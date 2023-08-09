張忠謀一句「無法控局面有點遺憾」 陸行之3解讀：把92歲老董請回太殘忍

【文．林韋伶】

紐約時報日前專訪台積電創辦人張忠謀，在這次3小時的訪談過程中，張忠謀表示自己在2018年退休，當時的時間點是合理的，「這是由技術而不是政治驅動的」，但張忠謀也坦言，現在台積電面臨地緣政治挑戰之際，他對自己無法掌控局面感到有些遺憾。

對此，知名半導體分析師陸行之在臉書上寫道，他很想知道張忠謀說在台積電面臨地緣政治之際，他不能坐在駕駛座上感到什麼遺憾？是沒有參與感的遺憾，還是可以做得更好的遺憾？

陸行之說，從台積電今年股價表現是自己投資組合中最差的一個來看，「我認為是後者」。

「但言而總之，要把92歲的老董請回來，是太殘忍，不可能也不用妄想，我們還是希望劉董(劉德音)和魏總(魏哲家)，能趕快從這次地緣政治及下行週期中學習經驗，不要再讓股東失望了」。

陸行之也說，要請粉絲們不要再說他老吐槽台積電，「我是愛之深，責之切，看看今年台灣整體投信基金公司淨賣超了多少台積電（最不看好台積電的就是很厲害的台灣投信基金經理人），外資至少還有進有出」，陸行之說：我是一張沒賣。

台積電落腳德國真有譜！董事會核准投資34億歐元

台積電於周二（8/8）董事會通過多項議案，其中最吸睛的就是核准於不超過歐元34億9993萬元（約美金38億8490萬元，也就是約新台幣1234億元）之額度內，投資由台積電主要持股的德國子公司European Semiconductor Manufacturing Company（ESMC）GmbH，以提供專業積體電路製造服務。

回顧台積電董事長劉德音在6月股東會時，對德國設廠一事還保有一些模糊空間，由於考量當地供應鏈不成熟與人力供給恐不足的問題，劉德音仍在與德國政府討論補助金額，且強調希望「不要有條件」，顯然是被美國設廠經驗嚇到。

與Bosch、英飛凌、恩智浦合資 ESMC落腳德國德勒斯登

值得注意的是，相較起台積電在美國亞利桑納州的廠是全資持有的子公司，在德國廠選擇與羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛淩科技股份公司（Infineon Technologies AG）和恩智浦半導體（ NXP Semiconductors N.V.）共同投資。

這間落腳德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company, ESMC），將以提供先進半導體製造服務為主要任務。台積電指出ESMC代表著300mm晶圓廠興建計畫邁出了重要的一步，支援汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求，其最終投資定案尚待政府補助水準確認後決議。此計畫依據《歐洲晶片法案》（European Chips Act）的框架制定。

籌備中的合資公司經監管機關核准並符合其他條件後，將由台積公司持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股權。透過股權注資、借債，以及在歐盟和德國政府的大力支持下，總計投資金額預估超過100億歐元。該晶圓廠將由台積公司營運。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產。

台積電總裁魏哲家表示：「本次在德勒斯登的投資展現了台積公司致力於滿足客戶策略能力和技術需求的承諾，我們很高興有機會加深與博世、英飛凌和恩智浦半導體的長期合作夥伴關係。歐洲對於半導體創新來說是個大有可為之地，尤其是在汽車和工業領域方面，我們期待與歐洲人才攜手，將這些創新引入我們的先進矽技術中。」

想領台積電季配3元股利 最後買進日12/14

在董事會上同時通過核准配發2023年第二季每股現金股利3元，其普通股配息基準日訂定為2023年12月20日，除息交易日則為2023年12月14日。依公司法第165條規定，在公司決定分派股息之基準日前5日內，亦即自2023年12月16日起至12月20日止，停止普通股股票過戶，並於2024年1月11日發放。

此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證，除息交易日亦為2023年12月14日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2023年12月15日。

同時間，台積電董事會也核准資本預算約美金60億5950萬元，內容包括：1.廠房興建及廠務設施工程；2.建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能。最後，董事會也核准於不超過美金45億元額度內，增資百分之百持股之子公司TSMC Arizona。

台積電股價跌跌不休 惟外資圈仍看好其後市

從台積電股價表現方面來看，台積電股價從7/20法說會前最高591元，一路走跌至周二8/8的552元，是兩個月來新低，讓不少投資人悲嘆到底台積電要跌到何時去。

對於台積電在法說會上示警「終端市場需求疲軟」、「除了AI以外都不好」的負面消息，主要外資券商仍給予台積電股票「買進」或「優於大盤」的評價，且多數維持股票目標價在600元到740元的區間不變，僅2家外資小幅下修台積電股價目標價。

對於台積電法說會後股價走跌，外資圈早有心理準備，在台積電的研究報告上寫著：「台積電營運熄火這次可能真的要進入尾聲了，短期內如果股價回跌建議逢低加碼。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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