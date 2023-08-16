AI股忽上忽下 還是定存股安心！聯強、東鋼用巴菲特「價值投資術4招」 挖出7檔超跌好股

【撰文‧陳唯泰】

股票市場每年都有傳奇，這裡說的傳奇指的是那些大漲特漲的個股或類股，就以這幾年來說吧！貨櫃股、ABF載板股、低軌衛星股、軍工股等，再到今年的AI股，哪一個不是當時街頭巷尾熱烈討論，哪一個不是投資專家們手中必有的基本持股？但現在回頭看，過去那些紅遍半邊天的熱門股，如今股價安在？當時追買在高檔的投資人，反應快的早早棄船求生，猶豫不絕的現在可能還套在高檔。難道當時投資這些股票不對嗎？並沒有不對，只不過這些熱門股隨著議題的發酵而股價走高，而當議題消失降溫，股價也自然而然地回歸平凡。

這些現象年年都會發生，對投資人的影響也是矛盾無比。為什麼會這麼說？因為當定存族的投資人看了這些熱門股的漲幅之後，紛紛改弦易轍，改投資這些市場上人人看多的個股，但買入這些市場熱門股受了傷之後，就又會想要回到定存股的老路上。到頭來往往是徒勞無功，白忙一場。

股價跌深還不夠 績效要好

針對這些矛盾，我的看法是：與其如此，還不如從頭到尾堅持一種操作模式，就是「價值型投資」。只不過價值型投資有些門檻，因為就像股神巴菲特說的，首先要找到一條溼潤的、而且夠長的滑雪道，然後把手中的雪球滾下去，這樣最後我們就會得到一顆又大又圓的雪球了。說起來簡單，但做起來其實不容易。今天我們就來幫大家找一找，在目前加權指數1萬6千點之上的位置，還有沒有哪些值得我們投入的價值型投資股。

講到價值型投資，大多數人都會認為只要買跌深的股票，就算是價值型投資了，會這樣想的人也沒有錯，因為價值型投資的中心思想，就是要去找股價低於真實價值的個股，所以大家都直覺地去找跌深的個股。但這可能不是一條夠溼、夠長的滑雪道，想要知道這個滑雪道夠不夠長，必須要去檢視一下這家公司過去一段時間的表現，如果過去績效表現不錯，而現在的股價不算高，那麼等到接下來股價拉回，自然就有價值型投資的機會。

因此我們簡單地用四個條件來篩選，請參考如下：

一、近5年的平均股息殖利率大於5％：這個看起來很簡單，但是在挑選符合這個條件的個股時，必須要排除變動率太大的景氣循環股。因為平均股息殖利率大於五％，有可能前2年沒有配息，但後3年配得很好，例如貨櫃三雄就是這樣，這一類型的個股，我會把它刪除，留下穩定殖利率的個股。這算是找一個夠長的滑雪道。

二、近四季稅後權益報酬率大於10％：稅後純益是稅前純益減去稅和優先股的股息，所剩下的稱之為稅後純益，我們再拿這個稅後純益除上股東權益，所得出來的就是稅後權益報酬率，簡稱ROE。當ROE愈大，就代表這一個滑雪道愈溼潤，這樣我們滾出來的雪球才會大。同樣地，我們也必須要考慮一段時間的稅後權益報酬率。

三、本益比小於13倍、股價淨值比小於1.8倍：會考量這個條件，主要是希望判斷股價尚未漲多，避免一買就被套的窘境。

四、流動性考量：我們剔除日成交量小於499張的個股，來避免買到流動性不佳的個股。

價值投資股 須每一季檢視

依照上述四項條件篩選出來，附表是近期符合價值型投資的7檔個股，令人意外的是電子股居多，而且沒有大家直覺上想到的電信三雄或是台塑四寶，主要的原因是這些大家心目中價值型投資的個股，近期股價偏高或是稅後權益報酬率不夠高，對於這一季就想要進場布局的投資朋友來說，未必是最好的選擇，但也許下一季會有所改變也不一定，因此價值型投資的標的，也是需要每一季檢視的。

其中，股價在低檔橫盤築底的聯強（2347）或許可以是一個範例。去年股價最高來到79.8元，近期股價回到60元以下，累計營收較去年同期僅小幅衰退9.12％，但近四季的稅後權益報酬率仍有22.2％，現在本益比僅12.2倍，股價淨值比1.46倍，並不算偏高。如果依照過去5年平均股息殖利率超過5％的水準來看，再往下跌的話，投資價值也就慢慢浮現了才是。以上提供給大家參考，最後祝大家操作順利。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1391期)

延伸閱讀》

賣肉羹養大3個小孩，失智妻死前1年「孩子總共回家8次，叫我不要情緒勒索」，他心寒捐出上億家產

第一金、聯電慘痛虧損教訓：為何軍公教最容易掉入「閒錢存股、逢低買進」長期投資陷阱

永續環境》將瀕臨絕種的北極熊運到南極，可以拯救他們的未來嗎？