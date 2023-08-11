家鄉的海是他人生第1間水族館！Xpark館長從飼育員到開5間館：想為台灣帶來更多笑容

【撰文．林韋伶】

「其實我們一開始很擔心，台灣人可以接受Xpark嗎？」回顧當初在籌備Xpark時的心情，儘管這已經是他人生中開立的第5間水族館，台灣橫浜八景島公司Xpark館長手嶋一雄並非信心滿滿。 Xpark主打娛樂、沉浸式體驗，不管在台灣或日本都是第一家，他無法確定對過往習慣來水族館「學習」的台灣人來說，會有什麼反應。

在2020年8月開幕時，Xpark獲取空前的成功，7月底開放預購門票秒殺售罄，甚至創下20多萬線上報名紀錄，成為民眾爭相前往打卡的熱門景點。看著水族館開紅盤，手嶋一雄內心卻帶有一絲不安，「當時剛好是新冠疫情快要開始，我們雖然有預想也許會來許多客人，但當人潮真的來了，我們又有點擔心疫情」。

從飼育員到Xpark館長 手嶋一雄與水族館結緣27年

成功幫助橫浜八景島集團進軍台灣，Xpark是手嶋一雄人生中開立的第5間水族館，也是該集團首間位在海外的水族館。大學時念水產相關科系的他，同時也學了與博物館相關的知識，為開立水族館打下良好基礎。在1995年加入橫浜八景島公司時，手嶋一雄擔任的是飼育人員，因為這份工作能讓他學以致用，他覺得自己是一個幸運的人。

回想過往與海洋結緣的契機，手嶋一雄分享：「對我來講，我的第一間水族館其實是真正的海，我是在北海道出生、長大的，北海道的海對我來講就是我人生第一間水族館，是我水族館的原點、起點。」擁有充足的相關知識加上對海洋有熱情，他開始有機會接觸內部管理與營運工作，一路走到當上館長。

不過，大自然在他首度有機會開立水族館之時，給了他一個嚴峻的考驗。在2004年，當他開立「夢幻海豚（Dolphin Fantasy）」水族館時，曾經因為大膽創新為自己找麻煩。他企圖顛覆大家對水族館總是黑暗、神秘的刻板印象，將大水槽的天花板拿掉、引入自然光線。

「在天氣好的時候，當太陽光灑下來，裡面的魚看起來都閃閃發亮，海豚看起來也非常有精神、活力充沛的樣子，的確讓大家有煥然一新的感覺。」手嶋一雄這樣解釋。

不過，充足的陽光與營養也讓浮游生物大量增長，產生「赤潮」的情況，大水槽的能見度剩下不到30公分，「大家都嚇到了，而且當時距離開幕沒剩多久時間」，所幸在最後一刻，手嶋一雄仍趕在開幕前將「赤潮警報」解除，但此插曲讓他留下了深刻的印象。

Xpark館長自評優勢 與參觀者「距離更近」

「不知道大家還記不記得，3年前Xpark開幕時，大水槽的水也是有點霧霧的，那是因為在台灣也發生一樣情況，我來不及在開幕前把水質恢復原狀。」手嶋一雄略帶尷尬地說。

如今的Xpark依然人氣很旺，尤其是到了暑假，吸引許多父母帶著小孩來玩，手嶋一雄自評，Xpark能成功打入台灣市場，優勢就在「距離更近」。

他口中的「距離近」分為兩個層次。首先，台灣其他水族館地點位在較遙遠的地方，以交通便利性來說，Xpark大勝。第二，其他水族館的腹地大，但反而會讓參觀者覺得跟生物有一段距離，「Xpark精緻小巧，所以參觀者跟生物的距離可以很近」。

最後，手嶋一雄說明，Xpark提供的是沈浸式體驗，看著大水槽就有一種潛入海水的感覺；進到珊瑚水槽就像進入東北角海裡的珊瑚礁群一樣；走到亞馬遜區就好像步入亞馬遜叢林；看到了海豹，就好像跟著牠們一起躲到冰山下面一般。

這座不管放在台灣或是日本都相當有自己獨特性的水族館，在今年迎來3周年，儘管來台期間一度因為疫情被打亂腳步、休館長達2個半月，但台灣橫濱八景島Xpark董事長荒川潤表示，所有工作人員都積極將此威脅和挑戰轉化為力量，未來也希望以在日本累積的30年經驗為基礎，為台灣人帶來更多笑容。

而負責領航Xpark的手嶋一雄，在水族館工作已經長達27年，被問到是否準備要退休了？他回答：「還沒、還沒，我才53歲，60歲才是法定的退休年齡。但就算真的到了60歲，只要有地方需要我，我就會繼續努力工作。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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