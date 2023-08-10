圖／日本7-11梅香飯糰「整隻大蟑螂」包緊緊！供應商道歉也救不回 市值被嚇走近5億元

【文．林依榕整理】

向來以高標準食安自豪的日本，近日卻被爆出，7-11超商所販售的一款梅香飯糰，竟然包著一隻超級完整的大蟑螂，引起當地社會關注。雖然日本7-11和飯糰供應商火速道歉，仍難挽回下跌的股價，其中供應商甚至市值瞬間蒸發超過4億台幣，創下10個月以來最大跌幅紀錄。

綜合外媒報導，日本琦玉7-11縣所販售的一款紀州南高梅飯糰，被消費者發現包了一整隻大蟑螂，毛毛的蟑螂腳讓人看了頓時食慾全消；無獨有偶，也有別的客人發現另一款飯糰，也包了紅豆大的小蟑螂。

#セブンイレブン



2023/8/4 埼玉県内店舗で販売した『チャーハンおむすび』にゴキブリ混入で謝罪



『梅香る混ぜ飯おむすび 紀州南高梅』も混入



弁当惣菜製造下請け会社



わらべや日洋食品 大宮工場で作られたもの、3日、4日に埼玉県内の一部店舗で販売



●製造食数は1972食



送料着払で送れとｗ pic.twitter.com/5ypfJXJjR8 — 美人局 (@kudomi29) 2023年8月4日

消息一出，引發日本民眾對食安的隱憂，有的人覺得看了好噁心，怎麼店員上架都沒有發現，直呼以後不敢買7-11的飯糰了；但也有的人認為，整隻大蟑螂要包在裡面不太可能，懷疑是惡整的合成照。

對此，日本7-11緊急發聲明致歉，證實了確有此事，宣布回收同一生產線上近2000個產品，同時也承諾會再加強品質管理，避免類似狀況再發生，但股價仍一度下跌約1.1％。

而製造飯糰的大型鮮食廠商WARABEYA NICHIYO也致歉，表示相關生產線已經全面停止作業，徹底進行清潔殺菌、實施除蟲燻蒸處理。

WARABEYA NICHIYO大半銷售額的主要來源，是幫日本7-11製作便當和飯糰等食品，但這次的蟑螂事件不僅重創了商譽，股價一度暴跌8.6％，最後收跌近5%，公司市值約蒸發了21億6700萬日圓（約新台幣4.8億）損失慘重，也讓日本一直以來相當自豪的高標準食安被打了一大巴掌。

本文授權自今周刊，原文見此。

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