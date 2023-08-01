快訊

李玟老公Bruce被圍剿險被揍 2分鐘衝撞場面曝光

大牙遭黑人提告刑事後首露面 淚吐「無助」心聲：會加油

大陸官方救經濟 還不如周杰倫演唱會4天帶入43億夠力

台股這3個月竟漲約1700點！但哪些AI股有飆太高、跌落神壇的風險？

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

【文．劉煥彥】

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，台股今年5~7月大漲，卻沒有看到拉回打第二支腳，主因是金融市場大多預期，美國聯準會升息循環幾乎到此為止，而美國通膨率又大致維持3%附近。

若以中性利率的做法來看，聯準會很可能已經升息過頭，不排除2024年開始降息，而市場已經開始反映這項預期，形成支撐大盤的力量。

但財信傳媒董事長謝金河警告，這波台股大漲是AI題材帶動，但有些沾到AI題材邊邊的股票也跟著一飛衝天。

「如果你股價飆太高，但EPS不夠高，股價最後還是掉下來。」

「明年FED可能要降四碼，後年甚至再降兩碼！」

李鎮宇在周日（7/30）播出的《數字台灣》節目中表示，民間社會有個說法是「五窮六絕七上吊」，偏偏今年台股在這三個月漲勢最旺，他認為今年台股可能呈現階梯式上漲，因為股市是反映對未來的預期，而非反映對當前的看法。

他觀察，目前金融市場的想法是，聯準會繼上周再度升息後，差不多要停了，而美國通膨率到第四季估計是3%。

若政策利率在5.25%，通膨率在3%，就差了250個基點。

「通常講中性利率，就是比通膨多了四碼。市場開始想像，如果（美國）通膨率在3%，政策利率在5.25~5.5%，明年（聯準會）可能要降四碼，後年甚至再降兩碼！」

「所以你看到，台股上去，不會下來打第二支腳。新的政策丟進來，股市再上去一波；或新的故事進來，（股市）又再上去一波，所以台股今年會成階梯式（上漲）。」

數字台灣影片截圖
數字台灣影片截圖

8月中前台股恐盤整　季線一定要守住

曾經是國內第一代基金經理人，曾任光華投顧董事長及荷銀光華投信副總的何文賢，在節目中指出，下半年台股要注意以下幾點：

第一，台股近期已出現當日交易金額達4936億元，且隨著市場投機氣氛轉高，當沖已經佔台股單日交易達四成，所以台股如果要繼續攻高，量能一定要超過4000億元，不然就會繼續整理。

第二，台股在去年11月、今年1月及5月，這三波上漲都是外資帶動。

外資從2020年至2022年，連續三年累計賣超台股2.2兆元；今年上半年是買超3700多億，7月則轉為賣超800多億元。

他認為，2023全年外資在台股一定是買超，「因為（之前）已經賣到底了，一定要回補。」

數字台灣影片截圖
數字台灣影片截圖

第三，8月15日是上市櫃公司公布第二季季報的期限，而大家第二季普遍都不好，預期在8月中之前股市可能進入盤整。

何文賢也提到，投資人要注意季線16625點能否守住，因為季線扮演了股市趨勢延伸的重要角色。

「若股價飆太高，但EPS不夠高，股價最後還是掉下來」

另外，節目主持人謝金河觀察，近期AI題材狂飆的現象之一，就是有些個股只沾到一點邊，股價就衝上去了，像有一家做散熱的企業，股價本來是10~20多元，現在竟然飆破100元，但實際EPS可能只有1、2元。

他認為，市場上會給這些業績沒那麼好、股價卻飆過頭的公司，有逢高賣出的機會，而且從近期公布的股市大戶動態來看，大戶減碼的這一類股票，一定會落到散戶手上，所以希望大家注意，股價一定要有基本面的支撐。

數字台灣影片截圖
數字台灣影片截圖

「如果你股價飆太高，但EPS不夠高，股價最後還是掉下來。」

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

廣達、緯創、技嘉...AI股該休息了？他分析跌停原因，點名這類股接棒！投資人：來一首「AI如潮水」

170萬人快刷存摺！平均1.8萬元今入帳，7/31還有6筆錢進來…他繳24年勞保為何一毛領不到？

交通爛、物價貴也沒什麼重大建設，對比台中、雙北，新竹房價在高什麼？在地房仲點出1關鍵

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

台股這3個月竟漲約1700點！但哪些AI股有飆太高、跌落神壇的風險？

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，台股今年5~7月大漲，卻沒有看到拉回打第二支腳，主因是金融市場大多預期，美國聯準會升息循環幾乎到此為止，而美國通膨率又大致維持3%附近。

廣達、緯創、技嘉...AI股該休息了？他分析跌停原因 點名這類股接棒

台股週一(7/31)早盤以17,341.04點開出，隨後風光走高至17463.76點；然而多檔AI概念股盤中跳水翻黑，整體大盤指數高低點震盪382.28點，一度失守17100關卡，上下震盪近400點，台股終場收在17145.43點，下跌147.50點，成交值新台幣4828.97億元。

ChatGPT之父憂「AI搶走人類飯碗」 發「世界幣」需掃描虹膜領：經濟果實分全人類

今年轟動全球的ChatGPT背後母公司OpenAI執行長山姆·阿特曼（Sam Altman）在7月24日正式推出全新的加密貨幣世界幣（WorldCoin），其中引發熱烈討論的是世界幣必須透過掃描眼睛虹膜，為每一名用戶進行身分驗證，雖有侵害隱私的問題，但全球目前還是有超過200萬人已經通過驗證，世界幣在全球許多加密貨幣交易所上市後，幣價從發行價1.7美元迅速衝到3.58美元，飆漲約110%。

11歲英童門薩測驗滿分、智商贏愛因斯坦！台灣限18歲才能測 神童會被埋沒？門薩給解方

11歲英國籍港裔男童Adrian Li近日參加門薩（Mensa）入會考試，取得162分滿分，等於智力是全球人口前1%，甚至超過科學家愛因斯坦以及物理學家史蒂芬霍金的160分，讓全球驚嘆不已。

AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行

輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！ 隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。

11檔觀光餐飲股如何挑？這檔1個月飆110％！1關鍵揭是「真熱還是假熱」

受惠疫後復甦，觀光旅遊與餐飲類股近半年表現強勁，近期在暑假概念題材下又創高峰。短線雖然炙熱，但基本面是否有撐？接下來行情又將何去何從？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦