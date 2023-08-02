78歲翁山蘇姬獲特赦！20年間逾15年無法離開住所 卻堅信自由無懼、因愛而戰

【撰文‧李易紓整理】

緬甸國營媒體週二（8/1）報導，78歲諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，在緬甸軍方發動政變後，2021年遭指貪汙等19項罪名被軟禁，緬甸軍政府法庭宣布翁山蘇姬總刑期33年，傳出國家領導委員會（State Administration Council主席特赦翁山蘇姬19項罪名中的5罪，但知情人士表示，她將繼續遭軟禁。 軍政府透過聲明宣布，為了慶祝佛教四旬齋節（Buddhist Lent），將特赦7000多名囚犯，包含翁山蘇姬與前總統溫敏。

遭指控19項罪名，判刑33年

緬甸軍政府自2021年2月推翻翁山蘇姬政府後，她遭到軟禁並被指控19項罪名，包括貪腐、非法進口對講機、違反政府機密法等，這次被控的5項罪名共判處7年徒刑，使總刑期來到33年。

2021年2月1日清晨，翁山蘇姬和其他政府高官在軍方政變中被拘留，她還被軍方指控擁有違禁設備（對講機）。12月6日，她被奈比多澤布迪瑞法院裁定「煽動罪」和「違反防疫規定」罪名成立，判處4年監禁，後被國家管理委員會主席敏昂萊減為2年。

2022年1月10日，軍事法庭宣判翁山蘇姬數項罪名成立，判處4年有期徒刑。2022年8月15日，翁山蘇姬又被判處6年監禁。

聯合國安全理事會在去年12/21通過決議案，要求緬甸軍政府釋放翁山蘇姬，這是安理會自軍方政變來，首次針對緬甸通過的決議案，而人權組織批評這場審判是騙局。

外媒報導，翁山蘇姬上週從監獄移至首都奈比多（Naypyidaw）政府大樓軟禁，緬甸廣播電視台（Myanmar Radio and Television）報導其特赦消息，但知情人士表示，她將會繼續遭到軟禁。

1989年首次被軟禁，2010年才獲釋

翁山蘇姬是緬甸獨立英雄翁山將軍（Aung San）之女，她針對緬甸長期的軍事統治展開大規模抗議活動，1989年首次被軟禁，1990年帶領全國民主聯盟贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢。

其後20年間，她被軍政府斷斷續續軟禁於其寓所中長達15年，受各界人士與國際特赦組織持續援助。翁山蘇姬，一如其傳記所形容的「自由無懼，因愛而戰」，1991年，她因爭取民主而獲得諾貝爾和平獎，直到2010年才從軟禁中獲釋。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

超級任天堂、哈利波特...你可能不知，日本環球影城也曾一度面臨倒閉危機，它的崛起得從這男人說起

廣達、緯創、技嘉...AI股該休息了？他分析跌停原因，點名這類股接棒！投資人：來一首「AI如潮水」

捨不得20％的高利息也得借，絕不能欠農民的錢！碾米廠第三代：那時繳得利息多到農會會主動來送支票

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】