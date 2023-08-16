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陸恐在雷曼時刻、台金融業跑不掉？金管會提曝險數字 2國銀對中放款比重逾淨值5成有風險？

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
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【文．林韋伶】

中國近日爆發中植系旗下中融信託投資房地產失利、產品停止兌付，讓市場擔憂將爆發「中國版雷曼風暴」。

金管會周二(8/15)提供相關曝險數據時強調：「金融業風險管控成熟」。

根據金管會日前公布的統計數據顯示，今年第2季底國銀對中國「曝險金額」、「曝險占淨值比重」雙雙創下統計以來最低，但截至今年6月底仍有凱基銀行、中國信託銀行兩家銀行對中國放款比重超過淨值的50%。對此，有財經專家分析若中國出事，這兩家銀行一定不好過。

兩銀行股東是否該因此感到擔憂，中信金回應：「依『兩岸金融業務往來及投資許可管理辦法』第12條之1規定，台灣地區銀行對大陸地區的授信、投資及資金拆存暴險，不得超過銀行淨值的一倍。近年因大陸地區景氣下行，本行慎審推動業務，限額使用率自2021年最高之72%降至2023年6月之53%。其中陸資企業授信僅佔淨值之22%，且皆為大陸質優企業，其餘為同業拆存、政府公債投資和台外資企業授信。本行針對陸資企業之地產開發商皆不予承作，近期負面新聞中提到之碧桂園或其他不動產業者，本行亦皆無任何暴險，另本行大陸授信結構穩健，產業分布未集中於特定行業，整體對大陸授信曝險部位NPL為0.21%，資產品質可控。」

中信金同時指出：「總體而言，銀行為長久經營之業務，大陸地區為本行之重要市場，本行設有四個分行據點，雖經濟成長不如以往，惟國際信評對中國主權評等仍維持在A+，本行將維持一致性原則，針對陸資企業擇優承作，審慎推展業務。」

至於，在凱基銀的部分，據了解在中國的曝險部位主要集中在台商與財務健全的企業上。

在其它銀行動態的部分，以兆豐金來說，兆豐金控暨兆豐銀行董事長雷仲達周二先針對碧桂園風暴表示：「我們沒有那個問題，對碧桂園沒有曝險。」他進一步分析，市場擔憂的中國版雷曼時刻若爆發，「影響較大可能是中國經濟下行風險，進而增加本國銀行對中國曝險風險，所幸這幾年本國銀行對中國曝險已逐年減少。」

雷仲達判斷：「全球我沒有感覺到會有特別影響，影響比較大的可能是中國經濟下行的風險，下行之後，會讓人比較擔心；若只是單純的房地產，台灣跟大陸是沒有連接的，比較不擔心。」他也補充：「這幾年國內在對中國的曝險一直在減少，我覺得是正確的，風險過度集中不好。」

對中國曝險逐年降低 金管會：業者風險控管成熟

事實上，根據目前金管會對我國銀行、保險、證券業者進行的統計顯示，在中國的曝險並不高且有逐年下降的趨勢。

以本國銀行對中國地區的授信投資跟資金拆借的總額度來看，佔整個上半年度淨值的23.9%，相對來說是一個新低點，因此金管會判斷「整體的風險都還在法定限額跟可控的範圍內」。更重要的是，金管會對業者的風險管理相對有信心，金管會指出：「在風險管理的部分，我國銀行目前在25個國家設立超過650個據點，對於每個國家相關的曝險，相關的政治、經濟變化，銀行在風管的技術，目前來看都相當到位跟成熟，本來就要有專業去因應變化，並強化吸收損失的能力、厚實資本，這是防禦風險非常有用的一道牆。」

金管會同步解釋，以中國曝險來講，都已要求金融機構對一般的授信、放款必須要提1.5%的備抵呆帳，如此一來便能夠更有自信地面對各種不同的挑戰。

5銀行賣1.7億元碧桂園債券給22名投資人 金管會：都不是出問題的債券

至於地產開發商碧桂園14日起，旗下11檔公司債暫停交易，導致市場人心惶惶，金管會為此對所有36家本國銀行再度啟動全面清查，清查後確認僅有5家銀行銷售碧桂園公司債共1.7億元，銷售對象則為22名專業投資人。

此外，這22名專業投資人手中的1.7億元債券，皆沒有涉及出問題的11檔公司債或是2檔美元債券。

金管會也表示，先前就已經對金融商品的發行機構要求，必須建立重大事件的預警控管機制，以及時掌握相關資訊，並審慎評估應用，也要求對客戶主動關懷，提供充分的資訊給客戶。

本文授權自今周刊，原文見此

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