陸版雷曼時刻？碧桂園、中融信託連環爆雷 下個引爆點在哪？中國房市風暴效應全解析

【撰文‧今周刊編輯團隊】

先是碧桂園2筆美元債的債息驚傳未能如期支付，股價2天內重挫18%。就在碧桂園發出致歉信的8月11日晚間，另一枚震撼彈再重創市場，當天，3家A股上市公司陸續公告，公司投資的中融信託投資產品，有「本息不能兌現的風險」。

中融信託去年底的資產管理總額為7860億人民幣，被認為是中國的第5大信託業者，其所屬的「中植系」企業集團，更被視為中國最大資產管理公司，持有中融信託約37.5%股權的最大股東中國經緯紡織，則是央企恒天集團的子公司。

這等身分，自是不折不扣的大咖，而近年中融信託長期重押中國房地產相關投資，則讓這位大咖、這場停止兌付的風暴，與中國房地產有了密切連結。

中植系是中國9大資本派系之一，業務範圍橫跨信託、公募、私募、保險、租賃、能源等產業，持股比率逾5%的上市公司多達19家，旗下4大財富管理公司：恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富及數十家規模龐大的私募股權基金，管理資產規模高達1兆人民幣。此次中融信託爆雷，被認為主因就是投資房地產的債務危機擴大。

中國媒體指出，中植系是中國眾多房地產企業背後的「金主」，近幾年在官方持續緊縮房地產業融資成數的政策下，中國地產行業直接從銀行貸款的金額受限，中植系旗下的中融信託等公司就成為建商新的融資管道。

攤開中融信託各類投資產品的基本資料，訴求的年報酬率普遍都在8%上下，多者甚至達到10%以上。至於中融信託對房地產的押注，則是隨著中國政策打壓房地產、房企業者融資管道愈趨受限，而開始反向快速攀高。

台灣業者分析，從中融信託膽敢訴求超高報酬來看，「他們的投資產品，應該也有購買不少地方政府發行的城投債。」城投債，形同地方政府的融資平台，由政府成立公司，以基礎建設之名發行債券，債務可不必列入「政府債務」中。

「這一塊架構做得很不完整，且裡面隱藏著虛假交易，甚至只是才圈塊地就發行商品，早在2018年前這種商品都有剛性兑付，利息至少保證7~8%；如今遇到地方政府沒錢，就爆雷出事。」一位熟悉兩岸金融商品的資深理專私下分析。

談到這裡，連串風暴的源頭，終究回到了房地產。畢竟，地方政府沒錢，正與房地產的急凍有著高度相關。於是，官方的救市行動終究在近期動了起來。

儘管相關政策細節目前仍未揭露，但據中國主要財經媒體近日引述一線城市官員說法表示，一場由高層召集京滬廣深主官的會議即將於本月召開，主題即是關於「四限」（限購、限貸、限價、限售）等房地產相關政策如何調整優化。

但就算短期火線拆除了，一個缺少房地產「支柱產業」的中國，又會走向什麼樣貌？中國中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，中國經濟轉型已「迫在眉睫」，至於轉型關鍵，除了盡可能做大做強製造業，另一重中之重，即是中國亟須從過去的投資主導經濟模式，轉向「消費主導」。

「但，消費是一個『慢變數』。」他提醒。言下之意，中國經濟縱使能度過此次危機，並成功迎來轉型，也注定將是一段漫長的過程。

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