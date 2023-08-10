聽新聞
test
0:00 / 0:00
圖／日本7-11梅香飯糰「整隻大蟑螂」包緊緊！供應商道歉也救不回 市值被嚇走近5億元
【文．林依榕整理】
向來以高標準食安自豪的日本，近日卻被爆出，7-11超商所販售的一款梅香飯糰，竟然包著一隻超級完整的大蟑螂，引起當地社會關注。雖然日本7-11和飯糰供應商火速道歉，仍難挽回下跌的股價，其中供應商甚至市值瞬間蒸發超過4億台幣，創下10個月以來最大跌幅紀錄。
綜合外媒報導，日本琦玉7-11縣所販售的一款紀州南高梅飯糰，被消費者發現包了一整隻大蟑螂，毛毛的蟑螂腳讓人看了頓時食慾全消；無獨有偶，也有別的客人發現另一款飯糰，也包了紅豆大的小蟑螂。
消息一出，引發日本民眾對食安的隱憂，有的人覺得看了好噁心，怎麼店員上架都沒有發現，直呼以後不敢買7-11的飯糰了；但也有的人認為，整隻大蟑螂要包在裡面不太可能，懷疑是惡整的合成照。
對此，日本7-11緊急發聲明致歉，證實了確有此事，宣布回收同一生產線上近2000個產品，同時也承諾會再加強品質管理，避免類似狀況再發生，但股價仍一度下跌約1.1％。
而製造飯糰的大型鮮食廠商WARABEYA NICHIYO也致歉，表示相關生產線已經全面停止作業，徹底進行清潔殺菌、實施除蟲燻蒸處理。
WARABEYA NICHIYO大半銷售額的主要來源，是幫日本7-11製作便當和飯糰等食品，但這次的蟑螂事件不僅重創了商譽，股價一度暴跌8.6％，最後收跌近5%，公司市值約蒸發了21億6700萬日圓（約新台幣4.8億）損失慘重，也讓日本一直以來相當自豪的高標準食安被打了一大巴掌。
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
276萬花旗卡友「這天起」換星展卡！還沒收到卡？權益會變？換卡步驟一次看
兆豐金、永豐金...6檔金融股本周除權息，這2檔現金殖利率逾3%！還能存股？「最壞情況已過」
睡覺聞「7種香氛」，研究：記憶力增強226％...預防失智，吃對食物能比實際年齡年輕14歲
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言