快訊

小紅老師帶頭提告！NONO涉性侵多女遭傳喚 今赴北檢臉色凝重

需嚴防範圍擴大！卡努出現「雙眼牆」結構 暴風圈外也有明顯風勢

獨／教育部高官論文爆抄襲、一稿多投 相似率43%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

78歲翁山蘇姬獲特赦！20年間逾15年無法離開住所 卻堅信自由無懼、因愛而戰

聯合新聞網／ 今周刊
翁山蘇姬。 路透
翁山蘇姬。 路透

【撰文‧李易紓整理】

緬甸國營媒體週二（8/1）報導，78歲諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，在緬甸軍方發動政變後，2021年遭指貪汙等19項罪名被軟禁，緬甸軍政府法庭宣布翁山蘇姬總刑期33年，傳出國家領導委員會（State Administration Council主席特赦翁山蘇姬19項罪名中的5罪，但知情人士表示，她將繼續遭軟禁。

軍政府透過聲明宣布，為了慶祝佛教四旬齋節（Buddhist Lent），將特赦7000多名囚犯，包含翁山蘇姬與前總統溫敏。

遭指控19項罪名，判刑33年

緬甸軍政府自2021年2月推翻翁山蘇姬政府後，她遭到軟禁並被指控19項罪名，包括貪腐、非法進口對講機、違反政府機密法等，這次被控的5項罪名共判處7年徒刑，使總刑期來到33年。

2021年2月1日清晨，翁山蘇姬和其他政府高官在軍方政變中被拘留，她還被軍方指控擁有違禁設備（對講機）。12月6日，她被奈比多澤布迪瑞法院裁定「煽動罪」和「違反防疫規定」罪名成立，判處4年監禁，後被國家管理委員會主席敏昂萊減為2年。

2022年1月10日，軍事法庭宣判翁山蘇姬數項罪名成立，判處4年有期徒刑。2022年8月15日，翁山蘇姬又被判處6年監禁。

聯合國安全理事會在去年12/21通過決議案，要求緬甸軍政府釋放翁山蘇姬，這是安理會自軍方政變來，首次針對緬甸通過的決議案，而人權組織批評這場審判是騙局。

外媒報導，翁山蘇姬上週從監獄移至首都奈比多（Naypyidaw）政府大樓軟禁，緬甸廣播電視台（Myanmar Radio and Television）報導其特赦消息，但知情人士表示，她將會繼續遭到軟禁。

1989年首次被軟禁，2010年才獲釋

翁山蘇姬是緬甸獨立英雄翁山將軍（Aung San）之女，她針對緬甸長期的軍事統治展開大規模抗議活動，1989年首次被軟禁，1990年帶領全國民主聯盟贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢。

其後20年間，她被軍政府斷斷續續軟禁於其寓所中長達15年，受各界人士與國際特赦組織持續援助。翁山蘇姬，一如其傳記所形容的「自由無懼，因愛而戰」，1991年，她因爭取民主而獲得諾貝爾和平獎，直到2010年才從軟禁中獲釋。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

超級任天堂、哈利波特...你可能不知，日本環球影城也曾一度面臨倒閉危機，它的崛起得從這男人說起

廣達、緯創、技嘉...AI股該休息了？他分析跌停原因，點名這類股接棒！投資人：來一首「AI如潮水」

捨不得20％的高利息也得借，絕不能欠農民的錢！碾米廠第三代：那時繳得利息多到農會會主動來送支票

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

中颱卡努橫掃沖繩！ 造成1死、數十人受傷 逾21萬戶停電

路透報導，中度颱風卡努2日上午橫掃日本沖繩，造成1人死亡、11人受傷，逾21萬戶停電。

川普被起訴「串謀欺騙美國」，民調不降反升沒在怕？

「國會山莊案起訴...但川普支持度不減反升...？」美國前總統川普引發的國會山莊暴亂、企圖推翻2020大選結果，在8月1日正式遭到起訴。川普被控4項罪名，包括妨礙官方程序、串謀妨礙官方程序、串謀欺騙美國以及串謀阻止他人行使其憲法權利。檢方指出，川普不斷對外宣稱虛假選舉指控，向官員施壓要求改變選舉結果，最終煽動國會山莊暴亂。川普將於8月3日首次出庭，這已是川普近4個月內的第3度刑事起訴，此前他已因AV女星封口費案和海湖莊園案遭訴——然而，川普在共和黨的總統候選人黨內民調中依然遙遙領先，從當前的民調趨勢來看，顯示即使川普失去權力、面臨嚴重的罪名起訴，卻仍能在共和黨內保有勢力，美國社會的政治分化與撕裂依然難以消停。

馬斯克坐擁星鏈卻引忌憚 兩岸都不敢用

電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）創立的星鏈（Starlink）衛星網路，至今已發射超過4500顆衛星，幾乎覆蓋全球各角落。

北約峰會vs白宮高層訪陸：美國大玩抗中與友中之兩手策略

中美爭霸進入新一輪角力，繼七大工業國組織（G7）會議之後，眾所矚目、以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）緊接著在立陶宛展開峰會。

78歲翁山蘇姬獲特赦！20年間逾15年無法離開住所 卻堅信自由無懼、因愛而戰

緬甸國營媒體週二（8/1）報導，78歲諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，在緬甸軍方發動政變後，2021年遭指貪汙等19項罪名被軟禁，緬甸軍政府法庭宣布翁山蘇姬總刑期33年，傳出國家領導委員會（State Administration Council主席特赦翁山蘇姬19項罪名中的5罪，但知情人士表示，她將繼續遭軟禁。

越界進入！盟軍指揮部詢問美軍資訊 北韓這樣回應

美國國防部今天表示，北韓已就1名駐南韓美軍士兵7月18日越過兩韓邊界進入北韓一事，向聯合國盟軍指揮部（UnitedNat...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦