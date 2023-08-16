11年只賣1戶！陶朱隱園房價其實沒有18億？有錢人為何不想買 3個原因分析
【文．黃明惠 整理】
售價號稱全台最貴、位於北市信義區的陶朱隱園豪宅，一戶要價18億，也因為外型如同哥吉拉，被當作新旅遊地標而暴紅再度引起討論。只不過完工許久的陶朱隱園，至今僅賣出一戶，2019年更有房產業者驚呼把「建坪當地坪在賣」。
近期民眾對於陶朱隱園「11年只賣1戶」一事討論熱烈，而威京集團中旗下中華工程則回應：「好事多磨」。
外界關注「陶朱隱園」銷售議題，中華工程房地產事業部副總王廷澤回應，一直有跟高端客戶接觸，定價其實也不如外界所傳這麼高，加上都有在銷售配套，也認為它帶給中工集團與社會的價值高過這個數字。
被問到若銷售不佳，是否會賣掉「陶朱隱園」？王廷澤說，「好的產品總是比較好事多磨，我覺得這幾年中工一直在做，不是把它放著不管，在公設及景觀方面都有持續優化。」也說未來等有較具體的銷售策略與金額出爐後，會再跟大眾報告。
不過，對於陶朱隱園的銷售狀況，威京集團主席沈慶京曾向《工商時報》表示，不擔心陶朱隱園蓋10年才銷售的問題，因為其他建商蓋完要快速回收，但他要蓋的是可以住的藝術品，「坐擁10戶豪宅，不如擁有1戶陶朱隱園！」
有錢人不買「陶朱隱園」的3原因
今周刊過去報導過「台灣富豪不是出不起，而是不想買」一文，房產專家張欣民指出，陶朱隱園不時地在媒體上創造話題，逼不得已還要自行「創價」，連過去有些豪宅建案慣用的定錨效應手法都使出來，但市場反應還是無聲無息，難道台灣真的沒有一出手就拿出18億元的富豪嗎？這反映出3個問題：
首先，是其奇特麻花捲之造型，讓人一走進該豪華社區斜槓的大門之後，第一個感覺是這棟大樓隨時會像倫敦鐵橋般倒下來（falling down)，其視覺及心理面的壓迫感非常強烈，是一棟藝術品大樓是OK的，若是天天要住在裡頭，會給人高度的不安全感、不安定感。
再者，就是這個奇特外觀帶來的風水疑慮，有錢人買屋自住，是非常注重居家風水的（當招待所另當別論），更別說如此超豪宅等級的產品，10~20億一砸下去，萬一卡在風水問題上，自住也不是，要想解套，高總價本身原就很難下車，更可能因其風水瑕疵重者無法解套，輕者慘遭關刀式砍價。
最後，當然就是價格問題了，房市名言「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格」，「陶」案單價超過600萬，上看800萬，是目前全台官方實價登錄最高單價299萬元的一倍多，一戶房子總價18億元更抵得過中南部單一建案的總銷金額。
本文授權自今周刊，原文見此。
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