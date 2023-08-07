台積電美國廠「勞工文化差異」...卡關又被美工會嗆 他嘆：忘記張忠謀提醒過

【文．林依榕整理】

台積電（2330）在美國亞利桑那州廠，4奈米製程量產時間將延期1年，據日前台積電法說會上表示，是因為熟練裝機人才不足導致。沒想到此話一出，激起亞利桑那州最大工會嗆聲，怒批台積電拿這當藉口企圖引進低薪勞工。對此，台積電強調會持續優先聘用當地工人，沒有要取代的意思。 有產業分析師認為，台美勞工文化差異本就是存在的事實，更以明基電通併購西門子手機為例，指出跨國商業行為必須把「文化」納入考量，否則將功虧一簣。對此，工研院研究總監則有別的看法，但有網友點出，其實台積電創辦人張忠謀，早就對美國廠做出「預言」。

台積電美國亞利桑那州廠進度落後，4奈米製程量產時間將延期1年，董事長劉德音表示是因為熟練裝機人才不足導致，讓亞利桑那建築貿易協會會長Aaron Butler日前氣到投書《鳳凰城商業報》(Phoenix Business Journal)，直指工人們早已有為英特爾晶片建廠超過40年經驗，無論技術或經驗都可以應付台積電的需求，但劉德音卻將美國廠卡關問題歸咎給工人，繼冒犯又不準確。

Aaron Butler進一步說明，亞利桑那州工人究竟缺乏什麼技術或訓練，才需要台灣工人來指導？台積電並沒有明確說明。加上台積電表示，台灣臨時工不會取代美國工人工作，但承包商跟工人依然面臨被解雇的命運，因為公司將建廠延誤歸咎給工人技術不足，以此為藉口就可以引進更多低薪的外國勞工。

台積電8/1聲明，由於台積電正在最尖端且精巧的製造設施中處理最先進和精密設備的關鍵階段，需要有熟練經驗的專業人員來執行台積公司亞利桑那州晶圓廠的特定工程、技術培訓，暫時從台灣調派這些專業人員至亞利桑那州支援相關工作，以支持此晶圓廠邁向量產。

這些調派人數相當有限且短暫停留支援，並不會影響當地員工配置或招聘，還能加速專案進度帶動當地經濟效益、創造數千個高薪工作機會，並推動產業創新。

台積電強調，公司沒有要以外籍工作人員取代當地工作人員，並且持續優先考慮在亞利桑那州聘用當地人員。

想要美國人拿「肝」一起撐台積王國 分析師：看看當初明基下場

據《中時新聞網》指出，一位半導體產業分析師表示，美國人反對台勞來搶工作本是「意料中的事」，而且台灣和美國勞工文化差異相當大，台積電能有今天，很大一部分是靠台灣人「奴性」耐操、好用、拚第一，時常爆肝工作12小時以上，但勞工意識強烈的美國人是不吃這套。

他說明，像當初2005年明基電通併購德國西門子手機部門，就是因為事前評估不足、東西方文化差異過大，導致台德研發團隊產生對立衝突。1年後，明基宣布退出不再投資，付出了350億台幣的代價當教訓。

雖然工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨認為，台美間能對話是好現象，但當地工人擔心台灣人過去搶工作，其實是不了解實情，因為會派員過去只是要短期解決建廠問題而已。

但該分析師不看好，直指亞利桑那廠遲早會完工，但接下來還有2026年預定完成的二期3奈米廠，雙邊勞工文化差異依舊存在，「如第一期虧錢，你覺得台積電還有那麼笨繼續投入二期嗎？」但在美國政治壓力下，他對台積電未來規劃打上一個問號。

他憂美國廠將成台積電累贅 張忠謀早預言下場

台積電美國建廠卡關引起網友熱烈討論，有人表示，創辦人張忠謀早有預言提醒過不適合，但美國不斷施壓也是迫於無奈，「忘了老張的提醒，雖然也來不及了」、「老張早說過不適合，但被逼的」、「看到美國的態度，真的覺得張忠謀可憐」。

更有的人擔心，台積電是靠爆肝撐起來的「沒廉價勞工可以操 沒競爭力了」、「英特爾會被GG超車，就是美國勞工不當奴工」、「台積電美國生產成本大概2-3倍吧，想到就很恐怖。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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