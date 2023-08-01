廣達、緯創、技嘉...AI股該休息了？他分析跌停原因 點名這類股接棒

【文．黃明惠 整理】

台股週一(7/31)早盤以17,341.04點開出，隨後風光走高至17463.76點；然而多檔AI概念股盤中跳水翻黑，整體大盤指數高低點震盪382.28點，一度失守17100關卡，上下震盪近400點，台股終場收在17145.43點，下跌147.50點，成交值新台幣4828.97億元。 AI指標股包括廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)、英業達(2356)盤中聯合跌停，創意(3443)更是開盤就跳空跌停。

外資賣超88億、光寶科居賣超第一名

台股早盤一度拉升至17,463.76點，上漲170.83點，但11時過後翻黑，一度下挫至17,081.48點。統計三大法人今天賣超97.91億元，其中外資賣超88.41億元，光寶科（2301）遭外資賣超18,923張，為賣超榜首。

有民眾在PTT發文：「今天AI股都幾乎趴在地上了，誰有穿褲子，誰沒穿快顯現了，明天應該也不大樂觀，三大法人這波應該倒得很爽，散戶人踩人，屍痕遍野。」

只不過，台股走勢「成也AI、敗也AI」，類股跌幅高達6.5%，成分股來看，緯創、研揚、廣達收跌停板；技嘉、英業達、奇鋐(3017)大跌逾8%；勤誠(8210)、華碩(2357)、緯穎(6669)、光寶科(2301)、迎廣(6117)下殺半根跌停板。

廣達一度漲6.5元衝上271元，緯創一度漲3元觸及160元，但盤中一路下探，終場廣達跌26元，收在238.5元，緯創也下殺至15.5元，收在141.5元。

不少投資人對台股今日紛紛表示，「要成立緯創自救會了嗎」、「AI大屠殺」、「AI全面跌停也太刺激」、諷刺「先唱一首ai如潮水」，還有人直呼「AI變BI」。

台股盤中紅翻黑 「全面下殺」原因？

據旺得富理財網報導，摩爾投顧分析師江國中指出AI大狂潮上演7個月之後，舊AI股漲多，籌碼已亂，需要時間整理。也說不只一次提醒投資人，這波以緯創、廣達為首的AI相關個股，「季線乖離很大，大家一定要提防，股價一有風吹草動，短線也會出現巨大的回檔震盪。」

他建議投資人，可將目光放在消費性電子股的身上，「因為AI將帶動消費性電子走出谷底，有很多具利基、具爆發力的個股，尤其是過去10個月已經打底完成的底部族群，未來搭配景氣復甦、降息的資金效應，股價表現將遠勝已經漲多的舊AI股。」

此外，據Yahoo財經報導，華南投顧董事長儲祥生認為「AI真的要休息了」，從7月以來，AI一直扮演帶領大盤的重要角色，現在回檔修正；本來很多強勢AI股，像是緯創7/31也面臨跌停，代表整個獲利回吐的賣壓非常重，可以看到整個走勢的改變，取而代之的會是一些落後股，像是網通、碳權等概念股。

本文授權自今周刊，原文見此。

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