遊檔期確認，可以盡早安排交通需求。PRO360達人網與Join Me揪車平台合作，提供機場接送服務，出勤車輛每趟皆全車內外消毒，且每車投保500萬乘客險，兼具安全和衛生。

他指出，價格優於一般機場接送行情，以台北市至桃園機場第一航廈送機服務為例，依照車輛等級，當趟最低價格為1,050元起。接送車輛預約方便，只需在7-11以ibon預約，點選生活服務>叫車服務>PRO360達人網，就可以依照步驟預約松山機場、桃園機場、台中清泉岡機場或高雄小港機場的接送服務。

本文授權自今周刊，原文見此。

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