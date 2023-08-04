台積電熊本2廠 日政府喊話將補貼3分之1！為何他說去當地設廠是「萬里無雲」？

【撰文・彭蕙珍】

護國神山台積電(2330)除了赴了美國亞利桑那州設廠，也在日本熊本投資86億美元設廠，預定下半年完工2024年量產。 週四（8/3）傳出日本政府提供建廠費用一半的補貼，而台積電雖然還沒有宣布在當地建第2座晶圓廠，但根據外媒報導，自民黨半導體小組主席甘利明（Akira Amari）表示，日本政府將至少提供建廠費用 1/3 補貼。 甘利明說，半導體被視為對經濟成長和安全保障的關鍵項目，這是日本振興晶片製造業努力的一環。「未來日本將成為晶片的使用者還是提供者？我們別無選擇，只能接受挑戰。」 台積電第一座熊本廠主要股東除了台積電持股5成以上，還有索尼（Sony）持股20%，電裝（Denso）持股10%以上。 （原文刊載於2023/4/24，更新時間為2023/8/3）

光電科技工業協進會榮譽顧問向山正傑日前受邀到《數字台灣》時指出，考量到地緣因素，加上分散風險、就近服務客人，台積電赴熊本是百利無一害。他建議台灣政府設立台日服務單一窗口，讓台日經貿交流更順暢。

向山正傑在日本半導體業服務多年，他非常贊成台積電到熊本投資設廠，原因有兩個。一是日本政府很少大資金支持一個單一企業，這一次因為要誘導台積電設廠，提供的經濟的補助高達4000億日圓。第2是索尼投資20%、Denso投資10%，未來還會有大廠成為股東。

他強調：「站在投資以及客人服務的立場，台積電當然是考慮到市場有它的需求性，而且日本人的品質和敬業精神，這是無庸置疑的。」此外，台灣夏天有缺水和缺水的問題，日本沒有。

台日合作 要有單一窗口

謝金河請教他如何看待日本第三代半導體的實力？曾在信越半導體服務的他表示，「全世界能夠生產矽晶圓的，Gree占五成，II-VI（貳陸）占1成到2成；Rohm也大概占1成到2成，全世界矽晶圓大多是這3座。」

「日本的Rohm實力很強，瑞薩也是很強， Sony的CMOS很強，再加上台積電進入日本，供應鏈完整。」

他指出，第三代半導體不是只有用在車用，包括智慧電網、風力發電、太陽能轉換器、電動車的快充等都需要，「將來在第三代半導體需求越來越大，對這個產業我覺得萬里無雲。」

他強調，台灣和日本現在應該走上實質性的合作跟配合，因為各有強項和弱點，「日本是工匠精神，他的決定比較慢一點；台灣是速度快、調整很快，但是台灣比較不花成本去研發，2者可以合作互補。」

最後，他希望能有單一窗口，「這個窗口很重要，否則沒有人執行，最好是政務委員或是部長級來做，要跨部會，並跟日本各界接觸。」

截取自《數字台灣》節目

巴菲特投資日本 巨變的開始

謝金河指出，日本在1989年日經指數最高來到38957點，自1990年代之後日本經過失落的30年，最慘的時候日經指數跌到6994.9點。在去年日經指數重新回3萬點，日本經歷漫長的調整，經濟慢慢回來，還得到股神巴菲特的關注，從2020年8月開始投資日本五大商社，持股比例平均到7.4%，而且持股只有增加沒有減少，在核心持股中排名第6。

他表示，日本於2020年重新再度出現一個巨大的轉折。在美中角力之下，中國的經濟現在面臨比較困難的調整，日本加入美國隊之後，現在又是巨變的開始。

他分析，日本經濟消失30年是受到1980年代2件事的影響。一是1985年廣場協議，第2是1986年的美日半導體協議，「1986年日本的晶片出口佔全世界60%，美國要求開放市場，日本記憶體（DRAM）佔80%，最後變成零。這段過程日本渾然不知。」

截取自《數字台灣》節目

兩個關鍵 讓日本失落

元大金控策略長吳杰表示，其實一開始日本只有失落的10年，10年過了發現還沒有完，就變成20年，再來是30年。

日本為何失落？他指出，最重要的2個關鍵字。第一是日圓升值，第二是通貨緊縮，就是物價長期的停滯。

他表示，1985年廣場協議是日圓的轉折，「日圓升值購買力突然增加了3倍，本來只能花100塊美金的購買力，突然變成300塊，所以可以豪買全世界。」事後解讀，就是叫做「把喪事當喜事辦」。

「這件事情其實是讓這個日本完全要滅亡的事情，但是當時日本人渾然不知，這叫做『貨幣的幻覺』。」

而在1986年9月的美日半導體協議後，美國逼日本放棄半導體產業，扶植隔年(1987年)成立的台積電、新加坡格羅方德半導體，以及成立於1985年的荷蘭艾司摩爾。

截取自《數字台灣》節目

日本經濟要樂觀 製造能力一流

對於日本是否有失落30年，吳杰表示「我其實還是有一點點懷疑」，「因為在復甦的過程當中，一般人可能是無感的。」他觀察日經指數這一波的起漲點是在10年前。從2012年9月的7~8千點，漲到現在的近3萬點。

日本接下來有2個關鍵字，一個是日圓貶值（弱勢貨幣），第2個是通貨膨脹，這是日本經濟復甦最重要的萬靈丹。

「現在大多數人現在看日本的經濟，都是把『喜事當喪事辦』，現在是真正你應該要樂觀的時候。」

他分析，日圓貶值會帶動日本經濟，尤其日本的製造業技術能力在全世界是第一流，一旦匯率在國際上有競爭力，經濟成長會非常驚人。

他說明，過去日本「made in Japan」就是品質很好，但是太貴。現在「made in Japan」如果品質好、價錢又不貴，全世界的消費就會非常的驚人。

「旅遊解禁之後，台灣人瘋玩日本，因為品質好、價錢又便宜。從這一點可以看得出來，這是日本的競爭力。」

他強調：「過去日本只欠東風，他的東風就是匯率。

本文授權自今周刊，原文見此。

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