「客人每晚平均消費不是1、2萬，是3、4萬」日月潭雲品酒店砸上億改裝 原來背後有這考量

【撰文‧陳葦庭】

高度有一樓半的巨型生態缸，缸內吊掛來自東南亞的萬年珊瑚礁，表面布滿多種苔蘚；另一頭的生態缸，裡面則種植南投原生、瀕危的十九種秋海棠。這是雲朗觀光集團旗下，有15年歷史的日月潭雲品溫泉酒店，改裝後推出的新裝置藝術「石倚煙」與「花染木」。

「我做的Business（生意）得符合三件事：必須對社會地球好、照顧員工，還要給投資者成績單。」站在巨型生態缸前，雲朗執行長張安平牽著妻子、雲朗董事長辜懷如，用鏗鏘有力的語氣在重新開幕記者會上，宣示集團推動生態永續的決心。

這是張安平夫妻，在疫情後罕見以雲朗大家長身分，一同出席飯店活動。同行的還有他們的次女張倚竹，不難看出他們對該酒店重新裝修後的重視與期待。

萬元房價戰區 國際品牌搶進

長年關注永續議題的張安平沒說出口的是，這個投入上億元，花費近半年的改裝工程，除了期盼讓旅客進一步認識生物多樣性，也是為了讓雲品在競爭激烈的日月潭頂級飯店戰區中，走出一片新藍海。

攤開交通部觀光局統計數據，2022年，日月潭周邊觀光旅館平均房價1.5萬元，是全國平均房價的3.6倍，也是全台唯一平均房價突破5位數的區域。而雲品去年營收更高達10億元，居日月潭風景區飯店之冠。

只是，隨著力麗觀光集團引進的國際品牌——日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，在今年8月試營運，該品牌在全球擁有9千萬名會員的優勢，房價很可能瞄準1萬元左右的中價位市場。而目前暫停營業的日月行館，也確定交由漢來大飯店接手經營，未來也將主打高端旅遊，形成與涵碧樓、雲品三雄爭霸的局面。

然而面對國境解封，台灣人報復性出國，導致許多在疫情前收費高昂的飯店，被「打回原形」，雲品若想維持住房與營收水準，勢必得提升競爭力。

於是，今年3月，雲品啟動15年來首次大型改裝計畫，除了在大廳新增兩座巨型生態缸的裝置藝術外，辜懷如更一手設計規畫出全新的行政酒廊，以義大利托斯卡尼的溫室花園風格為藍圖，入口處還有來自歐洲的海神波賽頓活水噴泉。

在這個空間裡，54間指定房型的旅客，不只可飽覽270度湖景，還能享受全台唯一的頂級俱樂部服務，包含全天候位上點餐服務、同步品嘗雲朗旗下義大利酒店的菜肴，周日更提供香檳、生蠔、魚子醬的早午餐。

明明雲品的客房數高達211間，為什麼這次的改裝重點，卻特別優化其中四分之一旅客的體驗？

引進義國資源 服務走高端化

時間回到2022年8月，雲品團隊意識到疫情後消費者的習慣有了變化，旅遊預算比疫情前大幅提升。

於是，雲品思考若能推動集團旗下飯店高端化，就有機會在這波報復性旅遊潮中勝出。「消費者已經在變化了，所以我們要集中火力，做出一個對的市場區隔。」雲品國際總經理丁原偉接受《今周刊》訪問時，一語道破這次改裝計畫的關鍵。

「沒有有特色的行政酒廊，我們很難在頂級飯店中生存。」丁原偉不諱言，行政酒廊對雲品而言，是高端化的關鍵，而這54間頂級客房，就像是「飯店中的新飯店」，專門服務金字塔客群中，最頂級的一群消費者。

原來，過去雲品並沒有專屬的行政酒廊空間，而是利用總統套房擺放輕食、飲料，不只服務量能有限，對頂級客來說，也少了一份尊榮感。「這群客人要的是Privilege（禮遇）、Prestige（名望)、Private（隱私），以及Priority（優先權）。」他觀察。

只是，行政酒廊在飯店業中並非新鮮事，雲品要如何突圍？

運用雲朗在義大利投資飯店的優勢，將異國文化氛圍帶進台灣，是雲品的第一步。

「我們希望消費者來雲品有兩個體驗，一個是看日月潭，另一個是感受到義大利的氛圍。」丁原偉解釋。

原來，早在2013年，雲朗正式跨足義大利市場時，張安平與辜懷如就有整合台義資源的想法，但當時兩地同仁無論是文化、習慣，都大不相同，因此除了少數幾場客座餐會外，少有交流。

隨著雲朗在義大利的飯店據點，增加至7家，加上10年來雙方逐漸磨合出默契，終於讓他們找到契機。於是，辜懷如考察旗下義大利酒店的裝潢、菜色與服務，花了3個月的時間，終於拍板，以鄉村風光優美的托斯卡尼為主題，重新改裝。

丁原偉舉例，在施工過程中，辜懷如為了讓行政酒廊的天花板呈現天窗自然光的效果，前後進行近十次修改，最後才打造出這款會隨著天色變化的燈。接下來，他們還打算聘請義大利籍員工來台，藉由餐飲、文化藝術全面向的交流，帶給頂級消費客群不一樣的體驗。

接著，雲品把行政酒廊當作主題餐廳經營。

丁原偉指出，大多數飯店都把行政酒廊當作是館內的附屬設施，只供應簡單的酒水、熱食，但雲品為了做出差異化，特別在菜色下工夫，盤點義大利姊妹酒店的菜色，花了1個月，濃縮出40道義大利特色菜肴，同步在雲品供應。

「這個空間是不能染上味道。」丁原偉舉例，有別於台灣大多數飯店的行政酒廊，因為供應熱食、炸物等餐點，空間內容易彌漫食物的氣味。辜懷如為了確保同一個空間的消費者，可以有舒適的體驗，堅持淘汰氣味濃郁的菜色，同時所有料理都必須由廚房現點現做，再端到客人面前，滿足客人尊榮感。

「我告訴員工們，這群客人每晚平均消費不是1、2萬元，而是每晚3、4萬元！」丁原偉再三強調，雲品必須展現產品的價值感，才能讓這群貴客心甘情願地買單，因此就連服務生走路、說話的儀態與服裝，都得重新訓練。

最關鍵的是，這套模式建立後，可以複製到雲朗旗下的餐廳與旅宿業。

複製頂級模式 大啖奢華商機

攤開雲朗上市子公司、雲品旗下君品Collection版圖，除原有的新北「淡水豪邸嘉廬」、台東「紅葉谷綠能溫泉園區」等品牌，「雲品酒店．杭州」、新北烏來「蘇卡利．漫活」、台南市「宜樂安平」與台南安平「亞果遊艇城」黃金會所，都將在近一至兩年陸續投入營運。

丁原偉認為，若能複製這樣的頂級模式，就有機會奠定集團在頂級旅宿的地位。

例如，「蘇卡利．漫活」是集團旗下第二家強調義大利慢活風格的品牌，每晚最低房價高達1萬8千元，儘管明年5月才正式營運，但目前已有1百多張訂單。而雲品連續住兩晚以上的房客，也比去年高出1成，印證這樣的策略禁得起市場驗證。

「放眼全台灣，要打造與國際接軌的頂級酒店，雲品比誰都更有資格。」慕舍酒店執行董事王劭仁指出，雲朗是全台唯一布局義大利的飯店業者，這次透過軟硬體整合升級，不只奠定酒店在台灣的江湖地位，也代表集團未來將朝頂級奢華市場發展。

「對手會一直進步，只要這行業一停滯，就會遇到危機。」丁原偉轉述張安平的一席話，直言雲品從做讓客人開心的產品，轉變為發展自我風格，吸引頂級客上門的飯店，「畢竟一味迎合客人的飯店，只能算高檔，但不是頂級。」

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