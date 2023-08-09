張忠謀1句話催生！這群從實驗室出來的工程師 花34年造自動化軍火庫

【撰文‧張如嫻】

34年前，盟立從工研院機械所獨立出來，但一群待慣實驗室的人根本不懂做生意。他們如何從一家被看衰的公司，成為物流倉儲到半導體製程，都仰賴的自動化設備大廠？

走進全球最大半導體封測廠，不僅作業員繁忙，頭頂上一台台如纜車般的「天車」，也在軌道上走個不停，忙著拿起裝有晶片的黑色傳輸盒（FOUP），再運送到指定封裝機台上，它們根據事先設計好的路線運行，一台車一天的搬運里程，動輒上百公里，且得配合製程連續運轉9千小時，不能發生故障。

替封測廠打造上述重要自動化設備的，就是今年已34歲的盟立。

1989年，盟立從工研院機械所獨立出來，專做機械手臂、自動倉儲系統、物料搬運車等自動化設備，目前客戶涵蓋電子代工廠廣達、食品廠義美、電商業者網家和面板雙虎友達、群創等，近年來再進軍半導體業，陸續拿下台積電、日月光的訂單。這群從實驗室出來的工程師，是怎麼讓盟立成為台灣「護國群山」仰賴的自動化設備大廠？

張忠謀約談40分鐘勸進

打開盟立創業之路

時序拉回1989年，工研院的機器人研發技術已屬國內領先，院內希望將成果商業化，而這項任務，就落在時任機械所副所長、現為盟立董事長的孫弘身上。「但我才剛當上副所長，又沒商業經驗，就寫了簽呈說我不適合。」

這封簽呈到了當時工研院董事長張忠謀的手裡，沒想到，平時開會比較容易沒耐性的他，特別約見孫弘，兩人談了40分鐘，張忠謀竟然全程和顏悅色，並告訴孫弘：「沒問題，你一定可以的。」這場會談，讓孫弘決定接下任務，帶著108名機械所員工，成立盟立，「我也希望工研院的技術能協助台灣業界。」他說。

雖然具備技術能力，但盟立成立之初並不被看好，甚至有媒體直接預言，公司會在兩年內倒閉。不過外界看衰其實有理，一群在工研院實驗室待慣的工程師，根本不懂做生意，開發出來的產品也不符合客戶實際需求。孫弘就曾拜訪一家電子大廠，對方卻說：「工研院做出來的東西我們不敢用！」原因就是盟立的產品都在實驗室開發，缺乏產業應用實績，沒人想當白老鼠。

為了突圍，盟立先從代理日本自動化設備起家，自己則當系統整合商，一面學習國際大廠如何把產品商業化。「做實驗一萬次，有一次成功就覺得自己成功了，但商用產品只要出錯一次，別人就認為你失敗。」孫弘發現，日本廠的產品，都是根據客戶需求和使用狀況設計功能，例如飲料廠的貨物都用紙箱裝，自動化設備在傳輸時，紙箱容易因摩擦力不夠滑落，因此得在機器上貼膠膜，增加摩擦力。

於是，盟立開始調整自家產品，還從跟原廠的交流中得知，哪些零件維修頻率較高、消耗較快、要去哪裡買，不怕客戶要用時缺貨。經過兩年改良，盟立做出第一款可以商用的自動化倉儲系統（AS／RS），第一家客戶就是廣達。

1990年，廣達林口廠正好需要自動化設備，孫弘拜訪廣達董事長林百里爭取機會，他坦言這是盟立第一次把產品應用在業界，沒想到林百里卻爽快答應：「沒問題！我們可以做全世界最好的筆記型電腦，你一定也可以建最好的自動倉庫。」林百里的話猶如定心丸，也讓盟立在自動倉儲有了實績。

靠著代理與自家產品漸漸打開市場，盟立終於在成立第四年轉虧為盈，早期客戶多以物流、食品廠等傳產為大宗，直到2005年他們發現新市場——面板業。

開發面板廠無塵室設備

營收屢創新高

面板廠的材料與製品既大又重，以前都是人力推車運送，但隨著消費者對面板尺寸需求愈來愈大，工廠也得仰賴自動化設備，這讓盟立看到商機。他們先從擅長的物流運輸產品切入，研發出能抗靜電的輸送帶，在加工站之間運送玻璃基板，由於品質不輸日本競爭對手、價格又比日本貨便宜，不少客戶願意買單。

然而，輸送帶技術門檻並不高，面對後進者的競爭，盟立又把目光看向面板廠無塵室的儲存及傳送設備（Stocker）。這是一個如移動式貨架的機器，負責玻璃基板原料、在製品或成品的儲存管理、運送，看似普通，卻非常難做。

一片玻璃基本的厚度只有約0.7毫米，寬卻達3公尺，比一般雙人床還大，且運送過程和存放時都不能有震動。於是，盟立把輪子改為可以吸附震動的塑膠材質，而每個輪子的行走速率還必須一致。再來，這些玻璃講求乾淨無塵，因此機器底盤得裝上吸塵器，吸走設備走動產生的微粒，上方還要有過濾過的乾淨氣流向下吹，避免灰塵揚起。

耗時超過3年，盟立終於在2014年，開發出面板六代產線專用的「無塵室儲存及傳送設備」；2017年則研發出10.5代線專用，能運送更大尺寸的玻璃，它不但在國內市占第一，連中國業者都主動上門。2018年盟立營收創高，就有六成來自面板廠，包括中國面板巨頭京東方、華星光電，目前當地10.5代面板廠，有3成都是盟立的客戶。

「既然我們可以做面板廠無塵室設備，那另一個無塵室用最多的，就是半導體。」2016年，孫弘再鎖定半導體業，投入天車系統（OHT）的研發，但是相比物流、面板用的自動化設備，半導體廠對機台的要求更嚴格。

例如，天車要求移動速度更快，但震動程度要更低，而且面板廠需要設備連續運轉3千到4千小時不故障，半導體廠的要求卻是9千小時，也就是每天24小時、全年無休，不但不能當機，一旦發出機台過熱、低電量等異常警報，系統還必須在30秒內自動解決。

所以，盟立在系統內加了人工智慧（AI）預知保養功能，讓AI從機器運作模式，預測它在未來兩、三個月可能的健康狀態，預先安排保養。天車完成後，則是連續測試72小時，確保功能正常才能出貨，就連賣出設備，還要派人進駐跟著生產，確認整個系統能穩定運作，「我們的人在裡面一到兩年都是常態。」

從封測廠「天車系統」起步

挺進半導體業產業鏈

盟立總共花超過3年研發出天車系統，並從半導體的後端製程、也就是封測廠入門。孫弘解釋，封測廠過去都由人工搬運、手動將資料輸入電腦，直到客戶要求生產流程必須自動化。然而，封測廠房普遍老舊、高度矮，需要的天車必須特別訂製，但日本原廠又不願做，等於給了盟立機會，他們就從封測廠一步步打進半導體市場。

如今，盟立已成為護國群山自動化設備軍火庫，台積電、聯電、日月光、欣興等半導體業者、載板大廠都是客戶。「盟立已經不是一個只做設備的公司」，孫弘補充，公司已開始提供完整解決方案，能配合客戶需求搭配軟硬體，像是用AI檢測機器健康狀態，就替客戶避免了製程中斷的風險。

工研院產科國際所組長岳俊豪指出，台灣自動化設備技術起步較晚，在國際市場上難與日本、歐洲大廠競爭，但可以透過提供全方位解決方案，或開發新技術突圍，譬如盟立的新產品、可在地面運作的晶圓傳送設備，或如廣達旗下達明機器人的協作型機器人。

「科技變化太快了，以前的經驗還可能變成包袱。」孫弘說，以前的自動化設備只要寫寫程式、用電腦整合、管理製程就好，現在如果沒導入AI，「客戶眼睛都不抬一下。」對盟立來說，追著科技革新腳步既是挑戰，也是他們能有今日成績的關鍵。接下來，盟立打算往半導體前端製程邁進，同時布局中國氫能車、電子代工物流市場，「現在更要拚命地跑在前面啊！」孫弘說道。

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