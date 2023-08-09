嚴陳莉蓮用國產輕油電車 揭新能源車藍圖！裕隆近年轉型策略一次看

【撰文‧黃阡阡】

裕隆執行長嚴陳莉蓮接任已經5個年頭，先是大動作打虧，再帶領團隊務實轉型，5年的期中考也將檢視，這場轉型的成果能否帶著裕隆老店，迎向下一個70年。

8月2日，成立超過40年的苗栗三義裕隆車廠內，搭起喜氣紅色拱門，除了迎接國產X-TRAIL輕油電的下線，更歡慶裕隆70周年。5年前，接下裕隆集團掌舵重任的執行長嚴陳莉蓮，這天以一襲黑色正裝腳踩招牌紅鞋，她率集團一級主管強調，「我相信今天下線的X-TRAIL輕油電新車，一定能為裕隆與裕日車帶來長紅業績！」

值得一提的是，嚴陳莉蓮這天特別帶上鮮少亮相的一雙兒女Michelle、John，一同為X-TRAIL輕油電新車見證，更複製了1986年第一部國產汽車「飛羚一○一」的下線典禮畫面，象徵了傳承的意義。

1953年成立的裕隆汽車，從新店工廠開始累計生產超過270萬輛國民車款，在國內汽車工業發展史上，創造出無數的經典代表作。

但裕隆走過輝煌時期後，也面臨轉型改革壓力。受兩岸車市急凍、自主品牌納智捷虧損影響，2018年底因丈夫、裕隆集團前執行長嚴凱泰辭世，扛下4千億元裕隆江山的嚴陳莉蓮，隔年一次性勇敢認虧、提列244億元虧損，雖然創下裕隆成立以來最嚴重虧損紀錄，但也從這刻開始，裕隆轉型的引擎加速啟動。

「70年前，我的公公嚴創辦人（嚴慶齡）與婆婆吳總裁（吳舜文）創辦裕隆汽車，自此開啟台灣汽車工業發展，這70年來，裕隆汽車即使遇到困難，也不敢忘記創辦人與總裁的造車理念。」除了感性提到公婆，嚴陳莉蓮也強調，「面對未來，我會持續帶領裕隆集團各事業體轉型升級，共同迎向新能源車及移動服務的新趨勢。」

而「新能源車」及「移動服務」也是裕隆集團正全速前進的方向，所有的轉型成果，在70周年都得交出成績單。

車業高層不諱言，「今年就是裕隆轉型以來的期中考，當然從新能源車款與銷量來看確實小有成績，但汽車業這幾年變化快速，相信對於裕隆團隊的壓力不小。」

裕隆70周年，嚴陳莉蓮正向市場端出三盤大菜。

新能源車款齊發

第一盤大菜，是新車款。瞄準新能源車的裕隆，先以納智捷品牌純電車n⁷打頭陣，提供國內目前預購價在百萬元內的平價電動車，共吸引2.5萬張訂單。納智捷董事長左自生透露，目前按計畫進行，希望如期在年底前有好消息。

此外，中華車旗下的MG憑藉HS PHEV馭電版、HS 1.5T旗艦版兩款車型切入市場，交出亮眼的成績單，預計八月再推出新的小型跨界休旅車，銷量可望再創高峰外，中華汽車今年也推出長里程版電動菱利，布局新能源車態勢相當明顯。車業人士分析，近年MG品牌積極朝向電動化發展，未來中華車導入MG純電車的機會也是勢在必行。

不只兩大品牌，廠慶這天特別推出第一輛國產化X-TRAIL輕油電車款，這是第一款採用輕油電技術的國產車款。對裕隆集團而言，在納智捷推出純電車後，集團旗下又迎來X-TRAIL輕油電國產化，讓裕隆新能源車藍圖更加完整。

打造移動服務生態系

積極投入「移動服務」的生態系建置，是第二盤大菜。除了充電事業體裕電，今年新建置一百座充電站，累計充電樁數量推升到四千支；今年6月裕融公司斥資9.5億元入股觔斗雲聯網科技，即LINE TAXI，直接擁有約280萬會員用戶數，目前仍待公平會核准，屆時將與和泰汽車的yoxi品牌對決。

事實上，在移動服務整合上，裕隆高層主管也透露，2023年將是集團整合資源力度最強的1年，包括串聯充電、保修、租賃、金融、保險、二手交易以及OTA（Over the Air Technology）雲端服務，為的就是幫電動車生態系暖身。

「裕隆城」試營運倒數

至於第三盤大菜，則是裕隆集團跨足不動產的大型指標案「裕隆城」，9月展開試營運。據了解，裕隆城共規畫1.9萬坪、9層樓的商場空間，主要由誠品生活策畫，除有全台最大間誠品，也引進新店首家IMAX威秀影城進駐，裕隆自行招商部分也皆已完成，未來每年租金收入可達3至4億元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，裕隆城是2018年左右要打造的住商混合指標大案，當時市場外傳住宅每坪單價挑戰百萬元，但嚴陳接掌後隨即喊卡，改為純商場，回頭來看相當務實，「裕隆城在新店、文山一帶具有真空市場優勢。」

廠慶尾聲，嚴陳莉蓮這樣向記者說，「現在體力不如以前，但三分球的準頭還是不錯！」換了一個舞台，但她帶領的裕隆轉型，準頭依舊不減當年球場上的風範，「現在要讓自己保持足夠的活力，才能面對事業的挑戰。」

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