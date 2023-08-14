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李嘉誠7折賣房「價格創7年新低」！ 謝金河：2件事撼動香港房產地位

聯合新聞網／ 今周刊

【文．謝金河】

李嘉誠打七折拍賣香港房地產！

這幾天震驚香港最大條新聞，除了是阿一鮑魚的楊貫一以九旬高齡辭世，另一個重磅消息是李嘉誠的長江實業集團在香港油塘「親海駅II」，以折價三成的打七折價格開賣，這個價格創下七年新低。

李嘉誠一舉手、一投足都備受矚目。2014年，他大力出清中國地產項目，那個時候，中國房地產日正當中，大家都覺得李嘉誠賣太早，殊不知，鯨魚轉身，縱深要夠，當大家都在搶的時候，李嘉誠從容出場，這正是老先覺的手法。如果李嘉誠撐到現在才要撤軍，恐怕只能任人宰割了。

香港百年來都是東方之珠，香港的地產之貴，在全球名列前茅，香港本地財團都是地產大亨，從李兆基、鄭裕彤、包玉剛、何鴻燊等，大家都從地產發跡，香港的地產股都是績優股。不過自從反送中爭議、港版國安法上路，香港的地位也跟著改變。

圖／謝金河臉書
圖／謝金河臉書

這次李嘉誠出手，他砍價打七折拍賣，這有如全香港地產都打七折賣出一般，這可能是香港房市長期跌勢的開端！春江水暖，股價最先知！

長江實業股價最高174.9港元，最低剩38.55港元；恆基地產從65.4到19港元，九龍倉從80.35剩12.04港元，恆隆從54.95剩9.9港元，希慎從46.9到16.71港元，新世界從43跌到15.36港元，只有新鴻基地產比較穩⋯⋯

香港百年來，房地產頂盛，這次李超人出手，絕對是大變化的起點！

本文授權自今周刊，原文見此

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