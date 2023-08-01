台股這3個月竟漲約1700點！但哪些AI股有飆太高、跌落神壇的風險？

【文．劉煥彥】

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，台股今年5~7月大漲，卻沒有看到拉回打第二支腳，主因是金融市場大多預期，美國聯準會升息循環幾乎到此為止，而美國通膨率又大致維持3%附近。 若以中性利率的做法來看，聯準會很可能已經升息過頭，不排除2024年開始降息，而市場已經開始反映這項預期，形成支撐大盤的力量。 但財信傳媒董事長謝金河警告，這波台股大漲是AI題材帶動，但有些沾到AI題材邊邊的股票也跟著一飛衝天。 「如果你股價飆太高，但EPS不夠高，股價最後還是掉下來。」

「明年FED可能要降四碼，後年甚至再降兩碼！」

李鎮宇在周日（7/30）播出的《數字台灣》節目中表示，民間社會有個說法是「五窮六絕七上吊」，偏偏今年台股在這三個月漲勢最旺，他認為今年台股可能呈現階梯式上漲，因為股市是反映對未來的預期，而非反映對當前的看法。

他觀察，目前金融市場的想法是，聯準會繼上周再度升息後，差不多要停了，而美國通膨率到第四季估計是3%。

若政策利率在5.25%，通膨率在3%，就差了250個基點。

「通常講中性利率，就是比通膨多了四碼。市場開始想像，如果（美國）通膨率在3%，政策利率在5.25~5.5%，明年（聯準會）可能要降四碼，後年甚至再降兩碼！」

「所以你看到，台股上去，不會下來打第二支腳。新的政策丟進來，股市再上去一波；或新的故事進來，（股市）又再上去一波，所以台股今年會成階梯式（上漲）。」

數字台灣影片截圖

8月中前台股恐盤整 季線一定要守住

曾經是國內第一代基金經理人，曾任光華投顧董事長及荷銀光華投信副總的何文賢，在節目中指出，下半年台股要注意以下幾點：

第一，台股近期已出現當日交易金額達4936億元，且隨著市場投機氣氛轉高，當沖已經佔台股單日交易達四成，所以台股如果要繼續攻高，量能一定要超過4000億元，不然就會繼續整理。

第二，台股在去年11月、今年1月及5月，這三波上漲都是外資帶動。

外資從2020年至2022年，連續三年累計賣超台股2.2兆元；今年上半年是買超3700多億，7月則轉為賣超800多億元。

他認為，2023全年外資在台股一定是買超，「因為（之前）已經賣到底了，一定要回補。」

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第三，8月15日是上市櫃公司公布第二季季報的期限，而大家第二季普遍都不好，預期在8月中之前股市可能進入盤整。

何文賢也提到，投資人要注意季線16625點能否守住，因為季線扮演了股市趨勢延伸的重要角色。

「若股價飆太高，但EPS不夠高，股價最後還是掉下來」

另外，節目主持人謝金河觀察，近期AI題材狂飆的現象之一，就是有些個股只沾到一點邊，股價就衝上去了，像有一家做散熱的企業，股價本來是10~20多元，現在竟然飆破100元，但實際EPS可能只有1、2元。

他認為，市場上會給這些業績沒那麼好、股價卻飆過頭的公司，有逢高賣出的機會，而且從近期公布的股市大戶動態來看，大戶減碼的這一類股票，一定會落到散戶手上，所以希望大家注意，股價一定要有基本面的支撐。

數字台灣影片截圖

「如果你股價飆太高，但EPS不夠高，股價最後還是掉下來。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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