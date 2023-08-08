大麥克在市中心貴30日圓？日麥當勞新戰略：「地區價格制」廢除8年後為何再啟用

【文．李浩宇】

隨著日本央行持續不斷的量化寬鬆政策，原物料及民生物資呈現上漲趨勢，導致日本麥當勞自2022年起也跟進調漲。麥當勞是生活常見的速食餐飲店，價格調漲也讓許多民眾十分有感。不過，在這波調漲潮中，竟有麥當勞分店餐點價格「下跌」！？

根據《日本經濟新聞》報導，8月1日上午11時左右，雖然離午餐尖鋒時段尚有一段時間，位於神奈川川崎市的麥當勞武藏小杉東急廣場店前已經大排長龍。令人好奇的是，這些客人是否是因為聽聞降價消息，才會提早來排隊。

而當實際詢問排隊客人「請問您知道這間店降價的消息嗎」的時候，客人的反應卻是狀況外：「喔，是這樣嗎？我完全不知道。」再試著追問其它客人，得到的反應多是：「降價的消息我不太清楚。這家店的地點很好啊，本來就會有很多人排隊。」

事實上，自今年7月19日起，日本麥當勞開始導入「地區價格制」，亦即麥當勞總部會以該分店的物價、消費、營收狀況，來為每個地區的分店制訂不同價格。因此，武藏小杉東急廣場店在經過審核後，被認定為價格較市中心低的「準都心店」。

此次麥當勞將各分店劃分成四種等級，以販賣價格高低排序依序為：特殊地區店、都心店、準都心店、一般店。

特殊地區店大致是位於機場或是高鐵站等特殊區域，都心店則是位於市中心或鬧區的店面，由於伴隨而來的人事費用與店租成本較高，因此餐點定價會較高。

至於準都心店與一般店則是距離市中心有一段距離，人潮相對較少的生活區域，因此價格會較前二者便宜。目前日本麥當勞總部共指定了121家店面為準都心店。

舉例來說，大麥克在都心店的價格為500日圓（約113元台幣），在準都心店的價格為470日圓（約106元台幣）；雙層牛肉吉事堡在都心店的價格為440日圓（約100元台幣），在準都心店為420日圓（約95元台幣）。

因應全球原物料上漲 日本麥當勞新戰略

地球村時代，原物料上漲已是全球問題，日本麥當勞當然也無法置身事外，自去年初就逐步調漲餐點價格。加上日圓急貶，許多國外的麥當勞餐點若以日圓換算，價格相差二倍以上的餐點也是所在多有，因此之後麥當勞仍有可能再將餐點價格上調。

以吉事漢堡打個比方，日本麥當勞總部定價於2019年初時為100日圓，但到了2023年年初時已經漲到了170日圓，漲幅為70%，顯見麥當勞的原物料壓力著實不小。

但，麥當勞畢竟是家喻戶曉的速食連鎖餐廳，每天人來人往，消費者對於價格的變動十分敏感。雖然消費者理性上能夠理解原物料上漲、人事成本攀升、日圓貶值等諸多「資方難處」，但畢竟錢得從自身的荷包上出，要讓消費者立時接受餐點價格高漲，也不是件容易的事。

在此背景上，麥當勞導入了「地區價格制」，試圖以不同地區的狀況制訂不同的價格，除了期盼消費者能理解價格上漲的難處外，也希望新政策既能維持一定的客源，一面能以「相對合理」的價格來確保營收數字。

曾經跌過跤的「地區價格制」會成功嗎？

2007年初，時任日本麥當勞執行長的原田泳幸引進「一百日圓麥當勞」政策，把吉事漢堡的價格下修到80日圓，但後來效果不彰。

原田之後導入了「地區價格制」，將日本全國分成六個區域，實施地區特色定價與細部收益管理，雖然業績曾有起色，但到了2010年時，麥當勞的收益能力已達飽和，原本的六區域定價制已無法提升營收。2013年，六區域地價制改成九區域定價制，但顧客滿易度持續低迷。

主要原因，除了民眾的麥當勞熱潮已達飽和之外，2014年麥當勞爆發的假雞肉混入弊案、2015年的異物掺入事件也讓麥當勞的商譽掃地，導致業績不振，除了一部份特殊地區外，地區價格制基本上全數廢除。

隨著時間過去，民眾對於這些食安問題逐漸淡忘；加上2019-2022年疫情期間麥當勞的外賣訂單需求量大增，麥當勞的業績回溫，顧客滿意度也有回升趨勢，因此此前失敗的地區價格制再次復甦。

只不過，地區價格制這樣複雜的經營模式是否能操作得當，又能否再為麥當勞再創高鋒，相信不僅是速食業界在看，全日本的餐飲連鎖店也都在默默關注中。

本文授權自今周刊，原文見此。

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