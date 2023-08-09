《Barbie芭比》轟炸全球！這場「粉紅色浮誇」鬧劇 怎靠3個精心策略海撈票房？

【文．翁申霖】

7月21日上映的電影《Barbie 芭比》，粉紅風暴席捲全球，上映10天票房衝到7.75億美元（約243億元台幣），在全美甚至世界各地掀起話題，成為一股文化現象。究竟品牌歷史逾60載的「芭比娃娃」（Barbie），如何在影史上留下輝煌的一頁？ 這部賣座鉅片也被專家譽為是「年度最佳行銷傑作」（Marketing Campaign of the Year），它做對了哪些事？背後全拜芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel）與製片商華納兄弟（Warner Bros）精心策畫的行銷策略所賜。

芭比娃娃（Barbie）是由美國玩具公司美泰兒（Mattel）所製造，在1959年3月9日舉辦的美國國際玩具展覽會（American International Toy Fair）上首次曝光。

Giant blowout party ✅

Planned choreography ✅

New #BarbieTheMovie Trailer ✅

Only in Theaters July 21. pic.twitter.com/5FCuoIvYRR — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) 2023年5月25日

電影《Barbie 芭比》是一套後現代喜劇，由憑著《Little Women她們》、《Lady Bird淑女鳥》等作品獲三次奧斯卡提名的導演Greta Gerwig所執導，身兼監製及主角的小丑女瑪格・羅比（Margot Robbie）則攜手萊恩・葛斯林（Ryan Gosling），飾演芭比（Barbie）和肯尼（Ken），兩人原身處在完美的粉紅色烏托邦，卻因一連串意外，讓芭比和肯尼走入真實世界尋找真相；在現實世界的經歷，讓他們開始省思自我和身分認同的問題。

路透

據統計，《Barbie 芭比》在台灣首週票房突破2300萬元，根據《DEADLINE》報導，截至週日（7/30），《Barbie 芭比》全球票房收入已經來到7.75億美元（約243億元新台幣），不僅創下2023年來最高首映賣座數字，在北美地區更是打破多項票房紀錄，包含2023年最高首周票房、2023年最高單日票房、女性導演執導電影最高開片紀錄等。

這項爆炸性成功，在世界各地掀起粉紅浪潮，也證明芭比在全世界有著跨世代的影響力，製片商與製造商做對了哪些事？

成功關鍵1：跨越多元文化引共鳴

根據《市場觀察》（MarketWatch）報導，紐約史登商學院（NYU Stern School of Business）行銷學教授Adam Alter指出，「芭比這部電影跨越眾多文化，以歡樂、同樂、享樂的長青主題，訴諸最基本的人類動機（Human Motivation），如此打動人心的行銷攻勢有助於引起觀影者的共鳴。」

Capturing the vibrant spirit of #Pride nationwide! 🌈 This June, WBD employees came together to celebrate the LGBTQ+ community at Pride parades throughout the US. Check out some of the highlights, and join us in standing #AlwaysProud this month and beyond. pic.twitter.com/ZMvDx9wOWR — Warner Bros. Discovery (@wbd) 2023年6月29日

《Barbie 芭比》有意塑造在觀影時刻，暫時拋開疫情導致的集體創傷、美國政治兩極對立，以及經濟衰退等現實煩憂。

是否也曾有其他品牌以如此行銷方式獲得巨大成功？答案是：「可口可樂。」

Adam Alter表示，「可口可樂以傑出的手法，釋放快樂、陪伴、與家人和朋友共聚的氛圍。若能有效運用那些非常基本的主題，便大有機會引起廣大閱聽人的共鳴。」而美泰兒製造出的芭比，也正是繼可口可樂之後，全球第二最多人認識的品牌。

45) Clothing retailer @ZARA not only dropped a Barbie movie line, but also made their packaging look super branded and cool



(H/T @KatieColbourne & @VikkiRossWrites ) pic.twitter.com/U1tOrMXyJg — Moshe Isaacian (@MosheIsaacian) 2023年7月20日

成功關鍵2：鋪天蓋地的行銷攻勢

《Barbie 芭比》的行銷攻勢幾乎鋪天蓋地而來，製片商在Airbnb上實際刊出一間「芭比夢幻屋」（Barbie Dreamhouse）出租，地點位在美國加州馬里布（Malibu）；微軟（Microsoft）甚至發佈一款客製化芭比Xbox Series S.遊戲機。

▲（圖片來源／Airbnb）

聯名合作的商品更是琳瑯滿目，粉紅色商品包括寵物食品、鞋子、居家用品、髮飾和溜冰鞋等，從夢幻芭比豪宅、芭比咖啡館、時尚流行風格「#Barbiecore」，到生活所需的用品，無處不在的粉色世界，這股粉紅風潮完全淹沒整個社交媒體，「芭比幾乎模糊了現實世界與電影世界的界線」，成為文化現象的一部分。

華納兄弟全球行銷總裁Josh Goldstine接受《Variety》雜誌訪問時說道，利用「麵包屑策略（breadcrumb strategy）」，一點一點地釋出片中一小部分元素，讓電影情節保持神秘，有如撒麵包屑似地沿途透露一丁點線索，在社群媒體上自然得以激發群眾好奇心並引發討論。

《Barbie 芭比》光是行銷預算就高達1.5億美元（約47億元新台幣），甚至超越製片成本，讓品牌行銷專家Moshe Isaacian與羅格斯商學院（Rutgers Business School）行銷學教授兼系主任Kristina Durante都直呼：「芭比的行銷真的太瘋狂了！」

The devil works hard, but @Barbie’s marketing team is INSANE



Small visual thread of all their awesome work as of late: — Moshe Isaacian (@MosheIsaacian) 2023年6月26日

成功關鍵3：「安全」方式觸碰沉重議題

「《Barbie 芭比》探討平等、身體意象、幻想、多元性、交織性（intersectionality）、政治，以及父權遺毒等較嚴肅的議題。」

Kristina Durante表示，此時此刻，這是身處在多重社會分歧下所面臨到的問題，但《芭比》卻以相對輕鬆的手法描繪這類沉重議題，無意加深性別對立，它用繽紛有趣、溫和又不失態度的方式，闡述對各種權利的論點。

《芭比》可說是一場精心構建的「粉色浮誇」正經鬧劇。

歐新社

最叫好年度電影同日上演

創造「芭比海默」現象

除了《芭比》颳起一陣粉紅旋風，曾打造出膾炙人口《全面啟動》、《星際效應》、《黑暗騎士》、《TENET天能》等鉅作的諾蘭（Christopher Nolan），也在同日推出首部傳記電影《Oppenheimer 奧本海默》。

兩部風格、類型、劇情迥異的的電影同步上映，無論是製片規模，亦或是演員陣容，都花費大量的人力、財力、物力創造，成為今年備受矚目的兩大作品；因此不少觀眾會在同一日購買《芭比》和《奧本海默》，花上一整天的時間留在戲院，觀看兩大鉅作，成就「芭比海默」（Barbenheimer）現象。

而「芭比海默」熱潮的興起，同時也是因為巨星湯姆・克魯斯（Tom Cruise），購買兩部電影的票前往觀看，進而造成熱議。但阿湯哥自己的新片《不可能的任務：致命清算 第一章》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）則沒能維持穩健後勁，光是首映票房就比預期更弱，如今再以相當大差距退居第3名，輸給《芭比》和《奧本海默》。

有分析師認為，湯姆・克魯斯主演的《不可能任務》不再被觀眾捧在手心上，是因為已厭倦層出不窮的續集、前傳、重啟等，包括《不可能的任務》、《印第安納瓊斯》、《玩命關頭》等幾乎了無新意，更多觀眾進戲院支持「芭比海默」，足以顯示他們想看更新鮮的東西。

針對兩大鉅片同時上映，兩部電影的演員都友善地鼓勵觀眾在同一天觀賞兩部電影；《奧本海默》主角席尼・墨菲（Cillian Murphy） 對此表示，「兩部由優秀電影人製作的傑出影片將在同一日上映，你可以在戲院裏度過一整天，還有什麼比這個更好的呢？」

也因為風格差異太大，如此史詩級的對決讓網路上興起一波「芭比海默」的迷因，更為兩部電影票房推波助瀾，佔據排行榜上第一、第二。「芭比海默」的成功，連經典名作《教父》（The Godfather）導演法蘭西斯・柯波拉（Francis Ford Coppola）都向其致敬，將兩部票房大成功稱之為「電影的勝利（Victory for Cinema）」。

無論是色彩繽紛的《芭比》，還是黑白冷調的《奧本海默》，都讓人重拾戲院的美好時光；在片商的精心策劃下，「芭比海默」於疫情後催生出的驚人票房，締造多項紀錄，或許會在電影歷史中添上一筆。

本文授權自今周刊，原文見此。

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