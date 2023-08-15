北市30年老宅佔7成 老謝：都更不只爬樓梯問題…林右昌從「這裡」下手

【文．彭蕙珍】

近年來物價高漲、房價高漲，民眾生活越來越苦。政府在今年推動《平均地權條例》修法，以預售屋禁賣紅單、增加囤房稅等抑制房價。 內政部部長林右昌表示，除了打房，政府還推出社會住宅，目前手上已有25萬戶，初期是整合國公有土地來蓋，未來將結合捷運TOD專區，或是用區段徵收、產業園區、以及科學園區規劃時，將社宅的需求考慮進來。

謝金河在《數字台灣》節目中邀請林右昌談居住正義。林右昌說明：「小英總統非常重視居住正義，上任後不管是推動社會住宅，或者是這一次的《平均地權條例》打惡性炒房、房屋持有稅增加，都是居住正義很重要的一步。」

他解釋：「民眾覺得房價貴可能是有人惡意去炒作，比如說預售屋紅單炒作，在《平均地權條例》上路之後已經完全不可能；第2個是囤房稅，財政部針對持有三戶以上的人訂立不同的稅率。」

他指出，房屋稅是地方稅，而且是地方政府很重要的稅收來源，並不是中央政府要去訂就可以，必須要跟地方政府溝通。他強調：「居住正義的重要課題，這一兩年都有解決。」

林右昌表示，居住正義很重要，第一是不要讓房價繼續再漲。但如果房價一下子大跌也有問題，例如呆帳問題、民眾付不起貸款的金融等課題。

「我們要打炒房、打炒作，仍然希望房市可以健全，所以在引導房地產市場溫和修正，這是我們政策的方向。」

都更很急迫 危老速度快

謝金河指出，台灣第一季買賣房屋屋齡為27年，是史上最老，台北市超過30年的房子比例72.6％．現在各個縣市政府都在推都更案，內政部在都更的路上是非常努力。他認為，都更不只是老舊公寓爬樓梯的問題，「從高空看台北市是不太漂亮的，要讓城市改造、讓城市更美麗，未來我們要邁開一大步。」

林右昌指出，都更執行起來並不容易，從民國85年到民國86年只有660件，「數量少表示真的碰到困擾。」民國106年提出危老建築後案件增加。

民國107年都更、危老加起來有809件，持續成長到112年7月，都更有1095件，危老有3137件，總計4232件。

「都更成長的速度比較緩慢，危老變成是主流。」他分析：「都更是希望大街廓的整體規劃，但整合很難，危老是把更新面積縮小，比較容易成案；我是念都市計畫，站在都市發展的角度，大街廓的整體規劃會比較好。」

他認為台灣推動都更碰到最主要的困難是：不信任。民國108年賴清德擔任行政院長時決定在中央成立「國家住都中心」，「以公部門作為實施者，老百姓比較容易信任，它有一個鑑價和評估機制，民眾也會比較信任。簡單來講，公辦都更比較容易成功。」

他指出，住都中心本來預算員額只有81人，現在員額增加為310人。因為有這些這麼多專業的能量，才能夠加速推動包括社宅，以及公辦都更。目前社會住宅直接發包已經超過1800億。

謝金河分享，政府要讓都更透明化跟合法化，讓民眾看到都更發展的可行性和都市的風貌，相信會說服大家。尤其他觀察，民眾很渴望了解都更資訊，會主動、積極的去了解和參與，代表有很大的需求。

林右昌指出，中央成立住都中心，迄今投資金額將近500億，成效不錯。未來中央會鼓勵6個直轄市也成立住都中心，「除了六都，希望未來變成區域聯防，如台北可以cover基隆，台中可以協助南投、彰化、苗栗執行都更或者是社宅計劃；高雄可以幫屏東、嘉義，整體都市更新的速度可以加快。」

租金補貼成效佳 還有包租代管

另外，謝金河以新加坡等國的社會住宅指出，如果各縣市能找到比較便宜的土地、蓋幾千戶的住宅，滿足年輕人的居住需求、通勤也相對方便，對解決高房價會是有效的方式。

林右昌說明，社會住宅要有整體區域的想法，比如說：北北基桃是1000萬人口的首都圈，住宅政策應該大角度思考。而除了解決年輕人，以及沒有房子民眾的居住壓力，除了持續興建社會住宅之外，最近政府也推出300億租金補貼。

「最新申請人數將近40萬，達到我們原本設定目標50萬80%。300億租金補貼2.0今年成果不錯，必須要繼續推動執行下去。」

「另一個是做包租代管，補充興建社宅的量還不足，去做補充性的處理，讓這個民眾要租房子的時候，可以透過包租代管的機制跟平台能夠去租到比較便宜的房子，也比較安心，不會碰到壞房東。」

社會住宅可整體規劃 居住環境佳

最後，他提出社會住宅執行6年來的成果很不錯，因為可以整體規劃，「我舉一個例子，信義兒福A1是整體大街廓的規劃，可以將公共設施納進來，包括全民友善的生活環境、老人或小孩托育中心，以及老人活動場所。」

林右昌強調：「社會住宅政策並不只是蓋房子而已，而是怎麼樣讓民眾居住的環境能夠因為政府的政策能夠變好，能夠讓你租得起、買得起。社會住宅就是有這種公共性。」目前政府的手上有25萬戶的社會住宅，其實是可以滿足大部分社宅的需要。

本文授權自今周刊，原文見此。

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