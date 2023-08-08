兆豐金、永豐金...6檔金融股本周除權息 這2檔現金殖利率逾3%！「最壞情況已過」

【文．黃明惠 整理】

存股族最愛的金融股，本週有6檔搶搭除權息末班車，以日期順序來看，分別為永豐金(2890)、合庫金(5880)、兆豐金(2886)、彰銀(2801)、元大金(2885)以及第一金(2892)。 由於今年來金融除權息表現不錯，加上法人認為去年金融機構因防疫保單理賠慘虧、股債下跌等因素影響獲利，但防疫險理賠已到尾聲，其他最壞狀況也過，因此樂觀看待金融股的除息行情。

本週率先除權息的是合庫金與永豐金，都在8/9除權息；永豐金每股現金股息0.6元，以8/4收盤價18.7元計算，現金殖利率為3.21%。合庫金每股現金股息0.5元，以8/4收盤價29.15元計算，現金殖利率為1.72%，2家除權息基準日均為8/15。

緊接於8/10進行除權息交易的是兆豐金與彰銀；兆豐金每股現金股息1.24元，以8/4收盤價39.6元計算，現金殖利率為3.13%。彰銀每股現金股息0.55元，以8/4收盤價18.65元計算，現金殖利率為2.95%。兆豐金除權息基準日為8/18，彰銀除權息基準日則為8/16。

接著除權息的為8/11的第一金與元大金；第一金每股配發現金股息0.8元，以8/4收盤價28.75元計算，現金殖利率為2.78%。至於元大金已於6/29已除息，每股配發現金股息0.8元，8/11是進行股票股利除權交易，第一金及元大金除權息基準日皆為8/19。

以本週除權息金融股來看，永豐金與兆豐金是少數現金股息殖利率突破3%的金控股。

買4％殖利率金融股 他半年虧損出場

理財達人艾蜜莉指出，她自己觀察名單內的金融股，要除權息的有中信金、兆豐金、第一金、合庫金這4檔，分享有人因為賺到富邦金的錢，想要如法炮製從這4檔選一檔來賺填息的錢，但卻忘了最重要的因素是價格。

她說有朋友把資遣費拿去買殖利率4%的金融股，「雖然不算非常高，但也不算低，而以他要投入的金額來說，一年領到的股息還是可以cover掉每個月的生活費」；所以他規劃把一半的資金直接投入，剩下的一半再慢慢等股價下跌後，分批買進去，這樣可以一邊領股息，也可以一邊繼續往下買，降低自己的成本。（要注意，那時候金融股都還是在昂貴價）

「雖然理論上看起來好像是可行的，但事實是他不到半年的時間，就把股票全部又都賣掉了」，他說因為一開始買的太多（畢竟是全部資產的一半呀…），股價下跌的時候，當下思考的不是原先規畫的「買進」，而是被持股帳面虧損的壓力逼迫思考是否「賣出」？再加上沒有工作收入，又要付出生活開銷，這筆投資最後才以虧損收場。

艾蜜莉認為，股民需要保留多一點的「安全邊際」，來應付沒有預想到的情況：

1.不要一下子把資金投入太多，要合理的慢慢投入，才不會被帳面上的虧損壓垮 2.報酬率不是最優先考量，要先求穩、再求快 3.必須有其它的收入來源，心態才能穩 4.好價格、好價格、好價格（太重要了！）

法人：金融股最壞情況已過

據ETtoday新聞雲報導，統一投顧董事長黎方國認為金融股最壞的情況已過，「去年金融機構因防疫保單理賠慘虧、股債下跌等因素影響獲利，但防疫險理賠已到了尾聲，其他最壞狀況也過，因此今年獲利不會比去年糟糕，樂觀看待金融股的除息行情。」

其他金控股像是國泰金、富邦金、台新金、玉山金、元大金等等，已陸續進行除權息或除息交易，公股金控向來也是存股族心頭好，且普遍今年來獲利高成長，投資收益波動小，7月股息入帳加持獲利公布，因此預期金融股今年逐漸擺脫去年陰霾、獲利漸入佳境，可望有利除權息行情。

本文授權自今周刊，原文見此。

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