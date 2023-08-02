出書至少3百萬本！前法務部長施茂林談職涯最深刻案件是這案

【撰文‧彭蕙珍】

法務部前部長施茂林日前應台北商業大學之邀，以「法律人多軌多樣人生」專題演講。他當過檢察官、法官，辦過無數知名案件，包括豐原禮堂倒塌案、華航空難、桃園縣前縣長劉邦友命案、921大地震等。 他在職涯中記憶最深無法破的案子是劉邦友命案。他表示，那年代刑事警察局辦案時沒有保存證據的習慣，無法用科學辦案，造成了本案到「現在仍是懸案。」

施茂林剛當檢察長時被派到桃園，其後到台中、高雄、台北。他表示，在檢察體系裡，很少有人像他的資歷這麼齊全。

偵辦桃園空難 經歷921大地震

在任過程中，他遇過不少特殊案件。他以1998年的中華航空空難（大園空難）為例，機師因降落時高度過高，執行重飛卻操作失誤，致使飛機失速當場墜落，撞擊跑道旁圍牆後，衝到機場旁國際路二段的馬路後爆炸，導致202人死亡。

這場空難，乘客與機組人員196人全數罹難，並波及民宅及汽車，造成地面上6人死亡。施茂林回憶到現場辦案時，一位民眾熱忱接待他們，詢問後得知，原來附近一間廟的王爺曾要求信眾搬離住家，「因為會發生事情」，這位民眾真的搬離住家，幸運躲過事故。

921大地震發生時，他在台中協助驗屍。他表示，台中地檢署檢察官一天要驗800多具屍體，那時情況慘到檢察官第一次詢問住戶：「還有沒有人要驗屍？」他解釋：「不是自然死亡的人，都要經過檢察官驗屍，才能開具死亡證明。」這個特殊經歷，令他印象深刻。

出書無數 協助修法

「我這輩子就是最喜歡出書。」施茂林熱愛寫作，他撰寫的《實用六法全書》出版100多版，勤於撰寫法律工具書並且暢銷，讓他成為兩岸最具知名度的法律人。他笑道，當年當公務員的薪水很少，版稅甚至超過薪水。

以前曾有一位長輩看他的掌紋說：「你有兩條事業線。」投入法界後他才明瞭，原來寫作就是他的第二事業。迄今，他出版的書籍無數，包括常用六法、小六法、各行各業法律書籍，實用勞資糾紛、外勞法律手冊、原住民朋友法律頻道等，非常多元。到目前為止他寫的法律書至少印了300萬本。

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他更協助修改重要法案，如刑法大修正、物權法大翻修、親屬篇符合國民法律感情大調整，海商法大修改、地方自治法制建立等。對中華民國的法律貢獻很多。

退休做這兩件事 還到大學教書

已經70多歲的施茂林退休後有兩份工作，一是遊山玩水。他帶著老婆，跟著友們到全世界旅遊，峨嵋山旅遊、廣西桂林、雲南昆明、布達拉宮、日本、俄羅斯、紐西蘭等，都有他的足跡。他也和司法界好友們，組成快樂登山隊，還出了一本《快樂遊》。

二是從事社會志業，2009年他和志同道合的專家學者，共同成立「中華法律風險管理學會」，推廣法律風險管理，以及預防風險處理等。現在他還在逢甲及靜宜大學開設課程，作育英才。

身為資深斜槓族，施茂林建議年輕人，先做專業人士、再斜槓，不然會不知道自己要做什麼。

本文授權自今周刊，原文見此。

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