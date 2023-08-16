「只有李佳馨鎮得住葉宏蔚」從水火不容到吵出默契 羽球混雙奪世大運金牌 20個月怎辦到？

【撰文‧徐采薇】

今年世界大學運動會羽球混雙四強賽上，台灣組合葉宏蔚、李佳馨成功復仇先前在羽球混合團體金牌賽中輸掉的中國選手，接著在決賽擊敗同樣來自台灣的李芳至、鄧淳薰，一舉摘金。

很難想像，現年24歲的葉宏蔚及26歲的李佳馨，才搭檔混雙20個月，就拿下生涯第一面世大運金牌。目前兩人的世界排名為第18位，是台灣第一混雙。

8月8日晚間剛下飛機，隔天一早他們就馬不停蹄地接受《今周刊》採訪，接著還得趕赴總統府接受蔡英文總統表揚。雖然兩人臉色看上去有些疲憊，但談到世大運金牌，眼中依舊流露出藏不住的喜悅。

葉宏蔚直言，這次奪冠完全在意料之外，「世大運是我們第一次參加大型運動會，結果就奪得金牌，之前完全不敢去想。」

或許正因沒想太多，反而敢放手一搏。確定金牌到手瞬間，葉宏蔚癱倒在地，激動高舉雙手慶祝，李佳馨則背過身握緊左拳，大喊一聲，彷彿將過去積攢的滿腹憋屈一次宣洩。

畢竟，二人等這塊金牌很久了。

「打球就是一件開心的事情，我沒事就會去摸摸球，輸了也只會花一兩天沉澱，但不會到不想碰球。」葉宏蔚說。

葉宏蔚傷癒復出 更珍惜比賽

身高186公分的他，國小三年級便開始接觸羽球，起初純粹當作興趣，卻在校外球館打球期間，意外被台北市立大同高中的教練相中。

於是，國小一畢業，家住台中的他就隻身前往台北求學，接受正規的羽球訓練，「家人跟我說，『你自己做的決定自己負責』，我當時壓力也很大。」葉宏蔚說。所幸，後來他也展現天賦，高一即入選中租羽球隊預備隊員，專攻雙打。

中租羽球隊8年前成立時便獲延攬擔任教練的楊鈞翔回憶，2015年成立初期，他們開始到各國、高中開發潛力新秀，「不用太多成績，只要有潛力就行，畢竟球隊剛成立，特別有成績的也不會來。」葉宏蔚正是首批球員之一。

楊鈞翔分享，當時會看好葉宏蔚，一是他出球意識佳，回球不會制式化；二是其身材條件高瘦，擊球力道和速度能再透過鍛鍊身體提升；此外，葉宏蔚為左撇子，與右手持拍者搭檔能增加防守範圍，雙打中占優勢。

17歲的葉宏蔚一出道就表現不俗，打出世界青少年男雙第三名的成績，並在18歲成為中租正式球員，甚至吸引其他球團前來挖角。

然而，天有不測風雲。高三升大學那年，他因打球造成腰部椎弓受傷，長達1年無法上場比賽。

這一傷，讓他的職業生涯驟然停滯，不僅雙打搭檔另尋新夥伴，他也開始擔心，「休息1年後會不會被很多人超越？」「球隊不要我了怎麼辦？」種種悲觀情緒令他一度萌生退意。

不過教練們沒有放棄，他們鼓勵葉宏蔚，先把傷養好，即使身體狀況差也不要馬上氣餒，更承諾之後會再為他找到合拍的搭檔。

有了教練安撫，葉宏蔚也慢慢調整心情，趁受傷期間在場邊學習練球方式和回球思路。他苦笑，「還是會很擔心無法回去比賽，只能盡量先不去想，如果真的沒辦法也可以轉去當教練。」

葉宏蔚坦言，直至今日他的傷也沒完全復元，只能盡量保護受傷部位避免復發。不過正因經歷過這段傷病低潮，現在的他更珍惜每一次比賽，且擁有想贏球的求勝心，「我的野心很大，所有大賽都想拿冠軍，或至少擠進去前三。」

李佳馨為奧運門票換跑道

而教練也沒有食言，果真替他找到一名金牌搭檔——李佳馨。

不同於葉宏蔚的滿腔熱血，李佳馨更流露出堅毅平穩的氣質。

「我的生活圈、家裡話題都是羽球，它已經是生活的一部分了。」出身羽球世家的她，父親李謀周、母親陳曉莉都曾是全國冠軍，從小耳濡目染下，李佳馨和弟弟李佳豪也踏上職業羽球之路。

「國三以前爸爸只給我兩個選擇：讀書或者打球，爸爸是覺得羽球的話他有資源，打得起來就打。」父親的鞭策，對李佳馨是壓力、也是動力。

她印象最深刻的是在國中時，由於尚未打出成績，爸爸便祭出最後通牒，「如果全中運沒冠軍就不要打了，不如花錢去補習把課業追回來。」為了能繼續打球，那陣子她每天加練到晚上8、9點，終於奪冠。

儘管有天分加上努力，李佳馨的職業道路卻不那麼順遂。其實，她原先是單打選手，偏偏女單有台灣首位世界羽球球后戴資穎，很難脫穎而出，更別提取得奧運門票了。於是她在大學時毅然決定轉攻雙打，為此還不惜與家裡發生爭執。

儘管最終獲同意，但她一直苦於沒有合適搭檔。中租羽球隊本就看好李佳馨，3年前，透過同在中租擔任教練的李謀周牽線，打破不挖角的先例簽下原在亞柏羽球隊的李佳馨，讓她和鄧淳薰搭檔女雙組合，第一年便拿下全國排名賽冠軍。李佳馨用成績證明，當初轉換跑道的決定是對的。

求勝心讓兩人放下矛盾對立

直至去年初，她才與葉宏蔚合拍，陸續征戰國際賽事。然而，兩人聯手之後，一開始非但沒有一拍即合，矛盾反而一觸即發。兩人處理球觀念不一，常常爭執冷戰，比賽各打各的。

李佳馨有時一天又要打女雙，又要打混雙，但女雙節奏慢，當她進入混雙就難以習慣葉宏蔚充滿力量的速度。葉宏蔚也很有同感，節奏快慢激化了兩人矛盾。

「他們是用本來男雙、女雙的方式各自處理，但其實每一種羽球形式，開局、中間、尾段要做什麼，全都不同，他們自然打不好。」中租羽球隊教練黃博翊點出關鍵。

好在兩人儘管一開始不同調，但都清楚知道，自己的目標是「勝利」。這是他們共同的信念，於是兩人終因「求勝」這個共同語言，凝聚共識。

「我們都是用目標導向去談，畢竟大家都想贏。」楊鈞翔說，為了這個目標，葉、李二人聽取教練建議，既然用強硬的攻擊打不過，不如嘗試用軟的「搭配」取勝。

經過一年多，兩塊兜不上的卡榫終於成功對接。現在，即使彼此有不同意見，在比賽中也能即時提出，事後再詳盡討論。而且搭配久了，他們逐漸了解對方有哪些習慣球，自然養成默契。「現在場上不用講太多，就可以知道對方想法，戰術也更明確了。」李佳馨表示。

根據楊鈞翔從旁觀察，也只有李佳馨鎮得住葉宏蔚的性格。其實，葉宏蔚剛傷癒復出時，半年內換過3次混雙搭檔，前兩次都是年紀較輕的學妹，搭配不如預期。

葉宏蔚說，「以前的學妹不會反映自己的想法，知道有問題，但不知道問題在哪，如果我直接設定該怎麼做，又會讓對方壓力很大。」直到第3次，他和大兩歲的學姊李佳馨搭配，儘管兩人起初水火不容，最終卻反倒吵出絕佳默契。

不過對他們而言，世大運還只是起步，與其並稱「三大運」的亞運、奧運，還等著他們挑戰。首先，他們將出戰9月底的杭州亞運，並爭取將世界排名提升至前13位，就能篤定獲得明年巴黎奧運的門票資格。

不僅如此，他們還得克服目前混雙在台灣制度面的弱勢地位。楊鈞翔解釋，台灣混雙都是從男雙、女雙裡挑打得好的人搭配，因此混雙選手得同時在男雙、女雙打出成績，先入選國家隊後，才能打混雙。

「能進奧運是一個很大里程碑。」李佳馨立下志向，這也是她和葉宏蔚這對混雙組合一起為之奮鬥的目標。經歷傷病、轉換跑道、磨合等重重考驗，他們期許能將汗水化作力量，持續在國際舞台發光。

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