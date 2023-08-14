2022年國人平均壽命「倒退嚕」也輸韓！2主因曝光...最長壽國家有哪些

【文．鄭鴻達】

內政部公布2022年國人平均壽命為79.84歲，其中男性為76.63歲、女性83.28歲。與2021年的國人平均壽命80.86歲相較，2022年平均減少了1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。 內政部分析，主要是受COVID-19疫情成為2022年國人十大死因第三名，以及人口老化兩大因素所致。 其中，2022年國人死亡人數為20.8萬餘人，較2021年增加2.3萬多人，其中65歲以上死亡人數15.8萬多人、占全國76.27%，較2021年增加2.1萬多人。 此結果也與衛福部公布的2022年國人十大死因中，COVID-19排名第三，且因此死亡者有逾8成6集中於65歲以上族群統計相吻合。 睽諸各國誰最長壽？根據各國最新統計資料觀察，男性平均壽命前段班為瑞士81.6歲、瑞典與澳大利亞81.3歲、日本81.1歲、挪威80.9歲、新加坡80.7歲、南韓80.6歲、紐西蘭80.5歲。中華民國為76.6歲。 女性平均壽命，則依序為日本87.1歲、南韓86.6歲、西班牙85.8歲、澳大利亞與瑞士85.4歲、法國與新加坡85.2歲、義大利84.8歲、瑞典84.7歲。中華民國為83.3歲。

去年國人平均壽命79.84歲 男76.63歲、女83.28歲

內政部周五（8/11）公布2022年簡易生命表，該年國人平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。

若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命，分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。

內政部提供

內政部指出，受COVID-19疫情及人口老化影響，2022年國人死亡人數為20萬8129人，較2021年增加2萬3672人，其中65歲以上死亡人數15萬8737人（占全國76.27%），較2021年增加2萬1483人。

另外，2022年粗死亡率為8.92‰，較2021年增加1.06個千分點；標準化死亡率為每十萬人口4439人，較上年上升9.5%。

內政部說明，觀察歷年數據發現，若當年度死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。

2022年因死亡人數較上年增加2萬3672人（+12.83%）、標準化死亡率上升9.5%，致國人平均壽命較2021年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

疫情為去年國人十大死因第三名 與人口老化成平均壽命倒退兩大主因

對於2022年國人平均壽命較前一年度明顯下降，內政部統計處副處長侯美鈴解釋，依照衛福部公布的2021年十大死因統計，COVID-19上升到第三名，若看因此造成的死亡人數，也是65歲以上居多，因此可研判COVID-19、人口老化，就是兩大主要因素。

衛福部的統計也指出，2022年死亡人數為20萬8438人，較2021年增加2萬4,266人(+13.2%)，主要是受COVID-19疫情及人口老化影響；死亡率為每十萬人口893.8人，增加13.9%；以世界衛生組織（WHO）2000年世界人口結構調整後的標準化死亡率，為每十萬人口443.9人，增加9.5%。

其次，衛福部統計也指出，2022年COVID-19死亡人數為1萬4667人，年齡主要分布在65歲以上，占86.3%，顯示COVID-19對高齡者衝擊最大，且死亡年齡中位數為82歲，較2021年增加10歲。

侯美鈴分析，這也會導致標準化死亡率的上升，導致國人2021年平均壽命低於前一年。

不過對於2021年國人平均壽命77.67歲，比2020年的78.11歲微減0.44歲，侯美鈴分析，這處於正常波動範圍內。

六都台北人最長壽 其他縣市新竹市居冠、花東墊底

若以各縣市來分析，其中在直轄市部分，2022年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命也都以台北市最高。

直轄市以外的以各縣市平均壽命分析，2022年以新竹市81.72歲最高，台東縣76.46歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距3.38歲、2.26歲，但已分別較2012年縮小1.72歲、1.14歲。

最長壽國家為瑞士男性、日本女性 南韓表現優於我國

根據各主要國家最新統計資料，男性平均壽命排名，依序為瑞士81.6歲、瑞典與澳大利亞81.3歲、日本81.1歲、挪威80.9歲、新加坡80.7歲、南韓80.6歲、紐西蘭80.5歲。中華民國為76.6歲。

女性平均壽命排名，則依序為日本87.1歲、南韓86.6歲、西班牙85.8歲、澳大利亞與瑞士85.4歲、法國與新加坡85.2歲、義大利84.8歲、瑞典84.7歲。中華民國為83.3歲。

內政部提供

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。

內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

本文授權自今周刊，原文見此。

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