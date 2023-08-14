快訊

近40年來首見！澎湖挖「牡蠣」竟現渾圓大珍珠 漁友見3點喊稀奇

自稱「巴菲特弟子」勸投資人遠離輝達 但抱這檔晶片股原因曝

2022年國人平均壽命「倒退嚕」也輸韓！2主因曝光...最長壽國家有哪些

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

【文．鄭鴻達】

內政部公布2022年國人平均壽命為79.84歲，其中男性為76.63歲、女性83.28歲。與2021年的國人平均壽命80.86歲相較，2022年平均減少了1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

內政部分析，主要是受COVID-19疫情成為2022年國人十大死因第三名，以及人口老化兩大因素所致。

其中，2022年國人死亡人數為20.8萬餘人，較2021年增加2.3萬多人，其中65歲以上死亡人數15.8萬多人、占全國76.27%，較2021年增加2.1萬多人。

此結果也與衛福部公布的2022年國人十大死因中，COVID-19排名第三，且因此死亡者有逾8成6集中於65歲以上族群統計相吻合。

睽諸各國誰最長壽？根據各國最新統計資料觀察，男性平均壽命前段班為瑞士81.6歲、瑞典與澳大利亞81.3歲、日本81.1歲、挪威80.9歲、新加坡80.7歲、南韓80.6歲、紐西蘭80.5歲。中華民國為76.6歲。

女性平均壽命，則依序為日本87.1歲、南韓86.6歲、西班牙85.8歲、澳大利亞與瑞士85.4歲、法國與新加坡85.2歲、義大利84.8歲、瑞典84.7歲。中華民國為83.3歲。

去年國人平均壽命79.84歲　男76.63歲、女83.28歲

內政部周五（8/11）公布2022年簡易生命表，該年國人平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。

若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命，分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。

內政部提供
內政部提供

內政部指出，受COVID-19疫情及人口老化影響，2022年國人死亡人數為20萬8129人，較2021年增加2萬3672人，其中65歲以上死亡人數15萬8737人（占全國76.27%），較2021年增加2萬1483人。

另外，2022年粗死亡率為8.92‰，較2021年增加1.06個千分點；標準化死亡率為每十萬人口4439人，較上年上升9.5%。

內政部說明，觀察歷年數據發現，若當年度死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。

2022年因死亡人數較上年增加2萬3672人（+12.83%）、標準化死亡率上升9.5%，致國人平均壽命較2021年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

疫情為去年國人十大死因第三名　與人口老化成平均壽命倒退兩大主因

對於2022年國人平均壽命較前一年度明顯下降，內政部統計處副處長侯美鈴解釋，依照衛福部公布的2021年十大死因統計，COVID-19上升到第三名，若看因此造成的死亡人數，也是65歲以上居多，因此可研判COVID-19、人口老化，就是兩大主要因素。

衛福部的統計也指出，2022年死亡人數為20萬8438人，較2021年增加2萬4,266人(+13.2%)，主要是受COVID-19疫情及人口老化影響；死亡率為每十萬人口893.8人，增加13.9%；以世界衛生組織（WHO）2000年世界人口結構調整後的標準化死亡率，為每十萬人口443.9人，增加9.5%。

其次，衛福部統計也指出，2022年COVID-19死亡人數為1萬4667人，年齡主要分布在65歲以上，占86.3%，顯示COVID-19對高齡者衝擊最大，且死亡年齡中位數為82歲，較2021年增加10歲。

侯美鈴分析，這也會導致標準化死亡率的上升，導致國人2021年平均壽命低於前一年。

不過對於2021年國人平均壽命77.67歲，比2020年的78.11歲微減0.44歲，侯美鈴分析，這處於正常波動範圍內。

六都台北人最長壽　其他縣市新竹市居冠、花東墊底

若以各縣市來分析，其中在直轄市部分，2022年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命也都以台北市最高。

直轄市以外的以各縣市平均壽命分析，2022年以新竹市81.72歲最高，台東縣76.46歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距3.38歲、2.26歲，但已分別較2012年縮小1.72歲、1.14歲。

最長壽國家為瑞士男性、日本女性　南韓表現優於我國

根據各主要國家最新統計資料，男性平均壽命排名，依序為瑞士81.6歲、瑞典與澳大利亞81.3歲、日本81.1歲、挪威80.9歲、新加坡80.7歲、南韓80.6歲、紐西蘭80.5歲。中華民國為76.6歲。

女性平均壽命排名，則依序為日本87.1歲、南韓86.6歲、西班牙85.8歲、澳大利亞與瑞士85.4歲、法國與新加坡85.2歲、義大利84.8歲、瑞典84.7歲。中華民國為83.3歲。

內政部提供
內政部提供

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。

內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

猴痘傳染鏈擴大恐有社區感染！感染管控專家：住飯店多做「這件事」更安全，傳染途徑、預防一次看

台海局勢緊張，印尼擬定35萬移工「撤僑計畫」！有其他國家想跟進？外交部回應了

跟職業工會投保，勞保年金反而能領更多？關於勞保，那些沒人告訴你的公開秘密

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

延伸閱讀

圖／日本7-11梅香飯糰「整隻大蟑螂」包緊緊！供應商道歉也救不回 市值被嚇走近5億元

家鄉的海是他人生第1間水族館！Xpark館長從飼育員到開5間館：想為台灣帶來更多笑容

他20歲靠一檔智邦30萬翻6百萬！用科學化投資8年後擁3千萬：現在5成資產放ETF

睡覺聞「7種香氛」研究：記憶力增強226％ ！想預防失智 吃對食物能讓你年輕14歲

相關新聞

李嘉誠7折賣房「價格創7年新低」！ 謝金河：2件事撼動香港房產地位

李嘉誠打七折拍賣香港房地產！ 這幾天震驚香港最大條新聞，除了是阿一鮑魚的楊貫一以九旬高齡辭世，另一個重磅消息是李嘉誠的長江實業集團在香港油塘「親海駅II」，以折價三成的打七折價格開賣，這個價格創下七年新低。

2022年國人平均壽命「倒退嚕」也輸韓！2主因曝光...最長壽國家有哪些

內政部公布2022年國人平均壽命為79.84歲，其中男性為76.63歲、女性83.28歲。與2021年的國人平均壽命80.86歲相較，2022年平均減少了1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

家鄉的海是他人生第1間水族館！Xpark館長從飼育員到開5間館：想為台灣帶來更多笑容

「其實我們一開始很擔心，台灣人可以接受Xpark嗎？」回顧當初在籌備Xpark時的心情，儘管這已經是他人生中開立的第5間水族館，台灣橫浜八景島公司Xpark館長手嶋一雄並非信心滿滿。

他20歲靠一檔智邦30萬翻6百萬！用科學化投資8年後擁3千萬：現在5成資產放ETF

8年5班的小路（本名黃凱鈞）考上大學後遇到兩個震撼教育，一是母親為了讓他體驗什麼是「社會」，幫他繳完第一個學期的學費後，就要他以後靠自己，「我馬上面臨生存問題？我要怎麼活下來？」於是到補習班教書，賺取生活費。

兆豐金、永豐金...6檔金融股本周除權息 這2檔現金殖利率逾3%！「最壞情況已過」

存股族最愛的金融股，本週有6檔搶搭除權息末班車，以日期順序來看，分別為永豐金(2890)、合庫金(5880)、兆豐金(2886)、彰銀(2801)、元大金(2885)以及第一金(2892)。

AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行

輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！ 隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦