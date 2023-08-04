電動車商機「泰大」！泰國給什麼條件 讓泰達電鴻海都搶進？Gogoro被他點名「來會很有發展」

【撰文・鄭鴻達】

在全球節能減碳趨勢下，素有「亞洲底特律」美譽的東南亞最大的汽車生產國泰國，瞄準電動車與再生能源市場，大力以政策與經費補助等措施，訂下要在2030年前國產汽車中電動車占比30%、2035年全面禁售燃油車，以及在全國布建1.2萬個直流公共充電樁等目標。 泰國為東南亞各國中運具電動化轉型最積極的國家，此大餅也吸引各國廠商爭食。 其中泰國EA（Energy Absolute）集團野心勃勃，入主台灣有量科技後，運用其出色的鋰高分子電池及系統等技術，在泰國設立電池廠，要布局曼谷的電動巴士、渡輪等運具商機。 在泰國的台商也不落人後，包括台達電旗下的泰國子公司泰達電，鎖定節能減碳趨勢與基礎建設需求，提供東協國家七大智慧綠色解決方案服務，除搶攻綠色基建商機，也包含智慧能源以及電動車充電樁等業務。 泰國電動車協會(EVAT)主席Krisda Utamote認為，台廠在泰國電動車市場布局相當積極，包括台達電布局充電樁、電動車零組件製造。 他也稱讚Gogoro設計相當漂亮，並看好其換電池式服務在泰國外送產業的應用發展潛力，更點出包含台廠在內等他國廠商，有潛力和泰國合作發展當地尚未完備的電池回收技術與產業。

泰國積極布局運具電動化 貿協攜台廠搶進電動車商機

根據泰國電動車協會(EVAT)資料，泰國是東南亞地區中運具電動化轉型最積極的國家，其中國家電動汽車政策委員會（EV Board）在2020年公布「30@30電動車發展政策」，並制定電動汽車路徑圖（Roadmap）。

根據規畫，泰國政府提出2030年前電動車占國產汽車30%目標、2035年全面禁售燃油車。至於充電基礎設施方面，則計畫要於2030年，在泰國全國布建1.2萬個直流公共充電樁，2035年更要達到3萬6500個。

爰此，外貿協會7/20至7/22在泰國曼谷舉辦「2023泰國台灣形象展」，在五大展出產業主軸中，電動車更是重中之重，貿協也規劃「Mobility主題館」，建立智慧移動平台，率領我國的台達電、微星、公信、鼎天、拓連及格斯等六家廠商參展，展出電動車相關產品與服務。

貿協董事長黃志芳指出，泰國為東南亞工業化程度最高的國家，更有亞洲底特律美譽，去年車輛生產達188萬輛，泰國政府更將電動車當成重要施政目標，且泰國汽車與車元電子有很好基礎，相關廠商如泰達電提供智慧解決方案、汽車電子、充電設備的公司，在泰國有良好利基。

▲台達電、微星等台灣企業，在泰國台灣形象展上展出其電動車相關的產品與服務。今周刊提供

泰國政府力推車輛生產轉型 大力補助電動車生產、基建與電池

EVAT主席Krisda Utamote表示，泰國在東協主導電動車的銷售市場，在2022年第3季，泰國所售電動車占整體東協達到59.2%，且泰國汽車生產排名全球第11名，高居東南亞第一，因此政府也考慮要如何將傳統燃油車生產轉型為電動車。

此外，泰國政府公布的3年期電動車免稅及補貼優惠措施自2022年5月生效，以提高國內電動車使用率為目標，針對純電動車輛提供每輛7萬至15萬泰銖補貼。Krisda Utamote舉例，政府給予在泰國生產的電動巴士補助高達每輛15萬泰銖，這使電動巴士數量從2021年的119輛成長至去年的976輛。

▲在曼谷街頭隨處可見的泰國EA集團所產電動巴士，採用的是台灣有量科技所研發、製造的電池。今周刊提供

此外，泰國政府也積極擴大電動車基礎建設，截至今年2月底止，全國公共充電站總數已達4628座，電動車與充電樁比例已18:1，泰國投資促進委員會(BOI)更已批准8.6兆泰銖投資方案，要加速充電基建發展。其中泰達電也積極切入充電樁生產商機，成為當地主要充電樁與相關解決方案主要供應商。

不僅在電動車車輛製造、充電樁方面提供鼓勵，泰國政府也針對電池生產提出獎勵計劃。Krisda Utamote說，泰國能源部預計投入高達240億泰銖，要鼓勵國產電動車電池生產，電池製造商可依產量規模獲得每kWh400至600或600至800泰銖的補助。

▲泰國電動車協會(EVAT)主席Krisda Utamote。今周刊提供

有量科技、鴻海集團切入泰國電動車電池、車輛生產 EVAT主席看好Gogoro換店服務

為此，有量科技在泰國EA集團入股逾7成股份後，在泰國設立電池廠，完備EA集團在電動車生產環節中的電池這塊拼圖，以供應該集團在泰國開發、製造的電動巴士、電動卡車、電動船甚至全亞洲首輛的電動列車電池芯。

▲泰國EA集團入主台灣有量科技，並在泰國設立電池製造廠。今周刊提供

談到台廠在泰國電動車市場的契機，Krisda Utamote坦言目前泰國的高價電動車仍多為進口，但未來將會落實在泰國生產，例如鴻海集團與泰國國家石油集團 (PTT) 合作成立Horizon Plus，投入電動車生產。

談到在台灣相當風行的電動機車Gogoro，Krisda Utamote稱讚Gogoro的車輛設計「相當漂亮」，他表示在泰國的餐飲外送服務如Grab相當熱門，外送員機車每天行駛里程相當高，因此他相當看好Gogoro的換電式服務市場，可提供低成本、高品質的服務。

本文授權自今周刊，原文見此。

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