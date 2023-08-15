中韓觀光重啟 大陸團客救得了韓GDP？為何韓人寧出國也不愛國內旅遊？

【文．李浩宇】

2017受薩德事件事件，中國政府禁止中國旅客入韓觀光旅遊，導致雙方觀光交流中斷，亦使得觀光收支大量仰賴中客消費的韓國受到龐大衝擊。此次中國宣佈開放對外觀光，中韓觀光交流終於回復，韓國是否有機會透過中國團客獲得GDP紅利？

8月10日，中國文化旅遊部宣佈開放美國、日本、韓國等78國的團體旅遊，對於韓國來說，封禁6年的中韓觀光交流終於重啟，韓國社會期待這波中國團客旅遊潮會為韓國經濟注入一股活水，改善韓國GDP與觀光旅遊收入。

不過也有人認為，考量到中韓關係不佳與中國民生經濟下滑的情況，實際中國團客消費力不明的情況下，韓國要拿到中國帶來的觀光紅利，恐怕甜頭不會來的那麼快。

2017年，美國在韓國佈署薩德反飛彈系統，此舉引起中國極度反彈，遂對韓國祭出「旅遊制裁」，使得觀光交流漸次中斷；更由於疫情的雪上加霜，旅韓中客人數急速下降。旅韓中客數2016年為807萬人次，2019年下降至602萬人次，2020年急降至69萬人次，2022年的統計數字更跌到谷底，僅有23萬人次。

韓國逾20年的觀光逆差 能靠中國止血？

根據韓國觀光公社於8月14日發表的報告顯示，今年上半年韓國的觀光收支為46億5000萬韓圓（約1億2150萬元台幣）的逆差，這是繼2018年以來的最高逆差額；並且韓國自2001起至2022年為止，觀光收入均呈逆差狀態。

翻開韓國銀行二月的報告，內容顯示每100萬人次中國觀光客，約可增加韓國0.08%的GDP，若是這波中國客旅韓熱潮可以帶得起來，達到疫情前2019年一半水準（300萬人）的話，韓國就有望增加0.2%以上的GDP。若以韓國銀行對韓國今年GDP成長預期值1.4%的水準來看，0.2%的數字並不算低。

一部份韓國券商指出，中國客將會帶來刺激消費的效果，連帶旅行社、免稅店、化妝品等業界都能受惠，韓國的觀光逆差也會有所改善。一位旅行社業者也對中客回流表示期待：「10月初就是中國國慶了，相信到時會有許多團客入境，之後中國團客回流應該會加速。」

但也有一部份投資人表示，受長期化日圓貶值的影響，還是會有很大一部份的中國客會被日本瓜分。加上中國雖然宣稱開放韓國旅遊，實際上航班仍是限縮狀態，機票也相當昂貴，復因中韓關係惡化、中國景氣不佳等因素，不僅中國客的正式回流仍須等待一段時日，就算真的回流，能帶來多少經濟效果仍是未知數。

根據韓國中央日報報導，韓國天主教大學經濟學教授梁俊哲表示：「中國團客入境的話，對於免稅店、觀光設施、濟州島等地區經濟會有所幫助，但GDP成長與觀光收支改善可能還是不要過度期待。」

梁俊哲補充，在韓國人前往日本與東南亞的觀光人次仍佔多數，不太買單國內觀光的情況下，雖然中國團客來韓確實可以帶來一定程度的經濟效果，但韓國人若是對國內旅遊支持度持續偏低，那麼觀光收支的改善依然有限。

韓國觀光市場：疫情解封後的變化

疫情解封後，韓國人積極往日本、東南亞等地旅遊觀光，但外國入境韓國的觀光客數字則回復緩慢。

2023年上半年旅韓外國觀光客人次為443萬1000人，雖然與前一年同期相比增加了446.9%，但與疫情前的2019年上半年相比，只回升到52.5%的水準而已；而韓國人出境的觀光客人次來到993萬人，已回升到2019年上半年的66%。

根據日本政府觀光局統計，2023年上半年的旅日外國人中，韓國客人數來到312萬8500人次，是所有旅日外國人中的第一名；第二名為台灣，177萬600人次；第三名為美國，97萬2200人次。

另一方面，2023年上半年的旅韓中國客人數為54萬6000人次，與疫情前的2019年上半年相比，僅回復到19.5%；美國觀光客人數為51萬4000人，與2019年上半年相比，已達101.1%。

泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等東南亞國家的觀光客人數為93萬1000人，與2019年上半年相比，回復到了73.5%；港澳台等觀光客人數為57萬8000人，與2019年上半年相比，回復到了60%；日本觀光客為86萬2000人，與2019年上半年相比，回復到了52.1%。

本文授權自今周刊，原文見此。

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