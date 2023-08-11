他20歲靠一檔智邦30萬翻6百萬！用科學化投資8年後擁3千萬：現在5成資產放ETF

【撰文．彭蕙珍】

8年5班的小路（本名黃凱鈞）考上大學後遇到兩個震撼教育，一是母親為了讓他體驗什麼是「社會」，幫他繳完第一個學期的學費後，就要他以後靠自己，「我馬上面臨生存問題？我要怎麼活下來？」於是到補習班教書，賺取生活費。 二是擠進「職場生存學」全校最紅的選修課，「這堂課老師出了名的嚴格，上課要打卡、遲到一分鐘就會被當，還要著正裝。」 最受用的是學會規劃財務，「老師告訴我們出社會有那些支出，如孝親費等10~20項，我才知道光靠老師收入根本沒辦法，只好另謀他路。」 小路體認到現實社會的狀況後，開始學習股票投資。花9年從30萬滾到2~3千萬。他從沒上過班，靠著多年苦心研發的科學化投資，才28歲就財富自由。

進入大學的小路已四處找尋賺錢機會，他喜歡到誠品看書，「翻到一本日本人寫的《K線日記》，給我的啟蒙是好像可以透過分析線圖賺到錢。」

在一堂課上，他聽老師說黃金開採成本一盎司約1200美元，「那時候黃金現價一盎司才1300美元，我將存款5萬全部投入，想說能賠有限。」半年後，賺到1萬多元。

自此，他對投資產生興趣，「我一定要在這領域更加努力鑽研。」

買聯發科慘賠 走科學化交易

他在PTT股票版看到很多人討論華亞科有併購下市題材，也跟著買。這是他「人生中的第一檔股票」。剛好存到13萬，全部all in。買進後，果真連續2~3根漲停板。

只是新手的好運並沒有持續。後來大膽買進300多元的聯發科，沒料想到大盤開始下跌，股價跟著跌，最後忍痛出場，慘賠30~40萬。

這次經歷，他開始反省，並思考投資方式，「我不想要再經歷地獄事件。」

對他來說，這是很好的轉捩點。開始積極朝科學化交易，不再情緒化投資，「我研究演算法、策略、回測。」

他在最近出版的《投資別在情緒化—讓數據說話，用科學方法讓本金百倍奉還》一書中，詳訴一路研究的歷程。

靠智邦賺進一桶金 大三就有600萬

真正讓他賺到第一桶金的是智邦。2015年在智邦股價13元時買進，因為很看好，還用權證加碼，以槓桿操作，30~40萬本金1年多就滾到600萬。

怎麼選到這檔股票？小路解釋，他會看營收、獲利，在均線糾結還沒上漲的時候買進。「第一批是買在13元，後來在17元加碼，我印象深刻是那次早上9點剛上完體育課，立刻衝去拿手機，老師問我為什麼這麼急？我說我要買股票。」

年輕、未脫稚氣的小路坦言：「老實說有點運氣成份。」因為股市變化太多，他更希望能秉除情緒干擾，以理性方式投資。

為念財金所 考取4張專業證照

「我想走財經領域、想充實專業，去考台北商業大學財務金融所。」123位考生，錄取7位，非本科系的小路以第3名成績錄取。

他說自己在大學時就寫財經專欄、錄影片，為了考研究所，取得普通業務員、高級業務員、期貨業務員、投信投顧業務員等4張專業證照，做足功課。

在研究所時期他補足財經專業知識，「很多人覺得艱澀難懂的名詞，如每股盈餘、股價淨值比、存貨、庫存…，接觸後會發現其實沒有那麼難，而且財務名詞可以很忠實反應一家企業的經濟狀況、看懂一家公司的營運。」

這段時期，他開始用穩健的方式投資，平均年化報酬率大約10~20%，讓資產緩步增加。

照紀律進出場 躲過美股熔斷

離開校園的小路，當起專職投資人，靠著科學交易，成功躲過2020年3月的股災。他解釋，2020年1月大盤已經跌破所有的線，「因此，我將所有的單都賠錢出場。」

美股熔斷時，他只進場買一檔定存股—神達，「定存的思考是比誰買得低，我連續接了兩支跌停板。」

台股跌深反彈後，他在9600點進場。全球股市迎來幾十年後才出現的瘋狗浪行情。2021年他成為航海王、鋼鐵人、蜘蛛俠（紡織），「我買20多元的長榮海運。」

「學生時代賺到1千多萬，那一波累積到快3千萬。」

他的科學化投資、策略交易方法如下：

一、選股：

1. 股價淨值比<1：股價相對便宜的訊號。

2. EPS創近4季新高。

結合上述兩種選股指標，就可以得到：公司獲利數字創近期新高且股價低於淨值的好公司。

二、交易訊號：

一檔公司股價突破、創下100日新高，且位階還屬於中偏低的狀況時，可幫投資者創造相當正報酬。

三、停損、停利：

7%停利與7%停損。以風險報酬比1：1的狀況來設計，搭配券商平台提供的智慧單功能，即可達到不盯盤也能紀律化的交易體驗。

5成資金放在ETF 投資更要穩

當資產達到一定規模時，小路更追求「穩健」。他將資金分為三等分：

1. 5成資金放在ETF。選擇高息標的，分別買進三檔ETF：0056、00878、00713。每年約領80萬股利。

2. 3成做股票短線和波段。用科學交易選股，「我很清楚這是投機交易，不會佈局很多錢。」

3. 2成做外匯保證金。這是他的碩士論文主題，不過，槓桿大、風險高，只佈局2成。

年紀輕輕就在股市賺到千萬元，小路並沒有野心想要滾到上億資產。他一再強調：「風險是專業投資者極度重視的。」現在的他，希望能分享更多自己的交易策略及邏輯，幫助更多人實現財富自由。

本文授權自今周刊，原文見此。

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